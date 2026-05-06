Възходът на Чарлз III: От гадняра, съсипал Даяна, до обичан крал-визионер

С една гениално замислена реч пред Конгреса на САЩ ненавижданият доскоро крал Чарлз III се превърна в ракета, изстреляна към небесата. Оттук нататък, ако не направи някакъв грандиозен гаф, той има всички шансове да се превърне в обичан монарх, каквато бе и неговата майка Елизабет.

Доскоро нямаше дори теоретични шансове за подобен обрат, защото бе типичната черна овца в кралското семейство. Години наред Чарлз се оказваше в епицентъра на всевъзможни скандали и бе дамгосан с жестокия етикет "Отвратителният супергадняр", съсипал живота на съпругата си - обожаваната от цял свят принцеса Даяна.

Невинен или виновен, животът му до неотдавна бе низ от случки, които показват, че дори човек да е роден като принц, това не е гаранция за късмет. Самият Чарлз сякаш от самото начало е жертва на бъг в правилата на Бъкингам и църквата. През 1970 г. той безпаметно се влюбва в Камила. Голямата му мечта е да се ожени за нея, но в двореца я смятат за "неподходяща" заради многобройните връзки. Намесва се и Англиканската църква, която не допуска принцът да сключи брак с разведена. Отчаян, влюбен до уши в Камила, Чарлз е принуден да приеме уреден брак. Избраницата на Бъкингам през 1981 г. е младата харизматична Даяна. Макар че е ослепително красива и изискана, престолонаследникът не проявява никакъв интерес към нея. Напротив, двама кралски експерти са единодушни, че в дните преди сватбата младоженците са искали да се откажат от церемонията, но бащата на Чарлз – принц Филип, се намесил и не разрешил на сина си да следва сърцето си. Даяна също не искала да вижда Чарлз, защото, както по-късно ще сподели, часове преди церемонията разбрала, че е забъркана в зловещ любовен триъгълник. Попаднала и на гривна, която Чарлз бил купил за любимата си Камила. На всичкото отгоре бъдещата му съпруга дочула разговора с любовницата му – часове преди сватбата. Това било достатъчно, за да се оттегли, но сестра я разубедила с аргумента, че вече е твърде късно - из цяла Великобритания се продавали артикули с техните снимки. Резултатът според биографи е, че Даяна и Чарлз проливали сълзи преди пищната церемония. В знак на протест принцът дори стигнал дотам, че си сложил ръкавелите с инициалите на Камила.

Така отношенията им се влошавали с всеки изминал ден. В книгата си журналистът Андрю Мортън описва един ужасяващ епизод от живота на двойката, позовавайки се на бележки на Даяна. В тях тя описвала колко се е нуждаела от обичта на безразличния си мъж.

"Когато бях бременна в четвъртия месец с Уилям, се хвърлих долу – по стълбите, опитвайки се да привлека вниманието на съпруга си, да ме изслуша. ... Бях казала на Чарлз, че се чувствам отчаяна, плачех с глас." Отговорът му бил смразяващ – обвинил я, че реве като вълк: "Няма да те слушам. Винаги ми причиняваш това. Сега ще яздя".

"И така, хвърлих се по стълбите. Кралицата излезе, абсолютно ужасена, трепереща - беше толкова уплашена", отбелязва Даяна, уточнявайки, че е планирала всичко внимателно, така че да не загуби бебето. Чарлз Трети СНИМКА: Х/@JeremyCordite

След като се строполила, мъжът студено я изгледал и си излязъл, а когато се върнал, не проявил никакъв интерес как се чувства. За проблемите им се разбира през 1986 г., когато вече всички са дочули, че принц Чарлз слага на Даяна огромни рога. Потвърждението идва няколко години по-късно. През 1993 г. в медиите се появява запис на телефонен разговор между престолонаследника и Камила, изпъстрен с интимни пикантерии. Остава в историята като "Тампонгейт" заради особените специфики на обсъжданата тема. Оттук нататък скандалът се развива на принципа на лавината, която помита всичко. Месеци по-късно Чарлз признава, че е изневерявал на Даяна, но отказва да спомене името на любовницата си. В отговор принцесата дава прочутото си интервю пред BBC през 1995 г., в което обявява: "В този брак бяхме трима".

