Докога цирк в изборните студиа?

Заради ИТН в поредна кампания предавания на БНТ и БНР бяха обсебени от индивиди с трънени венци и размахващи бесилки

За историците 5 г. са прашинка във времето и не са достатъчни да се дават оценки дали едно събитие е донесло ползи или вреди. В политиката 5 г. обикновено стигат да се предупреди, ако дадено решение не е изпълнило целите си. Такъв е случаят с един текст в Изборния кодекс, приет през пролетта на 2021 г. Той се появи с високата претенция да проветри българския политически живот и да вкара нови лица в него. Това трябваше да се случи, като на по-малко познати политици, на лидери на мнения в социалните мрежи, на експерти и на други хора с позиция се даде възможност да изложат идеите си пред голяма аудитория, предоставяйки им безплатно тази на БНТ и БНР. Идеята бе на ИТН, която след първите избори през април 2021 г. бе втора политическа сила, а след вторите през юли - първа. Измененията бяха представени от сегашния лидер на партия МЕЧ Радостин Василев, който тогава още бе в партията на Слави Трифонов, и бяха защитавани горещо от медийното острие на ИТН Тошко Йорданов.

Искането за равно участие на всички партии в ефира на обществените медии бе прието почти без дебат, тъй като и през 2021 г. вниманието бе насочено основно към машинното гласуване. Пакетът на ИТН бе подкрепен от ДБ (ПП още не бе в парламента), от БСП и от "Изправи се! Мутри вън" на Мая Манолова и Арман Бабикян, които в този момент се бяха заели с изчегъртването на ГЕРБ.

Днес вече е очевидно, че поправката не изпълнява целите си и е напълно опорочена. Вместо да даде трибуна на наистина модерни хора, които имат какво да кажат на избирателите, но нямат възможностите на парламентарно представените партии, тя бе присвоена от персони, които много психиатри биха се зарадвали да видят в кабинета си.

Преди изборите на 19 април за пореден път по БНТ и БНР се появиха кандидати от т.нар. малки партии, които предложиха от странни до абсурдни неща. Едни заявиха, че България още е народна република и никога не е въвеждала еврото. Други оповестиха, че страната ни не се нуждае от парите на ЕС, защото във Ватикана имало скрити нейни съкровища. Трети се заканиха да вкарат всички държавни служители в затвора. А други "предупредиха", че ЦРУ и MИ 6 готвят атентат на летище "Васил Левски".

Във флагман на всички подобни кандидати се превърна лидерът на партията "Истината и само истината" Венцислав Ангелов, познат като Венци Чикагото. Преди активно да навлезе в политиката и да започне да се кандидатира ту за кмет на Русе, ту за народен представител, за него се знаеше, че е бивш служител на МВР и че след това е преминал от другата страна на закона. През 2014 г. Чикагото е осъден от Русенския окръжен съд на 6 г. затвор за трафик на наркотици (присъдата е намалена от ВКС на 3,8 г.). Впоследствие бе обявен за международно издирване и през 2018 г. го заловиха в Германия. Прекарва около година в затвора.

След приемането на поправката на ИТН лидерът на "Истината и само истината" се абонира за всички безплатни предизборни формати на БНТ. През тази кампания той се яви в "Денят започва", "Още от деня", "Референдум" и в още един дебат. В негов запазен знак се превърна диадема от свински опашки, за която поясни, че е венец от тръни, какъвто всеки българин трябвало да носи, тъй като "живеем във времената на отсяване на плевела от зърното."

В "Още от деня" русенецът каза, че разполага с информация по всякакви теми, тъй като общува със "Зайко Байко с пеленгаторите", който "чува всичко и после донася на Чикагото". Ангелов се закани, след като стане премиер, да въведе веднага извънредно положение и да вкара в затвора "всички сатанински блудници и прелюбодейци, ционистите, които налагат доктрината на новия световен ред". Според партийния лидер "касапи и варвари избиват българския народ целенасочено и програмирано". Бившият полицай заяви, че изборите са противоконституционни, тъй като в указа, с който са насрочени, гербът не отговарял на описания в конституцията. За по-голяма убедителност Ангелов скъса един герб пред камерите на БНТ.

