Земеделието чака помощ от Бога и от Брюксел, но трябва и само да си помогне

Ситуацията с родното агнешко месо е тъжна, но силното намаляване на производството през последните години далеч не важи само за овцевъдството - то засяга целия аграрен сектор. Земеделските производители трябва по някакъв начин да бъдат стимулирани да се обединяват в кооперативи, защото поединично трудно биха устояли на конкуренцията на вноса. Докато това не се осъзнае, родното селско стопанство трудно ще може да се изправи на крака.

Климатичните промени също дават своя “принос”. Но природните катаклизми не познават граници - те действат по същия начин и в държавите, от които идва вносът. Т.е. освен помощ от Бога, а в нашия случай - и от европейските земеделски фондове, земеделците трябва да впрегнат и собствените си усилия в борбата за повторно завладяване на пазара.

