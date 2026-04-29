Ванина Колева: Определени личности в ГЕРБ с високо самочувствие, но с лоши лични резултати търсят вината не в себе си

Не забравяйте, че Бойко Борисов винаги се завръща. Слуховете за смъртта на ГЕРБ са силно преувеличени, казва пиарката

Болезнената загуба на ГЕРБ на изборите предизвика вътрешнопартийно напрежение, в социалните мрежи то изби с размяна на обвинения чия е вината.

Старозагорският сюжет се разигра миналата седмица, когато кметът на града Живко Тодоров застана до лидера си часове след изборите, но взриви колегите си с думите, че партията трябва да се върне към модела на антикорупционна, защото след годините във властта неминуемо има срастване и отпускане. Дни по-късно подаде оставка от ръководството, а в понеделник не отиде на срещата, свикана от Борисов в Пловдив.

В неделя пък публично избухна нов сюжет между старите гербери в лицето на Вежди Рашидов и младите около пиарката Ванина Колева. Рашидов, който отдавна си е извоювал правото да говори директно, в интервю пред БНТ загатна за проблема: "Говоря с хората и ми се оплакват, че там има една нова звезда, която кадрува."

В понеделник пред "24 часа" той заяви, че поназнайва за кого говорят, но не я познава. "А ваша задача като журналисти е да разберете коя е. Моите предположения нека останат за мене", каза бившият министър и бивш шеф на парламента. С огорчение говореше, че от старите биткаджии не са останали, а нови "умни и красиви" са направили кордон около лидера, трудно можело вече да стигнеш до него.

Днес ви представяме и гледната точка на самата Ванина Колева, за която хора в ГЕРБ разказват, че е редила листите в София. И че във "вражеския лагер" вижда успешни министри на ГЕРБ като правосъдния Георги Георгиев, на туризма Мирослав Боршош, както и човека, дал старт на политическата й кариера - бившия спортен Красен Кралев. И не само тях. Според някои хубавата пиарка дори гледала на бившия кмет на София Йорданка Фандъкова като причина за отношението на избирателите в столицата към партията на Бойко Борисов.

- Г-жо Колева, вие ли сте митичната “нова звезда” в ГЕРБ, както ви описва Вежди Рашидов?

- Честно казано, бях много изненадана, че съм определяна като “нова звезда” в ГЕРБ, тъй като аз съм експерт по връзки с обществеността в партията от 2013 г. - през този период съм работила включително в Народното събрание и в Министерството на младежта и спорта. Още повече се изненадах, че г-н Рашидов си позволява да разпространява неверни твърдения, свързани с Бойко Борисов, защото знам, че са добри приятели. Веднага предположих, че вероятно е подведен, и тъй като винаги подкрепям твърденията си с факти, ще ви разкажа каква е истината. Оказва се, че

г-н Рашидов се е настроил негативно срещу младите хора в ГЕРБ, защото се е опитал да получи имот в София

от тогавашния областен управител Стефан Арсов, който обаче му е отказал поради липса на законова обосновка. За този отказ по някаква причина г-н Рашидов обвинява и мен, вероятно като човек, който е ангажиран предимно с развитието на по-младите кадри в партия ГЕРБ.

Не смятам, че сега е моментът за личностни нападки, особено по оста млади хора, които са бъдещето на партията и доказани лица, изградили ГЕРБ. Но вероятно това е нормално, като се вземе предвид уважителното отношение на г-н Рашидов към жените. Това ще бъде единственият ми коментар за невероятните и неверни твърдения по мой адрес.

- Вярно ли е, че вие сте човекът, който определя местата в листите с кандидати за депутати?

- Решенията за водачите на листи и за местата на кандидатите за народни представители в партия ГЕРБ се взимат лично от г-н Бойко Борисов. Както и всички останали важни и стратегически решения в партията. Всички знаят това.

Моето обяснение е, че определени личности с високо самочувствие, но с незадоволителни лични резултати търсят вината не в себе си, а някъде другаде.

- Резултатите на ГЕРБ в София обаче не са ли незадоволителни в сравнение с националните?

- Това твърдение е абсолютна лъжа и е лесно проверимо, ако видите официалните резултати, публикувани от ЦИК.

Твърдението, че най-голямата загуба на ГЕРБ е в София, просто не отговаря на официалните данни.

Спадът в резултатите ни в трите столични МИР-а е сред най-ниските, сравнено с области като Варна и Добрич

например - там е над двойно по-голям от този в столицата.

ГЕРБ обнови изцяло облика си в София в последните 2 г. Проведохме модерна и открита кампания лице в лице с хората. Благодаря от сърце на всички, които активно подкрепиха Бойко Борисов, Томислав Дончев и Делян Добрев, които бяха водачи на листите ни в София.

- А какви са ви отношенията с пиарите на ГЕРБ Севделина Арнаудова и Никола Николов? Според някои има сериозно напрежение между вас.

- Работим прекрасно от 2013 г. насам и това не се е променило в нито един момент. Те отговарят предимно за националната кампания и публичния образ на г-н Борисов.

Моите задачи в момента са съсредоточени главно към столичните структури и “Младежи ГЕРБ”

И те доказаха, че са сред най-добрите в последната кампания.

- И сега накъде?

- Като част от пиарския екип на ГЕРБ вярвам, че ръководството на партията ще вземе най-доброто решение за бъдещето. Като човек, гласуващ за ГЕРБ и лично за Бойко Борисов, откакто навърших пълнолетие, смятам, че ГЕРБ трябва да се върне към същността си на дясна, консервативна, народна партия.

Близо до хората. Без повече компромиси

- Наистина ли вярвате, че ГЕРБ може да се завърне? Някои вече предрекоха след загубата на изборите, че това е началото на края за партията на Борисов.

- Не забравайте, че Бойко Борисов винаги се завръща. Само това мога да кажа на тези, които могат да твърдят подобни неща. Както той обича да казва, “Пазете се от Гунди до последните секунди”. Така и тези, които сега вярват, че е победен, трябва да се пазят от него постоянно. Или ако мога да перифразирам още един класик като Марк Твен - слуховете за смъртта на ГЕРБ са силно преувеличени.

CV

Ванина Колева е завършила бакалавър в специалност “Журналистика” и магистър в специалност “Реклама и публични комуникации” във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. В момента учи докторантура “Медиен език и стил” в СУ. Почти веднага след завършването на магистратурата си започва да работи в структурите на ГЕРБ като експерт по връзки с обществеността. Заемала е и поста директор на дирекция “Връзки с обществеността и протокол” в Министерството на младежта и спорта.