В отговор ЦИК постанови предаването с Чикагото да се свали от сайта на БНТ заради множество закононарушения - накърняване на добрите нрави, словесна агресия, заплахи и оскърбления и т.н. Комисията реши още, че Ангелов е използвал изображение на герба незаконно и е нарушил грубо обществения ред, като е изразил неуважение към обществото и държавата.

Работещи в БНТ разказаха за "24 часа – 168 истории", че заради Чикагото шефът на телевизията Милена Милотинова е свикала управителния съвет в търсене на решение как медията да противодейства на скандалния кандидат-депутат. Тъй като предстояли още негови участия по БНТ, ръководството попитало ЦИК дали е възможно Ангелов да не бъде допускан до ефир заради констатираните нарушения. Отговорът бил, че предишните провинения не го лишават от право на последваща агитация. ЦИК посъветвала БНТ да направи така, че да предотврати нови изцепки. Изпълнявайки указанията, в "Референдум" разработили цял план как да ограничат агресията и езика на омразата на Чикагото. "Знаехме, че той идва на дебатите с една бесилка, която в един момент вади и почва да размахва – разказа човек от екипа. - От самото начало започнахме да я търсим и в един момент видяхме, че е в задния му джоб. Предупредихме операторите да внимават кога ще я извади и в този момент режисьорът извади Чикагото от кадъра."

Въпреки че стряска съня на телевизионерите, агитацията на хора като Чикагото по-скоро отблъсква, отколкото привлича избиратели, показва изборната статистика. Данните на ЦИК сочат, че например през 2023 г. за "Истината и само истината" са гласували 7773 души, а през тази вотът за партията пада до 4392. Сходно е положението и с друг постоянен участник в безплатните форми по БНТ - Георги Георгиев – Готи. През тази кампания той се яви на изборите с партията "Съпротива", а преди формацията му се казваше Българско национално обединение (БНО). Назад в годините същата е издигала Митьо Пищова и Радо Шишарката за президент и вицепрезидент.

В тази кампания Готи призна в "Още от деня", че няма никакви идеи за политиката и е дошъл в студиото, защото му е приятно да се показва по телевизията. "Бих искал по-често да има избори, защото ми е толкова приятно във вашето студио, а ни каните само преди тях", призна той. Докато Поли Златарева се опитваше да завърже разговор, лидерът на "Съпротива" поясни, че единственото спасение за България вижда в това да слезе Господ и да оправи нещата. Накрая заяви, че вероятно се явява за последен път на избори, освен ако "народът много не ме поиска". "Обещавате ли?", попита Златарева. В крайна сметка за "Съпротива" гласуваха 1897 души, или 0,06 на сто от отишлите до урните. В предишни години вотът за БНО е стигал до 0,09 на сто – 2328 гласоподаватели.

След изборите през 2023 г., когато Чикагото отново размахваше бесилки и плашеше с народен съд, от БНТ изпратиха официално искане до Народното събрание да преразгледа текста за равното участие на партиите по БНТ и БНР. След вота през 2024 г. към инициативата се присъедини и БНР. Двете ръководства призоваха текстовете да се прецизират и да се намери по-добра формула за безплатните интервюта. "Когато става дума за безплатни форми, ние трябва да ги построим по такъв начин, че освен полезни за политическите партии, те да бъдат полезни и за аудиторията", заяви шефът на радиото Милен Митев.

След тези избори журналисти от БНТ пак предупреждават, че допускането на хора като Чикагото и Готи до ефира на телевизията снижава нивото на предизборния дебат. "В студиото се сблъскваме с конспиративни теории и дезинформация, с неконтролируемо поведение, с недопустима реч – коментира за "24 часа – 168 истории" дългогодишен водещ в националната телевизия. - Понякога се чудиш как да подходиш – като психолог или като журналист. Те си правят шоу за сметка на обществените медии, възползват се от нас, често пъти в най-гледаното телевизионно време. За някого това може би е забавно, но така ли е настина - похарчен обществен ресурс, похабено доверие, провален журналистически труд, негоден медиен продукт, защото ние не правим шоу, а телевизионна публицистика. Считам, че е обидно за зрителите не само като потребители на медийна услуга, а като избиратели."