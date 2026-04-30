Това е вече правена няколко пъти грешка, включително и от нас и винаги с пагубни последици

Елисавета Белобрадова

Няколко думи.

Като член на Националния съвет на Да, България гласувах за това да се запази коалицията ПП-ДБ и да формираме обща парламентарна група.

В политиката няма значение кой как се чувства. Ние се явихме заедно, хората гласуваха за нас заедно. Емоциите, личните отношения и перипетиите на народния представител не вълнуват избирателите, а го натоварват.

За мен е не просто грешка това, което се случва. Това е вече правена няколко пъти грешка, включително и от нас и винаги с пагубни последици.

Гледам, има хора в интернет, които се подсмихват на това, че бяхме докрай готови да убеждаваме и да търсим единство. Виждат го дори като слабост.

Нека. По-добре да изглеждаш, както щеш, но да си положил всички усилия за това да останем заедно. Аз съм си сложила името за това решение заедно с колегите от ДБ и ще отговарям за тази "слабост" до края на политическата си кариера. Всеки един от нас ще го направи.

Но каквото беше решено от колегите от ПП, беше решено.

От тук насетне ще сме съмишленици в куп неща. Никога няма да чуете и прочетете коментар, който да бъде негативен. Ще работя с тях за разграждането на този ужасен модел, който направи всичко по силите си да ни раздели и не успя, както и по каузите, които ни свързват.

(От фейсбук)

Публикувахте от Letiashtata Kozzila Erato в Сряда, 29 април 2026 г.

