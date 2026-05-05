Судан: бруталната съдба на децата войници

Момче на около 12 години тича по прашни улици с Калашников в ръка, крещейки на арабски "Аллах е велик". Зад него се виждат множество трупове. Чуват се изстрели. Това видео е било публикувано в ТикТок в началото на декември 2025, малко след като бунтовниците от милицията RSF ("Сили за бързо реагиране") превзеха суданския град Бабануса – очевидно с участието и на деца войници. Разследващата мрежа "Белингкат" е успяла да установи, че някои от видеоклиповете са заснети директно в Бабануса.

Напоследък в социалните мрежи се разпространяват многобройни видеоклипове с деца войници в Судан, най-вече в TикТок, пише "Дойче веле". Повечето са заснети от самите тях с камерите на мобилните им телефони и са гледани милиони пъти, казва Себастиан Вандермерш от "Белингкат". Той се натъкнал случайно на тези видеоклипове по време на свое проучване за военните престъпления в Судан. "Успях да намеря в TикТок цяла мрежа от акаунти, които споделяха съдържание за деца войници", казва той и подчертава, че превръщането на деца войници в инфлуенсъри е съвсем ново явление.

Децата в Судан са най-засегнати от войната

Войната в Судан, която започна преди три години, е една от най-големите хуманитарни катастрофи в света. Почти 14 милиона души са били разселени, а повече от четири милиона са потърсили убежище в съседните страни. Според ООН около 34 милиона души разчитат на хуманитарна помощ, което съответства на 65 процента от населението.

Най-тежко засегнати са децата, подчертава Камал Елдин Башир от детската благотворителна организация "Спасете децата". "Те страдат от изселването, раздялата със семействата си, липсата на образование и най-вече на здравни грижи – в допълнение към недохранването, което засяга много голям брой деца", казва Башир.

Най-застрашени са непридружените деца, настанени в лагерите за бежанци без родители. Според данни на Детския фонд на ООН УНИЦЕФ броят на регистрираните такива деца е около 42 000. Повечето от тях са загубили родителите си по време на бягството или по време на бомбардировките, разяснява Башир. "Те са изложени на риск да бъдат вербувани за войната."

Преди всичко милицията RSF поддържа много деца войници, казва Мохамед Отман, ръководител на разследващ екип на ООН за Судан. "Те се използват за различни цели - например за пътни блокади, но също и за шпионаж", обяснява той. При това използването на деца под 15-годишна възраст се счита за военно престъпление съгласно Римския статут, на който се основава юрисдикцията на Международния наказателен съд в Хага, подчертава Отман.

"Лъвчета" с тежки травми

В интернет тези деца са наричани "лъвчета". Терминът е бил използван и в предишни войни – например в Южен Судан и Уганда, където хиляди деца са били използвани да се бият на фронта.

Тези деца са тежко травматизирани и белязани за цял живот, предупреждава Башир от "Спасете децата". Според статистиката до 50 процента от малолетните в Судан страдат от посттравматично стресово разстройство, а при тези от тях, които са вербувани за активно участие във войната, пораженията са още по-големи.

"Но за да лекуваме всички тези деца, просто ни липсват специализирани здравни заведения, които да са запознати с този проблем", казва Башир.

Тежки последствия за бъдещето

Ако тези деца не бъдат лекувани, това в крайна сметка ще има много негативни последствия за цялото общество, подчертава Виктор Очен. Той е от Уганда и е директор на организацията AYNET, която е специализирана в лечението на бивши деца войници. Тя е една от малкото институции от този вид в Африка. Фактът, че сега децата войници се превръщат в истински военни герои за Очен е силно тревожен. "С тях воюващите страни могат да злоупотребят, използвайки ги за пропагандните си цели", предупреждава той.

Очен е израснал в Уганда по време на гражданската война, а брат му е бил насилствено мобилизиран от угандийските бунтовници от LRA – "Божия армия за съпротива". От личен опит той знае, че в повечето случаи тези военни преживявания оставят отпечатък върху бъдещите поколения. В регионално проучване, поръчано от Африканския съюз, се отбелязва цикличността на бруталните граждански конфликти в целия регион, в това число и Судан. Очен има обяснение за това: "Мнозина преживяват войната като деца, виждат как убиват родителите им. И по-късно, когато пораснат малко, са готови да си отмъщават". По този начин травмата се предава от поколение на поколение.

Разследващият журналист Себастиан Вандермерш от "Белингкат" е отправил запитване до ТикТок заради въпросните видеоклипове с деца войници в Судан. От платформата обаче са реагирали много сдържано. "След 48 часа акаунтите все още бяха достъпни", казва той.

Едва след публикуването на статията му всички тези профили са били деактивирани. Но не след дълго разследващият журналист е трябвало да докладва нови акаунти.