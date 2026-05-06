100 милиона причини да харесваме “Джирото”

Светът ще е колоездене, а пъпът му през този уикенд е хвърлен в България. Това, колкото и да не е разбираемо за част от българите, си е едно от събитията на годината.



100 млн. зрители по телевизията, очаквани тълпи чужди туристи - всичко това ще направи повече реклама за туризма ни, отколкото всички кампании и лога през последните 30 години, взети заедно.

Социализмът не любеше много колоезденето като спорт, затова колкото и велики състезатели да сме имали, те са оставали встрани от Голямата тройка - обиколките на Франция, Испания и Италия.

За победителите в тях се пишат романи и поеми, спонсорите се надпреварват да им предлагат договори за милиони, а самите състезания са невероятна емоция и спомен за цял живот.

И изведнъж всичко това идва за три дни в България. Стартира в Несебър и финишира в Рим! А при добра бъдеща политика стотици хиляди българчета ще яхнат велосипед вместо тротинетка, мотор или кола.

