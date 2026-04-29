Америка не стана велика, но Тръмп каза две велики истини

Европа да разбере, че трябва да развива и военната, и “меката” сила

Видя се, че икономиката при Доналд Тръмп вместо нагоре върви надолу. И не се очертава ръст в близките години. Това обаче се дължи по-скоро на други качества на Тръмп, а не толкова на неговия интелект. А би трябвало да оценим по достойнство, че той имаше визията и смелостта да каже и реализира две велики истини.

Първата - не може да се дават привилегии, основани на расова принадлежност, на пол и на какъвто и да е подобен признак. И Тръмп реализира това в САЩ. Причината е изключително проста - даването на привилегии - било на хора от африкански и какъвто и да е друг расов признак, било на жени, било на транссексуални и прочее - представлява най-обикновен расизъм и полово неравенство. Да, навремето държави като САЩ са държали в робство други хора само защото са имали черен цвят. Години наред на жените не е давано право на глас, като са смятали, че занимавайки се с къщна работа, не са могли да вземат правилни решения. И сега

в огромен брой държави жените

са обезправени, като това е оправдавано и чрез религиозни догми.

Но една глупост не е основание да се вършат други неразумни неща. Каквито върши в момента ЕС. Едно такова нещо е изискването в Директива (ЕС) 2022/2381, известна като “Директивата за жените в бордовете”. Там се предвижда до 30 юни тази година определен процент от директорските позиции в големите дружества, регистрирани на фондовата борса в ЕС, да се заемат от жени.

За изкуствено засилване на участието на жените в органите на ЕС Европейската комисия следва така наречената Стратегия за равенство между половете 2026-2030.

Директивата пряко противоречи на изрична разпоредба в конституцията ни, която казва, че не се допускат никакви ограничения на права или даването на привилегии, основани на пол. Да приемем, че европейското право има приоритет пред конституцията ни. Но в няколко международни договори, включително под егидата на ООН, като например в Международния пакт за граждански и политически права, изрично се казва, че всички лица са равни пред закона и той трябва да забранява всякаква дискриминация, основаваща се на пол. А тези международни договора имат приоритет пред европейското право. Казано с други думи, органите на ЕС действат и в противоречие с правото.

В немалко български фирми, включително и в банки, изпълнителните директори и ръководители са жени. Ама не защото са жени, а

защото са по-умни, по-знаещи и по-можещи

Да, в повечето органи за управление и в ръководствата на повечето компании жените са по-малко. Защото те изпълняват една функция, която е по-важна от управлението на държавни органи или на фирми - те създават хора. Те са основните възпитатели на децата ни. Те имат търпението и умението да изпипват подробностите, необходими за отглеждането на едно дете така, както един мъж не може да го направи. Почти всички велики мъже основно са възпитавани от майките им. И приносът на жените в живота не е по-малък от мъжете, направили открития или постигнали изключителни резултати в науката и бизнеса.

Затова би било разумно новото българско правителство да направи стъпки за атакуване в съда на ЕС на въведеното от ЕК неравенство между половете.

Тръмп каза и втора важна истина - място в НАТО имат държави, които в крайна сметка ще харчат първоначално не по-малко от 2%, а по-нататък и 5% от БВП за отбрана. И ако не харчат толкова - нищо, че са от НАТО - няма да бъдат защитавани от САЩ. Ами естествено - никой не е длъжен да защитава държава, която чака

някой друг да харчи пари, за да я защитава

В една организация всички трябва да имат пропорционален принос. От НАТО държави не могат да бъдат изключвани. Но САЩ могат да излязат от НАТО и да направят паралелна структура с държави, които харчат над 5%.

ЕС се оказа сбор от страни с минимални разходи за отбрана. България не прави изключение. Десетилетия наред европейците

събираха огромни данъци и харчеха пари,

за да издържат хора, които не искат да работят - главно имигранти от определени държави, но не само. Всъщност има и много работливи имигранти. Като резултат от това харчене не оставаха пари за развитие и отбрана. Ядрените оръжия на Франция въобще не са съпоставими с ядрената мощ на Русия. Германия поради комплекси не иска да има ядрени оръжия, а тя е реалната сила, която трябва да ги има. Съответно никой по света не се съобразява с ЕС и с големите европейски държави. И Европа не може да защити правата си. Как иначе Тръмп щеше да поиска да анексира Гренландия! Русия въобще не си направи труда да преговаря с ЕС за Украйна.

Е, нека отбележим, че САЩ харчат много за отбрана, защото все още доларът е основно платежно средство и поради това бюджетът на САЩ, въпреки че е на огромен дефицит, не помпа прекомерна инфлация.

Чудесно е да го има НАТО. Но добре е и ЕС да си направи свой военен съюз, за да защитава своите интереси. И в него да влязат само държави, които харчат поне 5% от БВП за отбрана и в този съюз да има много повече ядрено оръжие и съвременни свръхзвукови ракети, дронове, противоракетна и противодронова защита, военни и комуникационни спътници и самолети за електронно разузнаване.

Независимостта и силата на един съюз не е само във военния потенциал. Дано ЕС да реализира проекта за дигиталното евро без събиране на такси. ЕС трябва да има кореспондентска банка или банки, през които да минават плащанията с банки извън ЕС.

Трябва да изгради борси

не по-слаби от тези в Лондон и Ню Йорк. Да инвестира и да изгради изкуствени интелекти, които с нищо да не отстъпват на американските и китайските. Десетки хиляди програмисти в Европа работят за американски фирми. Ще се отвори голям ресурс от програмисти, които при добра организация от ЕС могат да създадат европейски изкуствени интелекти, а това ще направи Европа независима от САЩ и Китай.

Така както ЕС имаше волята да направи успешния проект за “Еърбъс”, би могъл да реализира и тези проекти. Нека Европа разбере, че подобно на САЩ и Китай никоя държава не бива да има бюджет над 40% от БВП, за да остават пари за развитие. Само като реализира тези мерки ще стане уважавана световна сила и икономически тигър. Дано да си вземе поука и от двете велики истини на Тръмп.