Два месеца след развода през октомври 1996 г. Даяна пише до иконома си Пол Бъръл, че влиза в опасен период:

"Мъжът ми планира "катастрофа" с колата ми, повреда на спирачките и тежка черепна травма, за да освободи пътя си и да се ожени за Тиги". По-късно е изяснено, че Даяна нарочно е била заблуждавана от журналист, но така или иначе, бележката се оказва пророческа. 10 месеца по-късно, през август 1997 г., тя загива в подобен сблъсък и адът за Чарлз започва. Години наред се разпространяват теории, че баща му принц Филип е наредил убийството, че всичко е било планирано и т.н. Бащата на приятеля на Даяна - Доди Ал-Файед, също налива масло в огъня. На няколко пъти милионерът заявява пред съда, че принц Филип, принц Чарлз и още няколко души са участвали в заговора за убийство на Даяна и сина му. Според него мотивът им е бил, че тя е щяла да се ожени за мюсюлманин и да имат дете. Започва разследване, Чарлз съдейства, защото "няма какво да крие", но баща му отказва. Кралица Елизабет II през цялото време реагира безкрайно студено, оставайки в Балморал, без нито веднъж да покаже публично скръбта си. Принцеса Даяна се появява с Мохамед ал Файед на благотворително събитие в “Хародс”. СНИМКИ: ГЕТИ ИМИДЖИС

В крайна сметка френско-британското разследване установява, че смъртта на Даяна и Доди е злополука, тъй като шофьорът им Анри Пол е пил алкохол и е карал с висока скорост, за да избяга от папараците. Но независимо от това Чарлз години наред живее с клеймото "супергадняра, погубил красивата принцеса". Този негативен имидж започна да се променя през февруари 2024 г., когато Бъкингамският дворец обяви, че при рутинен преглед е установено, че кралят е болен от рак. Чарлз се оттегли, но достойното му поведение, загрижеността и топлотата към снаха му Кейт, която по същото време бе диагностицирана с карцином, отприщи неочаквана вълна от съчувствие и симпатии към него.

По-късно, когато американският президент Доналд Тръмп заплаши Канада с високи мита и я нарече 51-ви щат, Чарлз в знак на подкрепа отпътува за Отава, за да открие парламентарната сесия. Проучване тогава показа, че симпатизантите му са се увеличили със 7%, а противниците му са намалели с 10 на сто.

През октомври 2025 г. Чарлз направи още един ярък жест, останал в историята. Той пристигна във Ватикана, за да се помоли с новия папа Лъв XIV в Сикстинската капела.

Така той стана първият британски монарх от пет века насам, който не само отправи молитва със Светия отец, а хвърли мост между Англиканската църква и Ватикана.

Върхът в този неочакван възход тези дни бе молбата на Даунинг стрийт към краля да опита да възстанови влошаващите се отношения със САЩ. За последно Доналд Тръмп подложи на унищожителна критика британския премиер Киър Стармър, че не е помогнал в конфликта му с Иран. Така крал Чарлз се нагърби с тежката мисия да трансформира ненавистта в уважение и сътрудничество. Едва ли някога ще стане ясно какъв мозъчен тръст е умувал над всяка дума от речта му пред американския Конгрес, но тя се превърна в едно от събитията на годината. Мнозина я определят като "шедьовър на дипломатическото държавничество". Причината е, че кралят нито веднъж не постави Великобритания в ролята на жертва, не демонизира никого в САЩ, нито общите врагове и в думите му нямаше капка егоцентричност или надменност. Напротив, той елегантно припомни, че отбраната, НАТО, търговията, опазването на природата и климата са вградени дълбоко в историята и философията на Магна Харта, че те са закодирани в историята на САЩ и че са неизбежни задължения на споделената цивилизация.

Кралят подчерта, че съюзниците от Алианса са застанали зад Украйна, призовавайки подкрепата да продължи, с което фино обори Тръмп.

Според него съюзниците не са били до нея, когато е било необходимо. Но кралят направи още един знаков жест към президента. Той подари на Тръмп камбана, която е била на борда на подводница от Втората световна война, на която е изписано: "Тръмп 1944". Елегантен намек за славното военно сътрудничество между двете страни. По всичко личи, че Чарлз много мъдро изигра ходовете си, защото след речта му Тръмп обяви, че тя е била "страхотна". Двамата се сприятелиха, а британците вероятно още дълго ще размишляват над дилемата – дали с напредването на възрастта крал Чарлз еволюира от супергадняра, съсипал красивата им принцеса, до талантливия визионер, възродил вековното приятелство със САЩ.

Или че той е невинна жертва на обстоятелствата и че всички са направили една огромна грешка, когато са го обвинявали във всевъзможни грехове?