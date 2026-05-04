Драгомир Илиев е управител “Стоково снабдяване” в „Лидл България“. Заедно с екипа си той се грижи рафтовете в магазините на веригата да са пълни, а стоките да са качествени и на добра цена. Следи внимателно пулса на пазара, разбира законите, които го движат, знае какво се търси и кое не върви. Убеден е, че трябва да се развива родното производство, което дава икономическа стабилност и ни прави по-независими от вноса и глобалните сътресения. А държавата трябва да подпомогне сдружаването на малките производители, за да имат достъп до големите вериги. В основата на работата му стоят прецизното планиране, добрият подбор във всеки стоков сегмент и коректното отношение към доставчиците. Това са над 300 фирми от България, с които „Лидл България“ изгражда трайни партньорски отношения вече повече от 15 години.

- Г-н Илиев, инфлацията за април е 7,1 на сто на годишна база по данни на Националния статистически институт. Вероятно ще бъде по-висока и за май. Защо според Вас цените вървят нагоре по-бързо от очакваното?

- Основният фактор е конфликтът в Иран, който доведе до поскъпване на горивата, а също и повишаващите се трудови възнаграждения. Това влияе на оперативните разходи на производителите в България и тяхната конкурентоспособност. Пазарът също е много динамичен. През миналата година например имаше спад в цената на свинското месо, заради свръхпредлагане. През втората половина на миналата година плодовете и зеленчуците поскъпнаха заради лоши реколти. Когато има суша в Испания или неблагоприятни метеорологични условия в Турция, при нас това също рефлектира. Така че в основата на повишаващите се цени стоят много фактори. Разбира се, всяка криза се отразява на пазара, но ние сме компания с мащаб и опит, които ни позволяват да действаме като буфер и да абсорбираме голяма част от тези шокове. Ние сме тук дългосрочно, с огромни инвестиции, с над 4000 служители и с многобройни български доставчици, които разчитат на нас.

- Ясно е, че цените на горивата влияят върху всичко. Но трябва ли, ако те поскъпнат с 20%, с толкова да се увеличат и цените на стоките по рафтовете?

- Не трябва. В последния месец много от логистичните фирми, с които работим, повишиха цените си. И това е нормално, защото при тях горивото има основна тежест в ценообразуването. И ако то поскъпне с 20-30%, няма как цената на услугата да остане същата. Въпреки че транспортът формира само част от крайната цена на продукта, повишаването на този разход покачва и крайната цена. Но ние не прехвърлихме автоматично това поскъпване върху стоките, като в момента в голямата си част поскъпването е за наша сметка.

Ще дам и друг подобен пример. Със закупната цена на агнешкото. Тази година преди Великден тя се увеличи значително, но ние решихме, че не само няма да я вдигаме, но и ще я намалим. И това ни струваше доста голяма инвестиция. Но решихме, че в този момент е важно да подкрепим клиентите, за да могат да си позволят този продукт за празника, при това със същото добро качество.

- Какво планирате за Гергьовден? Ще успеете ли да задържите тези ниски ценови нива?

- Да, в магазините ни ще има над 100 тона прясно и качествено агнешко месо в различни разфасовки. Целта ни е всяко домакинство да може да избере това, от което има нужда. Цената на задната четвъртина е 10,99 евро за кг или 21,49 лв., а на предната -10,19 евро или 19,93 лв. Предлагаме и месо с кост за 9,19 евро или 17,97 лв за кг. Котлетите са по 13,49 евро или 26,38 лв./кг. Но отвъд цената, най-важното за нас е потребителите да са 100% сигурни в качеството – месото е прясно, с гарантиран произход и преминало строг контрол.

Виждате, че правим всичко възможно да задържаме цените, макар това да е огромно предизвикателство. Ние носим отговорност за над 4000 служители, на които осигуряваме конкурентни възнаграждения, както и за стотици доставчици, чиято стабилност зависи от нас.

Паралелно с това, в допълнение към обичайната ни акционна политика, периодично провеждаме различни кампании по сваляне на цените на редица стоки с намаления до -50% и така предлагаме качествени продукти на една изключително добра цена в подкрепа на бюджета на всяко българско семейство в тази динамична среда.

Този стремеж към стабилност за клиента се видя ясно и при въвеждането на еврото. Направихме сериозна кампания за информирането на потребителите. При нас нямаше неточности при превалутиране на цените на стоките и клиентите ни дават висока оценка на организацията по въвеждане на новата валута.

- Как успявате да постигате конкурентни цени, без значение дали страната ни е в пандемия, криза или че наоколо има военен конфликт?

