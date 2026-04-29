ПП/ДБ да направят парламентарен съюз от 2 отделни групи

На фона на предстоящата властова хегемония на Прогресивна България, разполагаща със 131 депутати парламентарно мнозинство, разрастващият се вътрешен конфликт между двете основни партии в коалицията ППДБ е преимуществено лоша новина. Опозицията заплашва да се фрагментира на фона на едно мнозинство, което се е запътило да ревизира основни принципи и ценности на най-новата българска демокрация и на геополитическата ориентация на България.

От друга страна, ако една коалиция не е в състояние да управлява собствените си вътрешни различия в името на ключови политически цели, които я обединяват - по-вероятно е напреженията да се засилват, отколкото да се разрешават. Има един институционален парламентарен механизъм, който да предостави частично решение на проблема. Коалиционният вариант на парламентарно сътрудничество се нарича парламентарен съюз. Един парламентарен съюз се състои от сродни парламентарни групи с общ парламентарен дневен ред, при запазване на определени партийни - фракционни различия между тях. Преди години имаше такъв парламентарен съюз на демократичните сили, в който влизаха партии с нелеки проблеми и конфликти във взаимоотношенията си - СДС и Демократическата партия, различни фракции на БЗНС и т.н.

Водещите фигури на ППДБ трябва да се информират за тази и други възможности за съхранение на своето сътрудничество по ключови национални и геополитически въпроси, запазвайки своите различия и автономност по редица икономически, социални и организационни въпроси. Възможността за това е въпрос на цивилизованост - на демократична политическа цивилизованост, която може да създаде условия за политическо единство пред лицето на настоящата силна ревизионистична вълна срещу наследството на българската демократична политика.

(От фейсбук)