Самотен гений е стрелецът по Тръмп

Властите и анализаторите смятат, че Коул Томас Алън може да е мотивиран от нужда от внимание или "търсене на статус"

31-годишният инженер и учител, стажувал в НАСА,

сравнявал в онлайн публикации президента с Хитлер

Суперстабилен младеж с интелект на границата на гениалността. Докато другите трябвало да учат усилено за добри резултати, той нямал нужда да заляга над учебниците, всичко било в главата му.

"Той беше наистина много умен".

С тези думи пред NBC News и при условие за анонимност бивш съотборник от волейболния отбор на Тихоокеанската лютеранска гимназия в предградията на Лос Анджелис описва Коул Томас Алън.

За властите обаче 31-годишният независим разработчик на игри е мъжът, който нахлу и откри огън на вечерята на Асоциацията на кореспондентите на Белия дом във Вашингтон в събота (25 април), на която присъстваха Доналд Тръмп, съпругата му Мелания и вицепрезидентът Джей Ди Ванс.

Докато се разследва дигиталният отпечатък и писанията на Алън, за да се установи окончателният му мотив за стрелбата, се очертава портретът му на високообразован, социално сдържан човек, чийто живот, изглежда, е вкоренен в софтуерното инженерство и академичните среди, а не в политическия екстремизъм. Но какво го е провокирало?!

Психологическият анализ сочи към комбинация от дълбоко политическо недоволство, потенциални проблеми с психичното здраве и профил на "самотен вълк".

Властите и анализаторите смятат, че заподозреният може да е бил мотивиран от нужда от внимание или "търсене на статус", подобно на други известни нападатели.

Въпреки че Алън няма известно криминално досие или предишни сблъсъци с органите на реда, членове на семейството му казаха пред CBS News, че той наскоро е направил радикални изявления за това, че ще направи "нещо", за да реши световните проблеми.

По време на инцидента в събота вечер Тръмп, Мелания, Джей Ди Ванс, членове на кабинета и други служители на Белия дом са изведени от балната зала на хотел “Хилтън” във Вашингтон, след като се чува стрелба.

Политическото му присъствие до неотдавна е било минимално. Регистриран е да гласува без партийна преференция, а федералните записи за финансиране на кампании показват, че единственият му политически принос през последното десетилетие е дарение от 25 долара на ActBlue, политически комитет за действие, който набира средства за демократите, предназначени за кампанията на Камала Харис през 2024 г., съобщи Los Angeles Times.

Роднини също отбелязаха, че е бил свързан с група, наречена The Wide Awakes, и е участвал в неотдавнашен протест No Kings в Калифорния.

Произходът на Алън е силно обусловен от академичните му постижения. След като завършва гимназия през 2013 г., се записва в Калифорнийския технологичен институт или Caltech, елитен изследователски университет в Пасадена, Калифорния. По това време според федерални данни този институт е приемал по-малко от 11% от своите кандидати за бакалавърска степен. Там Алън е учил машинно инженерство. Завършва със среден успех 3,0 според профила му в LinkedIn.

През лятото на 2014 г. преминава летен стаж в Лабораторията за реактивно движение на НАСА. Самият той казва за времето си в НАСА, че е "добавил възможности за моделиране на планети около няколко преди това изключени звезди" и "актуализирал най-новата версия на модела с нови данни за химични реакции", добавяйки, че е идентифицирал несъответствия между две версии на модела.

Местен новинарски клип от 2017 г. също така показва Алън, облечен в карирана риза с яка и пуловер, да демонстрира своя дизайн за аварийна спирачка за инвалидна количка на конференция, фокусирана върху проектирането на продукти за възрастни хора.

След като завършва Калифорнийския технологичен институт през 2017 г., Алън прекарва няколко години, работейки като машинен инженер, самонает разработчик на видеоигри и преподавател по подготовка на гимназисти за тестове за колеж.

През 2019 г. Алън регистрира търговска марка за Bohrdom, издание в Steam, описано като "базирана на умения, ненасилствена асиметрична бойна игра, свободно произлизаща от химически модел", комбинираща елементи на "bullet add и състезателна игра, с включване на самоходни пинбол игри".