- Ние сме от малкото компании, които разглеждат генезиса на проблема. Откъде тръгват нещата и как трябва да се решат. Затова нашата основна цел е да си осигурим колкото може повече качествена българска продукция. Наясно сме, че това е добре и за нас, и за икономиката като цяло, защото на първо място скъсяваме логистичните връзки. А оттук се намаляват и разходите, защото едно е да караш доматите от Испания, а друго от Пловдив.

Разбира се, за да се случи това ефективно, местното производство трябва да отговаря на определени критерии. Когато един български производител достигне европейско ниво като стандарти и производствен капацитет, той оптимизира своите разходи, което директно води до по-ниска цена на рафта.

Ние вече имаме много примери с български фирми от хранително-вкусовата промишленост, на които помогнахме да се развият. Да изградят по-модерни мощности, с по-голям капацитет. Подадохме ръка и на много земеделски производители. Изпращаме ги при наши партньори в Испания или Белгия, които се занимават от 50-60 години с отглеждане на определени култури. От тях те вземат добри практики за производство на моркови, картофи и други зеленчуци. И вече те ги произвеждат през по-голямата част от годината в България, като изграждат и съответните складови площи.

Даваме на нашите партньори ноу-хау и заедно с тях развиваме продукти, които отговарят на най-високите европейски изисквания. Но най-важното, осигуряваме им пазар не само в България, но и в Европа. През 2025 г. българските ни доставчици реализираха рекорден износ от 66,4 млн.евро в 28 държави, което е 22% ръст спрямо предходната година, и за нас това не е просто бизнес. Това са плодовете на едно добро дългосрочно сътрудничество.

Разбира се, в основата на устойчивостта ни стои и самият ни бизнес модел на смарт дискаунтър. Нашата вътрешна ефективност е безкомпромисна. Всички процеси са изградени така, че да пестят време и ресурс. Тази изключителна оперативна ефективност ни спестява сериозни разходи ежедневно и ни позволява да я предадем като ценово предимство към клиента.

- Как гледате на кооперирането като възможност повече малки и средни земеделски производители да станат ваши доставчици?

- Кооперирането е не просто възможност, то е единственият устойчив начин да осигурим повече български плодове и зеленчуци в магазините си и да намалим зависимостта от внос и външни кризи. През годините успяхме да направим крачка напред в тази посока. Подпомогнахме наши партньори за създаването на земеделско сдружение от малки и средни производители край Пловдив, които ползват обща логистична база. Това прави по-лесен достъпа им до големите магазини, защото ние няма как да събираме по 200-300 кг домати от различни доставчици.

Тази форма се е наложила преди десетилетия в Европа, но у нас трудно си пробива път. Вече обаче имаме първата бяла лястовица. В момента над 40 български производители на плодове и зеленчуци доставят своята продукция в такава логистична база. Те получават ноу-хау как да се сертифицират по Global G.A.P., защото без този международен стандарт не могат да продават при нас. Предоставяме им ценна експертиза за правилно и безопасно третиране на насажденията, защото Лидл България има много стриктни изисквания към качеството на плодовете и зеленчуците. Изследваме ги за над 800 пестицидни остатъка и сме единствените, които правим това, за да бъдат сигурни нашите клиенти, че получават чиста и здравословна храна. Организираме също обучения на производителите, даваме им планове за развитие и, разбира се, осигуряваме им пазар.

- Това ли е пътят да има повече български домати, краставици, чушки и плодове в големите магазини, защото всички знаем, че те са много вкусни?

- Убеден съм, че трябва да се търсят начини за ефективно подпомагане на производителите на плодове и зеленчуци. Да се стимулира сдружаването им, за да имат малките и средните фирми достъп до големите вериги. Под достъп разбираме капацитетът на един производител да отговори на високите очаквания на нашите клиенти и на изискванията на контролните органи. Това означава да може да гарантира постоянно качество, количествена наличност, ритмичност на доставките и пълна проследимост на продукта. Когато един малък фермер е сам, за него е изключително трудно да осигури всичко това чисто логистично. Но когато се сдружи с други, той вече има нужния мащаб и ресурс, за да отговори на тези стандарти и да бъде пълноценен партньор на модерната търговия.

