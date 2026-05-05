Велислава Делчева: Добре е да може да се обжалват оценките от матурите

Трябва да има кратки срокове за преразглеждане на работите

С промените, които предлага МОН, няма пречка за провеждането на държавните зрелостни изпити, ще има 3-дневен срок за разглеждане на писмените работи, казва омбудсманът Велислава Делчева

- Г-жо Делчева, има ли заплаха за нормалното провеждане на матурите след казуса с решението на ВАС - то отмени наредбата, според която оценките са крайни и не могат да се обжалват. МОН веднага предложи нови промени, с които въпросната наредба да стане законосъобразна, но до изпитите остават седмици.

- Във връзка с решението на ВАС отправих препоръка към служебния министър за своевременни действия за нормативно уреждане на ситуацията и възстановяване на правната сигурност при провеждането на държавните зрелостни изпити, както и за гарантиране правата на зрелостниците. Важно беше да се създадат ясни и прозрачни процедури, които да заместят отменените текстове, за да не се поставя под съмнение нормалното провеждане на матурите. Настоях и за публична информация към учениците, родителите и учителите за предприетите мерки. МОН реагира бързо и предложи наредбата за обществено обсъждане до 8 май, а матурите започват от 20 май.

Реално предложените промени не създават административни пречки за провеждането на матурите. Те се отнасят до регламентирането на 3-дневен срок за всички училища за разглеждане на писмените работи. Това и досега беше възможност, но директорите определяха срока, докато сега той е национално регламентиран и еднакъв за всички. Подкрепям тази промяна, тъй като тя равнопоставя всички ученици.

- Правилно ли е според вас оценките от матурите да са окончателни и да нямат право да се обжалват?

- Предложените от МОН промени утвърждават сегашния модел, при който оценките от матурите са окончателни. В мотивите към наредбата се посочва, че всяка изпитна работа се проверява независимо от двама оценители при условия на анонимност, което според тях гарантира прозрачност.

За мен като омбудсман е важно да се осигури прозрачност на процеса по провеждане, оценяване и обявяване на резултатите от матурите. Те имат определящо значение за достъпа до висше образование и за бъдещото развитие на зрелостниците. В този смисъл предложих да се разгледа възможността зрелостниците да имат право на преразглеждане на оценките си при ясни правила, срокове и гаранции за обективност.

Министерството посочва, че работите се проверяват от двама независими оценители, но това изключва ли напълно възможността за техническа грешка, субективно оценяване на отворените въпроси или съобразяване с оценката на другия оценител? При преглед на писмената работа зрелостник може да установи грешка и трябва да има възможност за обжалване. Добре е да се регламентират кратки срокове за преразглеждане на писмените работи, без това да създава пречка за кандидатстудентската кампания.

Искам да напомня за друга политика, извоювана от омбудсмана - учениците, които не са доволни от оценката си, имат право на втори шанс - могат да се явят отново на изпит, да опитат да повишат резултата си и при по-висока оценка да кандидатстват още в същата учебна година с нея. Оценката от матурата е ключов вход към висшето образование, а понякога се случва ученикът просто да не е успял да покаже най-доброто от себе си, да не е бил в кондиция, дори и да е бил с температура, каквито жалби сме имали от родители. Това е възможност, която не бива да се пропуска, защото иначе оценката остава до живот.

Ако новата оценка е по-благоприятна за ученика, се издава само удостоверение, с което се кандидатства.

- Друг голям въпрос пред образованието е изкуственият интелект. Вие подкрепихте предложението на МОН той да бъде интегриран в училище, но как може да стане това, без да пострада учебният процес и децата да бъдат отучени да разсъждават сами?

- Абсолютно подкрепям въвеждането на изкуствения интелект в училище, защото той вече е част от живота на децата и образованието няма право да изостава. Въвеждането му е наложително заради новата среда, в която децата учат, общуват и получават информация. ИИ така или иначе вече се ползва от учениците.

