Тръмп вече е световен митничар

Американската империя заряза джендъризма, заложи на силата и спечели

Доналд Тръмп може да е откачалка, но той приключи “мултиполярния свят”, на който така се бяха зарадвали немирните санкционирани народи, както и родните патриоти в частност. Приключи го и му спусна кепенците.

Империята пак си е империя. Друг световен полюс вече няма освен този, който бе открит от Мечо Пух.

Да вземем резултата от войната с Иран, която на пръв поглед изглежда ирационална и без никакъв разумен изход. Но защо ѝ е изход? И така глобалната стратегическа задача е изпълнена. Докато аятоласите блокират Ормузкия пролив отвътре, американците имат чудесен повод да го блокират отвън и нещо повече - да разширят зоната на този контрол из целия Индийски океан, което и правят. Те спират “сенчести” кораби на хиляди километри от пролива, конфискуват танкери и малко по малко го превръщат в нормална практика, рутина. Доскоро санкционираха лошите диктатури, които забраняваха прайдовете,

сега санкционират и лошата търговия

по всички океани и морета.

Нещо повече, през април САЩ подписаха договор с Индонезия, който им дава право да контролират пролива Малака, през който минават около 80 на сто от китайския внос на петрол, както и около 40 на сто от световната търговия, включително износът на автомобили, електроника, храна. Остава само да започнат да им проверяват паспортите.

А защо не и да сложат плаваща митница на самия пролив? Качва се Рамбо на борда, тараши стоката, удържа митото чрез подвижен терминал и издава касова бележка. Световната държава трябва да има и световна митница.

Вярно, иранската военна операция струва луди пари, но пък в същото време

над американските петролни компании заваля златен дъжд

“Голямата шестица”, която включва “Ексон Мобил”, “Шеврон” и “Коноко Филипс”, печели около 37 милиона на ден повече, отколкото през миналата година. Износът на американски втечнен газ е скочил петкратно - от 17 милиона на 102 милиона долара дневно. Производителите на оръжие също няма да останат подминати. Тези дни администрацията на Тръмп разреши спешните продажби на оръжие за страните от Персийския залив на стойност над 8,6 милиарда долара – главно противовъздушни ракетни системи “Пейтриът” и други скъпи играчки. Разбира се, това са само трохи в сравнение с парите за попълване на изпразнените американски арсенали.

И какво излиза? Дори да загубят войната с Иран, САЩ са напът да спечелят глобалната търговска война. Ако отложената среща с китайския лидер Си Дзинпин все пак се състои, Тръмп ще държи всички козове. Ще бъде

нещо като дискусия между шофьор на тир и митничар

на турската граница. Някои радетели на елегантните международни отношения може да възразят и дори да се разплачат като онзи немски дипломат на конференцията в Мюнхен, но какво е новото? Напротив, така действат империите - пиратски. Как започва възходът на Британската империя? С великия пират Франсис Дрейк. Каква е външната политика на Елизабет Велика? Отказ от женитбата и лицензиране на пиратството. Който владее моретата, той е световният митничар.

Колегите български русофили още живеят с илюзията, че в новия многополярен свят Русия е третият полюс. Но истината е, че

Русия е в най-тежкото си положение от края на Първата световна война насам

Тече пета година война в Украйна, а фронтът почти не мърда. Нито се планират, нито се провеждат мащабни военни операции, просто двете армии се крият в окопите и се обстрелват с всички възможни калибри оръжие. Вярно, украинската енергетика вече е полуразрушена, но пък украинските дронове вече достигат до 1700 километра в руска територия и рушат стратегически предприятия. Рейтингът на Путин е паднал от 85 на 65 пункта, а някои генерали започнаха открито да го критикуват, говори се и за смяна на властта.

Явно Путин чака от Тръмп най-сетне да си изпълни договорките от Анкоридж, каквито и да са те. Но Тръмп обещава едно, изпълнява друго. А и да ги изпълни, какво ще получи Русия накрая? Цялата ѝ търговия с газ и петрол за Европа ще се извършва от американски компании и ще е с долари. На юг САЩ вече са сключили сделка за изграждане и контрол на Зангезурския коридор през Армения и най-вероятно ще прокарат газопровод, който ще свързва находищата на Туркменистан през Каспийско море и Азербайджан, Турция и чак до нашите земи.

Когато най-сетне се сключи мир в Украйна, Зеленски и Путин са още лидери, спокойно могат да седнат на по една водка под липите и да си кажат:

“Ние сме пълни идиоти! Подарихме си и долните гащи на Тръмп!”

И това е факт. Всичко в Украйна – земя, находища, газопроводи, вече е в ръцете на американски компании. Вярно, липсва работна сила, но тези дни Зеленски обяви, че ще внася африканци, и то без никакви формалности. Няма кой да оре, да строи, да прави деца. Със сигурност ще е весело.

Вярно, Русия ще може да продава евтин газ и петрол за Китай срещу юани, но там пък американските компании правят своите айфони, тесли и други подобни. За САЩ е по-изгодно евтината енергия да е в Китай, а не в Европа. В Европа са евтините политици.

Когато човек е пенсионер, той има историческа перспектива

за световните тенденции. Например, когато започнах да пиша наивни външнополитически статийки преди близо 100 години, Москва наистина владееше половината свят. Беше време, в което редица държави като Индия, Египет, Ирак, Сирия, Алжир, Либия, Ангола, Мозамбик, Виетнам - буквално всички народи, които отхвърлят колониализма, веднага ставаха васали на СССР. По едно време и Индонезия бе тръгнала да става съветска, но през 1965 г. генерал Сухарто взе кормилото по традиционния за генералите начин (с помощта на САЩ) и изтреби всички комунисти, атеисти, трейдюнионисти, маоисти, феминисти и филателисти.

Западът наистина се беше паникьосал и нарече настъплението на СССР “теория на доминото”. Но в един момент

падналите плочки се изправиха, а изправените взеха да падат на обратно

Да вземем например Египет, най-голямата арабска държава. През 60-те той бе почти член на соцлагера. СССР му построи гигантския Асуанския язовир и още редица обекти. Страната гъмжеше от всевъзможни съветски специалисти, съветници, военни експерти. Цялото въоръжение беше съветско. Но след като няколко пъти яде пердах от малкия Израел, през 1979 г. президентът Ануар Садат подписа на ливадата пред Белия дом мирен договор с израелския премиер Менахем Бегин. После веднага прогони всички съветски специалисти и падна първата плочка.

При Тръмп вече паднаха всички останали плочки от доминото. Това е положението, дайте да бъдем реалисти. Империите не умират за две-три години, това се протаква със столетия. Мечо Пух е много мила приказка, но третият полюс още не е открит.