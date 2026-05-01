Онлайн мрежите вече ни контролират – 50% са тревожни и с бърнаут, но са развили зависимост (Графика)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Проучване разкрива, че 3/4 от поколението Z са онлайн над 3 часа и се чувстват пристрастени

“Улавям се, че през няколко минути автоматично грабвам джиесема си и сърфирам безцелно из социалните мрежи. Опитвам да спра, разсейвам се с друго, но екранът ме тегли.”

Такова признание вече не е рядкост, нито случайност. Затова в много държави по света налагат или обмислят ограничения за ползване на социални мрежи от тийнейджъри. Сред тях поне 7 държави в Европа, включително Гърция и Турция.

Социологическо проучване, проведено през април сред 1509 души на различни възрасти в Европа и Северна Америка, поръчано от PlayersTime, рисува тревожна картина за зависимости от екрана.

49% казват че са пристрастени към социалните медии - над половината (61,1%) са жени. Сред поколението Z почти трима от четирима (74,1%) казват “да”, докато този процент пада до 44,1% за милениалите и само 18,5% за поколението X. Което е знак, че младите не успяват да контролират дигиталните си навици или изобщо не искат.

78% от поколението Z са онлайн над три часа на ден,

докато бейби бумърите остават далеч по-умерени, често оставайки под един до два часа.

Данните показват, че страстта към устройствата кара някои да спят на пресекулки, други стават все по-разсеяни, тревожни, мрачни, раздразнителни, изтощени, самотни, сънливи, летаргични.

Емоционалната цена на престоя онлайн изследователите оценяват като изключително негативна - 64,4% от анкетираните се чувстват уморени след дълги сесии. Над половината, или 56,5%, съобщават за прегаряне, а 45,7% - за изтощение. Обратното - едва под 3% казват, че се чувстват щастливи или продуктивни.

Онлайн съдържанието в мрежите води до чувство на претовареност (63,4%), следвано от тревожност (52,8%). Значителен дял също така съобщават, че се чувстват разстроени (38,5%).

Безсмисленото скролване се е превърнало в рутинно поведение, твърдят изследователите.

54,7% споделят, че всеки ден или няколко пъти на ден скролват,

без да забелязват как минава времето.