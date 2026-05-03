Признателни сме на държавата и обществото в България за подкрепата и приятелството

На 3 май Израел и България отбелязват 36 години от възстановяването на дипломатическите си отношения – важен момент, който поставя началото на нов етап на активно сътрудничество, взаимно доверие и приятелство между двете държави.

Дипломатическите връзки между Израел и България са възстановени през 1990 г. – в период на дълбоки политически и обществени трансформации. Оттогава насам отношенията между двете държави се развиват последователно, като обхващат ключови области като икономика, технологии, сигурност, образование и култура.

През последните десетилетия сътрудничеството между Израел и България се задълбочава, особено в сферата на иновациите и високите технологии. Израел, известен като една от водещите световни иновационни екосистеми, намира в България партньор с развиващ се технологичен сектор и стратегическо положение в региона.

Съществен елемент от двустранните отношения остава и историческата връзка между двата народа. Спасяването на българските евреи по време на Втората световна война продължава да бъде важен символ на човечност и морална отговорност, който допринася за взаимното уважение и доверие.

Отношенията между двете страни се основават както на общи интереси, така и на споделени ценности. През годините последователно се подчертава значението на партньорството в области като киберсигурност, отбрана, здравеопазване и дигитална трансформация. Израел и България работят заедно и в международен контекст, като споделят общи позиции по редица глобални предизвикателства.

Посолството на Държавата Израел в България изразява своята признателност към българските институции и общество за последователната подкрепа и приятелство.

Убедени сме, че съвместните усилия ще продължат да укрепват връзките между нашите страни и ще откриват нови възможности за развитие и сътрудничество.