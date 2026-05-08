Защо до 3-и клас учат 35 произведения от чуждата литература?

Учителки активистки се подиграват на Иван Вазов

Подписка за забрана на чуждестранните автори в българската програма по литература предизвиква разнопосочни коментари в социалните мрежи. До 7 май са събрани само 807 подписа. Ето мнението на организаторката на подписката Ивелина Цонева.

Един от най-лесните начини да се пробие националната сигурност на един народ е чрез малките умове - тоест децата.

В момента в одобрените учебници от МОН за 1-и, 2-и и 3-и клас се изучава масово чуждестранна литература - общо 35 чужди произведения, от които 23 са британски. Защо на деца от 1-и, 2-и и 3-и клас им е нужно да изучават британска литература вместо българска? За да няма национализъм. За да нямат нашите деца чувството на принадлежност. Когато нямаш чувство за принадлежност, ти нямаш причина да се бориш за своята нация и страна.

Тогава ти ставаш уязвим

Националната сигурност на един народ е най-важното, което може да бъде съхранено. Подпишете петицията, за да може всички чуждестранни произведения до 5-и клас да се премахнат.

На никое дете не му е нужно да учи еврейски, френски, швейцарски, австрийски, британски, американски, ромски, турски и всякакъв вид други приказки, след като има такава богата българска литература за деца.

Битката за образованието на нашите деца тепърва започва. Говоря за истинската битка, а не за тази, която замазва очите - като например учителки активистки, които се подиграват на Иван Вазов и се изказват против българската литература, но пък ходят по интервюта да казват, че те правят някакви неща за образованието. Правят, ама в чия полза?

Първите 1000 подписа, които събера, ще бъдат вкарани в Министерството на образованието. Тук говорим за една пропаганда в малките класове да се изучава множество чуждестранна литература, от което най-много е британската. Те не могат да отговорят с каква цел се изучава толкова много британска литература от 1-и, 2-и и 3-и клас. Аз се свързах с тях, не могат да ми отговорят. Пращат ми някакви приети закони, в които пише, че е трябвало да има изучаване според мултикултурна среда. Те не могат да ми отговорят

каква мултикултурна среда в България,

след като мнозинството са българи. Британците са колко - 0,00002%?

Искам да помоля учители и педагози да се свържат с мен, които одобряват тази кауза и искат да я защитят и да присъстват на кръглата маса, която ще бъде организирана по повод съмнителните учебници.

Много педагози, учители и психолози се свързаха с мен, които ме молят да останат анонимни, и аз никога няма да кажа кои са те, които напълно подкрепят това, но за съжаление, ги е страх и това е нормално. Тук става въпрос за образованието на нашите деца и на мен ми трябват смели хора с лица.

(От видеоклипове на авторката във фейсбук)