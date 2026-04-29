В разследването на смъртта на шестимата от Петрохан и Околчица остава само една експертиза - съдебно-психологична. Тя трябва да изясни психичното състояние на шестимата, взаимоотношенията между тях, ролята на всеки в групата и мотивацията за самоубийствата и убийствата. И точно от нея ще дойде следващата точка на обществено недоволство. Не че експертът няма да каже истината. Не че не е специалист с опит. Напротив. Проблемът е, че вече е изказвал многократно в публичното пространство мнението си по въпроса. Предвид обществената психопатия по този казус това ще създаде усещане за предубеденост, за предварително наложен сценарий и ще инжектира свежо гориво в конспиративната истерия. Необходимо ли беше това при тоталния комуникационен провал на държавата по случая "Петрохан"? Не можеше ли най-малкото да бъде посочено вещо лице, което за момента няма публични изяви по темата? Толкова ли е трудно да се мисли и да се избягват излишни напрежения? Особено, когато най-накрая на местопрестъплението пред хижата бе открита и липсващата 4-а гилза, готови са всички останали експертизи, включително и тези за часа на смъртта на шестимата. И в крайна сметка служебният вътрешен министър, и главният секретар, запознати отвътре с пълната картина на разследването, обявиха, че няма данни за участие на външни лица в двата инцидента, както и за манипулиране и намеса при събирането на доказателствата. Разбира се, мотивацията - защо Калушев избира точно този ден, защо точно този час, защо едните на Петрохан, другите - под Околчица, защо точно по този начин - това никога няма да се изясни напълно и съмняващи се винаги ще има. Особено, ако са засегнати по някакъв начин лично в тази драма - като спонсори, като фенове, като фенове на феновете или пък като доверчиви родители.

Въпросът е, че можеше да се спести това напълно излишно съмнение и напрежение - войната в Украйна, кризата в Близкия изток и поскъпването на живота са ни напълно достатъчни...

(От фейсбук)