На второ място е критично важно възстановяването на напоителните системи чрез национална стратегия. Има примери от много други държави, които инвестират в напояване и електрификация с цел подпомагане на местните производители. После там се произвеждат култури, които се изнасят в целия свят. Такива са ябълките от областта Болцано, Южен Тирол, в Италия, които се гледат и на над 1000 м надморска височина. Ние имаме много такива райони с чист въздух, с чиста земя, които са подходящи, но там липсва необходимата инфраструктура като ток, напоителни системи и т.н., за да може да са атрактивни за инвестиране.

На трето място, трябва да се подпомага оранжерийното производство, където също е необходима държавна политика. Вижте какво правят в Нидерландия със супер модерните си оранжерии. За да имат обаче стимул родните фермери да инвестират милиони в такива съоръжения, те се нуждаят от лоялна конкуренция. Това означава безкомпромисен контрол по границите върху вноса от трети страни - особено по отношение на фитосанитарните норми и остатъците от пестициди. Ако не се подобри контролът, никой няма да иска да влага пари в оранжерии и производство на плодове и зеленчуци по европейски стандарти, защото няма да е рентабилно.

Всички тези въпроси сме готови да обсъдим с представители на държавата. Готови сме да споделим нашия опит и визия, защото подкрепата на българските производители е наша кауза. Ние инвестираме огромни усилия в нея, но една търговска верига, колкото и голяма да е тя, не може да замести националната държавна политика.

- Lidl е веригата с може би най-много собствени марки в асортимента. Каква е тяхната роля по отношение на цените и качеството на стоките?

- Собствените марки са гръбнакът на нашия бизнес модел като смарт дискаунтър. Чрез тях ние успяваме да постигнем най-доброто съотношение между топ качество и отлична цена. Работим директно с производителите и им гарантираме огромни обеми за нашата мрежа в цяла Европа. Това им осигурява максимална натовареност на мощностите и предвидимост, което автоматично сваля производствената себестойност. Цялото това спестяване ние прехвърляме към клиента под формата на по-ниска цена на рафта.

По отношение на качеството - тъй като ние контролираме целия процес (от избора на рецепта и суровини до опаковката), тези стоки не просто не отстъпват, а в много независими тестове дори превъзхождат утвърдени глобални брандове. Така че ние се гордеем много с нашите собствени марки. Клиентите ни от над 30 държави имат доверие в тях, все по-предпочитани са и в България. Но и ние заедно с производителите работим много за налагането им на пазара.

- Как избирате производителите, които могат да работят под ваша марка?

- Две трети от асортимента ни е от собствени марки, затова имаме много високи изисквания към нашите партньори, без значение дали са в България или в чужбина. Изискванията са еднакви към всички. Те са високи, но са сериозен стимул за развитие и израстване. Фирмите трябва да имат международен сертификат за производствената си база, да поддържат постоянно висок контрол. Но доставчиците, които имат потенциал и желание за развитие, получават от нас пълна подкрепа. Те виждат в нас един коректен и дългосрочен партньор. И това им дава смелостта да инвестират милиони в разширяване на своя бизнес. Българските производители, които правят сирене или мляко под марката на Lidl - Pilos, знаят, че продукцията им трябва да е на висота, за да се продава на международните пазари. Същото се отнася за останалите наши марки - Pikok и Dulano за колбаси, Milbona за млечни продукти, любимата на клиентите „Родна стряха“ за български традиционни продукти. Те се правят от различни производители, но всички са с много добро качество.

Ние инвестираме по няколко милиона на година за лабораторни изследвания на стоките под наша марка. Правят се внезапни проверки в предприятията. Това означава, че одитори от външни фирми посещават без предварително предупреждение нашите партньори, за да установят дали всички сертификати са налични, дали хигиената е на ниво, дали се спазва технологията.

- Как гарантирате за качеството и безопасността на месните продукти? Питам ви, защото Българската агенция по безопасност на храните откри наскоро заразено месо с антракс, което даже е било преработено в саздърма.

- Подобни случаи са недопустими, но за съжаление те са плод на сивия сектор и липсата на проследимост по веригата. При нас такъв сценарий е изключен, защото нашият бизнес модел почива на 100% прозрачност и стриктен контрол.

Ние работим с доказани производители, които имат въведени добри производствени практики от много години. Те са наши дългогодишни партньори. От друга страна, нашето месо е със сертификат за качеството от SGS, швейцарски сертифициращ орган, световен лидер в контрола, който извършва свой независим контрол на месото и рибата в нашата магазинна мрежа. Те имат задължение да проверяват качеството на нашите продукти. Така че имаме един трети независим орган, който гарантира, че месото и рибата в нашите магазини отговаря на всички европейски изисквания и норми. Затова потребителите могат да бъдат напълно спокойни.