Но, да, изкуственият интелект не трябва да мисли вместо децата. Сигурна съм, че всеки родител, който има ученик от 6-и - 7-и клас нагоре вече е забелязал, че децата си пишат домашните много бързо и много удобно с ИИ. Някои хитруват. Пишат есета и решават задачи с един клик, без никакво усилие и добавена стойност от тях самите. Опасността ИИ да подмени ученето, а не да го подпомага е голяма. Всъщност тя тази опасност вече е факт. Затова най-важният принцип, който трябва да се следва, е, че ИИ трябва да бъде помощник, а не заместник на мисленето. И тук ролята на учителя остава ключова - той насочва, поставя въпросите и учи децата да разбират, да разсъждават, да възпитават критично мислене. А не просто да получават готови отговори. Децата трябва да се учат да проверяват информацията, да разпознават грешки и пристрастия и да задават правилните въпроси.

Второ, ясни граници. Трябва да е категорично разписано кога ИИ е допустим и кога не, особено при изпити и оценяване.

Трето, учителят като водещ фактор, като навигатор в сложната информационна среда. ИИ не може да замести живия контакт, обяснението, примера и подкрепата, които дава учителят. Ако бъде въведен разумно, ИИ може да направи ученето по-интересно, по-достъпно и по-персонализирано. Но ако бъде оставен без правила, има риск да превърне децата в пасивни потребители на готово знание. И понеже отбелязах съществената роля на учителя - той трябва да бъде подкрепен и обучен. Трябва сериозна инвестиция в тяхното обучение. Аз съм от тези хора, които все пак дълбоко вярват в естествения интелект и смятам, че каквото и да се случи, той ще бъде водещ. Винаги.

- Започва отчетният период на парното, спокойна ли сте, че хората, които ви заливаха с жалби и вие многократно настоявахте за яснота по формулата, няма да бъдат ощетени?

- Действието на формулата за изчисляване на топлинната енергия от сградната инсталация е спряно от ВАС от 12 септемри м.г. Министерството на енергетиката предложи за обществено обсъждане нов вариант - по същество старата формула с някои козметични промени. Смятам, че и този вариант не осигурява в достатъчна степен точно отчитане на индивидуалното потребление на топлинна енергия на всяко отделно домакинство. Очакваме публикуването ѝ в “Държавен вестник”.

Едногодишният отчетен период за топлоснабдяването приключи на 30 април и вече тече отчетната кампания. Изключително важно е сега всеки клиент на годишно изравняване да се осведоми за двете редовни дати за отчет и да осигури достъп на топлинния счетоводител до жилището си за отчитане на показанията на водомерите за топла вода и на уредите на радиаторите. Ако пропуснат редовния отчет и на двете дати, трябва да заявят индивидуално посещение, но срещу допълнително заплащане. Изравнителните сметки трябва да са готови в срок до 15 юли, а срокът за възражения по тях е до 31 август. Тогава ще видим равносметките. Справедливи сметки трябва да има.

- А как си обяснявате, че сметките за топлия март масово надминаха февруарските за парно?

- Действително получих множество жалби срещу необяснимо високи сметки за топлинна енергия от началото на тази година, най-голям е броят им за март. При това цената на топлинната енергия не е променяна от 1 юли м.г. досега. В повечето случаи жалбите са срещу прогнозни сметки. Те също трябва да бъдат ясни и прозрачни - потребителите трябва да разбират как са формирани и да могат да ги проверят. За всеки конкретен случай, описан в жалба, правим проверка. Сметките за март са вдигнати основно от т.нар. корекционен коефициент с обяснението, че месецът е бил много по-студен от март предишната година. Освен това месецът е по-дълъг от февруари, има 31 дни.

- “24 часа” първи описа схемата за измами с автомобили “втора ръка”, внос от чужбина, преди дни вие предупредихте официално за нея. Имате ли много жалби?

- Проблемът е много сериозен. И “24 часа” като медия, и аз като омбудсман бием аларма, че проблемът не е изолиран, а говорим за измамна схема в сериозен мащаб. Това изисква спешни и конкретни мерки. Именно заради зачестилите жалби от граждани, пострадали при закупуване на автомобили - внос от чужбина, се обърнах към служебния вътрешен министър Емил Дечев за информация какви действия се предприемат за превенция и ограничаване на тази порочна практика.

Сигналите до институцията очертават ясен, системен и повтарящ се проблем. Български граждани купуват автомобили, които към момента на сделката са с изрядна регистрация и не фигурират като издирвани. Впоследствие се оказва, че са обявени за откраднати в международни и национални системи. Резултатът е един - МВР ги изземва, а добросъвестните купувачи понасят сериозни финансови загуби. Само от началото на тази година са задържани 113 издирвани МПС, като значителна част от тях са били обект на лизинг или договори за наем.

