Кънчо Стойчев: Радев ще води с максимален, но пресметнат риск - кацанията да са колкото излитанията

Отсъствието на обичайния силов вицепремиер е знаково - Радев лично поема разграждането на паралелната държава

- Как ще коментирате състава и структурата на правителството "Радев", г-н Стойчев? Какви знаци дава за бъдещите политики и мерки?

- В условията на убедително самостоятелно мнозинство в парламента премиерът разполага с голяма свобода както при избора, така и при евентуална смяна на министри. Съставът на вицепремиерите е ключът за разчитане на намеренията. Според мен става дума за два отчетливи приоритета - икономика и външна политика.

Отсъствието на обичайния силов вицепремиер е знаково - Радев лично поема разграждането на паралелната държава и установяване на справедливост, за което бе избран от широко мнозинство.

Прави впечатление също така фактът , че всички министри имат вече опит в Министерския съвет, с изключение само на министъра на спорта. А доколкото партията на Радев все още е в зародиш, отсъстват и дежурните партийни назначения или "парашутисти", както често биват определяни. Няма съмнение, че този кабинет е изцяло избор на Радев и че в основата се състои от много близки до него хора.

- Кои са най-добрите попадения сред министрите?

- Не бих връзвал каруцата пред коня. А и един кабинет би следвало да се разглежда по-скоро като ансамбъл, а не като отбор от солови играчи.

- Прилича ли ви на някое от предишните правителства, управлявали България в прехода? Мнозина правят аналогии с кабинетите на "Костов", "Сакскобургготсски", "Борисов - 1".

- Не, не ми прилича изобщо. Кабинетът на Радев е освободен от задачата за европейска интеграция на страната, защото България вече е напълно интегрирана. Слава Богу, приключихме с малоумието, че началниците ни били в Брюксел. Всички предишни министър-председатели търсеха легитимацията на комисията с наколенки и превит гръб (без Сакскобургготски, благодарение на когато изобщо станахме член на ЕС). Радев ще върне достойнството на нацията ни и ще играе важна роля във възраждането на съюза ни, който бе похитен от безумци в Брюксел.

- Какви са най-важните предизвикателства в първите 100 дни на това правителство - цени, справедливост, геополитическата бъркотия? Кои сектори – финанси, енергетика, здравеопазване, правосъдие – ще изискват най-бързи действия?

- Нека отговоря с контра въпрос - кои са най-важните действия при наличие на пробойна на един кораб? Отговорът е далеч от гениалност - да се запуши дупката. А в нашия случай дупките са много и ще трябват стотици страници дори само да ги изброим...

- Какви конкретни стъпки трябва да предприеме кабинетът на Радев, за да стабилизира публичните финанси? От “Прогресивна България” заявиха, че ще теглят заем за пенсиите и ще преструктурират бюджетните разходи. Ще се наложат ли по-тежки, непопулярни мерки като съкращения, замразяване на разходи, реформи в социалната система?

- Мерките ще са тежки, но не бих казал и непопулярни. Радев бе избран именно за да прекрати безобразията и има пълен мандат да го стори, стига да действа бързо и уверено. Образно казано, пациентът е на операционната маса и всяко забавяне на скалпела ще е фатално. От Радев се очаква бързина и точност на “ударите” и се надявам като пилот той добре да разбира обстановката.

- Мислите ли, че в даден момент ще се стигне до промяна на данъчната система?

- Скритият ви въпрос е “Ще се увеличават ли данъците?”. Ще провокирам и ще кажа, че при прекратяване на кражбата и разбиване на картелите и монополите данъците могат и да се намалят.

- Има ли как да се овладее скокът на цените и инфлацията?

- Няма как, е краткият отговор. Всеки нормален анализатор знаеше какво ще се случи с въвеждането на еврото в този момент, но надделяха грантаджийски клакьори. Тоест възстановяване на девствеността няма как да има.

Инфлация се лекува по един начин и той е баланс между търсене и предлагане. Но да се очаква поевтиняване, е шарлатания. Не говоря за енергоносителите - там зависим изцяло от двете войни. За да си възвърнем контрола върху насъщните стоки - а това са основно храните, трябва да възстановим селското си стопанство и именно това е големият въпрос на националната ни сигурност, а не танкове и изтребители. По линия на изтребителите постигнахме само изтребване на девет милиона овце и ни останаха под един милион - истински негативен рекорд.

- Каква външна политика очаквате от кабинета на Румен Радев в контекста на ЕС и НАТО? Очаквате ли напрежение с партньорите, или по-скоро прагматично сътрудничество?

- Очаквам достойнство и защита на националните интереси, а ако това напряга някого в ЕС и Брюксел, то най-добре е този някой да го няма. Ние трябва да спасим нашата Европа от глутницата военнореваншисти и авантюристи. Под ние имам предвид европейските народи.

- Смятате ли, че правителството може да изкара пълен 4-годишен мандат? Какво трябва новата власт да прави и да не прави, за да избегне дестабилизация?

- Подобни прогнози правя само с чаша турско кафе…

- Как виждате отношенията в новото Народно събрание, където от самото начало ПП и ДБ заеха по остра опозиционна роля, а ГЕРБ и ДПС - по-пасивна?

- Очаквам силно лидерство от управляващите и силна опозиция от останалите. Това би било най-здравословно, стига да има постоянен дебат с аргументи, а не циркаджийски номера.

- Кои избори ще бъдат по-важни за Радев и “Прогресивна България” в близките години – предстоящите президентски или местните след година и половина?

- За утвърждаването и изобщо случването на всяка партия най-важни са местните избори и те ще са рубиконът за Радев и партията му.

- Каква роля ще играе лично Румен Радев като премиер - ще бъде ли “силният лидер”, който взема всички ключови решения, или ще делегира повече на министри и експерти?

- Радев има отчетливи лидерски качества, той е самонаправил се човек, способен да поема максимален риск. Но пресметнат риск, защото знае, че иначе броят на излитанията няма да съвпадне с броя на кацанията…

Вярната преценка на обстановката и на ресурсите е ключова в неговата професия и след като е стигнал до върха ѝ, то явно има ноу-хау.

- Какъв ще е основният отпечатък на това управление върху България?

- Съдбата отново ни предоставя шанс да се вземем в ръце, да възстановим заедността си като нация, да реализираме безспорния ни талант да успяваме на това твърде проветриво исторически място, но за това пък едно от най-прекрасните на света.