Бързайки за събитие, естествено взех градски транспорт, защото по "Цариградско шосе" автобусът се движи в бус лента. След като преброих 144 коли в адското задръстване само с по един човек в колата, съм изпълнена с радост: на никого от тези хора горивото не му е скъпо и за нищо на света не би се качил в градски транспорт като всички нас вътре в рейса, които ги изпреварваме в полет.

Мисля, че и двойно да се вдигне цената на горивото от настоящото ниво, трафикът тук ще е същият.

Ега ти и кефа да задминем мазерати, което се движи с по метър в минута.