Анализът показва ясен механизъм - автомобили, взети на лизинг или под наем в чужбина, спират да се изплащат, обявяват се за издирване и междувременно се продават в България. Новите собственици ги купуват, без да знаят реалния им произход, и на практика губят всичко.

- Как може да се пресече тази схема?

- На първо място, с по-ефективни действия на институциите. Необходим е засилен контрол при регистрацията на вносни автомобили и по-добър обмен на информация между държавите в реално време. Също толкова важно обаче е и поведението на самите купувачи. Горещо препоръчвам повишено внимание при покупка на употребявани автомобили. По-добре е купувачите да се насочват към утвърдени търговци с добра репутация и да избягват сделки на подозрително ниски цени.

Задължително е в договорите да се вписва реалната стойност на сделката, за да може при проблем да се търси пълно обезщетение. Необходимо е да се правят предварителни проверки в структурите на МВР дали автомобилът е обявен за издирване, както и да се изискват и внимателно да се проверяват всички оригинални документи за произход и регистрация. Критична остава и проверката по VIN номер чрез официалните представителства на съответната марка - за проследяване на историята и установяване дали автомобилът е бил обект на лизинг, или наем.

Особено внимание трябва да се обръща на автомобили от Германия и Нидерландия, откъдето идват най-много случаи. Статистиката е повече от тревожна. През 2025 г. у нас са установени 786 автомобила, обявени за международно издирване чрез Шенгенската информационна система и Интерпол. Най-много са сигналите от Германия - 193, и Нидерландия - 120, като 269 автомобила вече са върнати на държавите, които са ги обявили за издирване. Препоръчвам също да не се правят авансови плащания преди приключване на всички проверки. Ще продължа да настоявам за конкретни и ефективни мерки и от МВР, защото в момента цената на тази схема се плаща от добросъвестните граждани - а това е недопустимо.

- За какво получавате най-често сигнали, колко често хората се оплакват от цените? И чуват ли ви институциите?

- Всеки ден получаваме оплакване за цени. Има сериозен скок в цените, животът ни е доста поскъпнал, на моменти и места - безобразно, и това всички ние го усетихме много преди да излязат официалните данни за инфлацията за април - 7,1%, спрямо април 2025 г. Това е най-високото ниво от лятото на 2023 г. насам.

Това означава едно - натискът върху семейните бюджети е сериозен. Проблемът не е само в процента инфлация, а в това, къде се усеща тя. Най-сериозно е поскъпването именно при разходите, които хората не могат да отложат - транспорт, храна, всекидневни услуги. Това автоматично изяжда доходите, дори когато те нормално растат. Доходите не успяват да компенсират този ценови натиск, хората нямат „буфер". Увеличението на заплати и пенсии изостават или се неутрализират почти веднага. Най-засегнати са отново най-уязвимите групи - пенсионери, работещи бедни, семействата с деца.

Изводът е ясен - инфлацията изпреварва доходите и води до реално обедняване. И тук въпросът е как държавата ще защити доходите от този ценови шок. И първият тест за това ще е приемането на бюджета.

Иначе традиционно хората подават оплаквания и сигнали както за завишени сметки за ток, парно, вода, сега вече и за цените на услуги и на хранителни стоки. По отношение на първите - винаги правим проверки и не са рядко случаите, когато помагаме и сметките се ревизират или гражданите биват компенсирани. Когато имаме сигнали за изкуствено завишени цени на стоки и за нелоялни търговски практики, прилагаме споразумението, което имаме за т.нар. „бърза писта" към Комисията за потребителите, и те поемат случаите и сигналите приоритетно.

По отношение на това дали ме чуват институциите, да кажем - понякога се разсейват. Защото, все пак искам да припомня, че по закон омбудсманът може само да препоръчва, а препоръката няма задължителен характер. Макар че и глаголът „препоръчва", който е доста мека форма на институционални взаимоотношения, пак предизвиква напрежение в някои представители на държавния апарат, особено ако препоръката е публична. Но работата на омбудсмана не е да пази комфорта на властимащите, а да защитава правата на гражданите, когато те се нарушават точно от държавата и нейната администрация.