По-късно той се завръща в академичните среди, за да получи магистърска степен по компютърни науки от Калифорнийския държавен университет, Домингес Хилс, през май 2025 г.

Бин Танг, професор по компютърни науки в университета, е преподавал на Алън в няколко курса.

"Много съм шокиран да видя новината - коментира д-р Танг. - Той наистина беше много добър студент, винаги седеше на първия ред в моя клас, обръщаше внимание и често ми изпращаше имейли с въпроси за курсовата работа."

На профилната снимка на Алън в LinkedIn е изобразен с шапка и тога, а надписът гласи: "Почти съм сигурен, че магистърската ми степен по компютърни науки е завършена". В интернет той се описва като инженер, учен, разработчик на игри и "учител по рождение".

Тези умения за него се реализират в работа на непълен работен ден в C2 Education в Торънс, където помага на гимназисти да се подготвят за прием в колеж.

През декември 2024 г. той е обявен за "Учител на месеца", съобщава CBS News.

Дилън Уакаяма, президент на Азиатско-американския граждански тръст, заяви пред Los Angeles Times, че Алън е обучавал няколко местни тийнейджъри, които са го намерили за компетентен по биология и математика, и за "по-приятен, тих човек".

Алън е участвал в Nerf Club, в който членове, въоръжени с играчки от пяна, организират битки в кампуса, и е принадлежал към християнска общност в кампуса. Друг член на общността си спомня, че макар Алън като цяло да е бил тих и ученолюбив, той не се е срамувал да защитава своята собствена интерпретация на вярата си.

"По времето, когато го познавах, той определено беше твърд привърженик на евангелското християнство", коментира Елизабет Терлинден.

Президентът Доналд Тръмп е заявил пред Fox News, че заподозреният е оставил след себе си "манифест" и "мрази християните", което предполага, че е действал като "самотен вълк".

Алън е изправен пред доживотен затвор, ако бъде признат за виновен.

31-годишният калифорнийски учител и инженер е смятал, че е негов дълг да атакува служители на администрацията на Тръмп, според бележка, която е изпратил на членовете на семейството минути преди нападението, предоставена на NBC News от висш служител на администрацията.

В посланието от около 1000 думи не се споменава името на Доналд Тръмп. Но бележката показва, че заподозреният е изпитвал дълбок гняв към администрацията и самия президент. Той е написал, че вече не може да позволи на "предател да ме покрива с престъпленията си".

Алън е споделил, че неговите "цели са фигури от администрацията, подредени по приоритет от най-високопоставените към най-нископоставените".

Онлайн той е споделял публикации, сравняващи президента Доналд Тръмп с Адолф Хитлер, и е насърчавал други, критикуващи президентството му, да купуват оръжия, според преглед на CNN на два акаунта в социалните медии, които, изглежда, принадлежат на него.

През последните години публикациите от тях се изместват от такива за видеоигри към по-гневни политически послания.

Разследващите смятат, че публикациите, както и информацията, взета от множество електронни устройства, иззети през последните няколко дни, показват враждебността на Алън към Тръмп и неговата администрация.

Високопоставен служител на Министерството на правосъдието потвърждава пред CNN, че Алън е използвал потребителското име на акаунта в X - CForce3000. Профилът е свален офлайн, но CNN преглежда над 4000 публикации, запазени в Wayback Machine на интернет архива.

След опита за покушение срещу Тръмп в Бътлър, Пенсилвания, Алън ретуитва публикации, в които безпочвено спекулира, че атаката може да е била инсценирана.

Сега 31-годишният американец е обвинен в опит за убийство на президента на САЩ Доналд Тръмп и в още две престъпления, свързани с огнестрелно оръжие. Той ще се яви в съда във Вашингтон в понеделник.

Междувременно в предаването "60 минути" президентът Тръмп коментира, че в момента, в който го издърпали от стаята, той непрекъснато повтарял на агентите да "чакат малко", тъй като бил любопитен да види какво се случва, а те го умолявали да легне. Той описва как накрая се спуснал на пода с първата дама.

"Мисълта ми беше: "Преживявал съм това няколко пъти преди".