Удовлетворена съм, че все пак има доста положителни примери, в които омбудсманът е чут и правото възтържествува. Пример от последните дни - в резултат на мой сигнал до КЕВР 6197 клиенти на „Топлофикация София" ще получат компенсации заради авариите през зимата.

Ще припомня - в началото на годината сезирах КЕВР и министъра на енергетиката за голям брой аварии в системата на „Топлофикация София" в редица квартали на София, през есенно-зимния сезон и настоях за извънредна проверка на готовността на дружеството за отоплителния сезон. Изрично поисках КЕВР да установи дали "Топлофикация" изпълнява задължението си да изплаща неустойки на клиентите, когато отстраняването на аварията продължава повече от 48 часа. Граждани се оплакваха в жалбите си, че това на практика не се случва. В резултат на сигнала, КЕВР извърши извънредна проверка на "Топлофикация София" и обяви преди седмица, че налага принудителна административна мярка: в едномесечен срок дружеството трябва да определи дължимата неустойка за 6197 свои клиенти, които са останали без парно и топла вода за повече от 48 часа след възникнали аварии в периода декември 2025 г. - януари 2026 г. След този срок дружеството трябва в рамките на 7 дни да извърши плащания/компенсации към клиентите на засегнатите 164 абонатни станции.

Ще дам и друг пример - за първи път на току-що приключилите избори по мое настояване и препоръка, и със съдействието и експертизата на ЦИК и Министерството на електронното управление, в 400 секции в София, Пловдив-град и Благоевград бяха въведени брайлови шаблони, които дадоха възможност на незрящи хора да гласуват информирано, самостоятелно и поверително. Видя се, че може и е въпрос на желание, на отношение, на култура дори, а не на техническа и организационна гениалност. Ще положа всички усилия, това да не остане само пилотен проект, така че още на следващите избори, т.е. на президентските, да стане част от изборния процес.

Очаквам с нетърпение новото Народно събрание да започне своята работа, имам редица предложения, с които активно ще се включа и ще занимая народните представители. Тези предложения не са самоцелни, те са инспирирани от жалбите на хората, от техния дневен ред, и смятам, че това ще е много полезен ориентир в тяхната работа. Например - темата за защитата правата на гражданите от колектори и фирми за бързи кредити.

- Какво по-точно имате предвид?

- Все още липсва защита в случаите, когато гражданите не са уведомявани за прехвърляне на дълга; прехвърлят се погасени по давност вземания; упражнява се непрестанен психически тормоз върху тях и техни близки, с цел събиране на задължението - всекидневни и многобройни телефонни обаждания, при това рано сутрин или късно вечер, както и в почивни и празнични дни, заплахи; начисляват се такси и неустойки, които не са предвидени в основния договор; липсва коректна информация относно задължението, което за тях необяснимо нараства.

По отношение на фирмите за бързи кредити следва законодателно да бъде ограничено наличието на неравноправни клаузи в договорите; прекомерните лихви, неустойки, такси; непредоставянето на достатъчна, точна и своевременна преддоговорна информация за вземане на информирано решение за сключване на договор за кредит или анекс към договор за кредит. Продължават да се констатират липса на задълбочена проверка относно кредитоспособността на клиента, независимо че е регламентирано такова задължение, включително по отношение на хазартнозависими лица; липса на информация при прехвърляне на вземания по договор за кредит; непредоставяне на справки за дължими суми и оставаща част от дълга; използване на неправомерни методи за събиране на дълга.

- Доколко българите са запознати с работата на институцията и правата, които могат да си търсят чрез вас? Знаят ли как точно работи вашата институция?

- Миналата година институцията на омбудсмана навърши 20 години. Статистиката сочи, че за този период стотици хиляди граждани са потърсили и получили подкрепа, помощ, консултация, всеки за своя проблем, въпрос, грижа. Само за 2025 г. 11 000 души се обърнаха със сигнали и жалби към институцията на омбудсмана. А тази година ръстът е още по-осезаем, тъй като само до март жалбите са над 5000 - три пъти повече в сравнение с предходни години.

По традиция най-много са в сферата на нарушените права на потребителите. Непосилната лекота на битието... Имам любима мисъл, не помня на кого е, но в общи линии гласи следното - ако помогнеш дори и само на един човек, ти променяш света, защото всеки човек е една вселена. Така че, ако трябва да опиша днес какво работи омбудсмана, то това ще е - всеки ден променяме светове.

