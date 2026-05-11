Кметът на Шумен проф. Христо Христов: Градът се развива, има устойчивост за бизнеса и младите

- Проф. Христов, как се промени животът на шуменци през последната година? Миналата описахте града с една дума - ускорение. Сега коя е думата за Шумен?

- Ако преди година говорих за ускорение, днес думата за Шумен е устойчивост. Защото вече не става дума само за стартиране на процеси, а за това те да дават реален резултат и да се надграждат.

В икономиката виждаме тази устойчивост най-ясно - Индустриалният парк се развива,

финансово е стабилен, разширява се с нови зони и привлича инвеститори, което създава работни места и перспектива за региона. Това се подкрепя и от държавата чрез инвестиции в инфраструктурата около зоната, което допълнително подобрява условията за бизнес и увеличава конкурентоспособността на Шумен.

Устойчивост има и в комуналните услуги - например във ВиК сектора, където се реализират инвестиции в мрежата, реконструкция на водопроводи и модернизация на системите. Целта е по-добро качество и сигурност на водоснабдяването.

За хората това означава не просто промяна, а по-ясно усещане за ред и предвидимост - че започнатото се довършва, че има посока и че развитието не е кампанийно, а последователно. Затова днес бих казал, че Шумен не просто се ускорява, а се стабилизира и се развива с перспектива.

- Кои са най-големите постижения през последната година?

- Най-ясно постиженията се виждат в 3 направления - икономика, инфраструктура и организация на градската среда.

В икономиката Шумен затвърждава позицията си като един от водещите индустриални центрове в Североизточна България. Индустриалният парк отчита ръст, разширяват се зоните и интересът от нови инвеститори. Реалните инвестиции, включително проектът за производство с вложение над 65 млн. евро, вече са във фаза на изпълнение. Това означава не просто намерения, а конкретни работни места и дългосрочен ефект за града.

В инфраструктурата акцентът беше върху поддръжката всеки ден

и поетапното решаване на натрупани проблеми - ремонти на уличната мрежа, работа по сигнали на граждани, почистване на критични участъци, премахване на нерегламентирани сметища. Това не са еднократни акции, а процес, който се управлява постоянно. По отношение на градската среда се работи за повече ред - в графиците за почистване, в поддръжката на парковете, в реакцията на общинските предприятия. Това е видимата част за хората и тя е най-важната.

- А има ли проблеми?

- Да, има, и няма как да бъде иначе. Най-сериозните са свързани с уличната мрежа и поддръжката на инфраструктурата, които са натрупвани с години. Част от тях вече се решават поетапно, но ресурсът е ограничен и това изисква време и приоритизиране.

Вторият голям въпрос е водоснабдяването - и като количество, и като състояние на мрежата. Това е тема, която не е само местна, а изисква координация с държавата и сериозни инвестиции.

Има предизвикателства и в чистотата и нерегламентираните сметища, където освен действия на общината е необходимо и по-голямо разбиране и отговорност от страна на всички. Новият плувен басейн е съоръжение от национално ниво и отговаря на изискванията за провеждане на официални регионални и национални състезания.

Важно е, че тези проблеми не се неглижират. По тях се работи с конкретни мерки като проверки на терен, реакции по сигнали, планиране на ремонти и търсене на финансиране. За мен е по-честно да се казва ясно какво не е решено, но и какво се прави, за да се реши.

- Помага или пречи централната власт за по-големите инфраструктурни проекти?

- Истината е, че има и от двете. По големите проекти общините са силно зависими от държавата по отношение на финансирането и по процедурите. През последните години работим в условия на политическа нестабилност и забавени решения. Това води до по-бавен ход на част от проектите.

Има и положителни примери - държавата инвестира в индустриалните зони, включително в инфраструктурата около тях, което подпомага развитието на икономиката и привличането на инвеститори. Нашата задача като община е да подготвяме проектите така, че когато има възможност за финансиране, да са готови.

И да защитаваме интереса на Шумен пред всяко правителство независимо от политическата ситуация. За мен е важно да използваме всяка възможност.

- Преди време казахте, че в индустриално отношение Шумен се развива най-добре в Североизточна България. Успяхте ли да разширите индустриалния парк?

- Шумен запазва много силна позиция в индустриалното развитие на Североизточна България и това вече се вижда не само като заявка, а като реални процеси. Индустриалният парк се разширява поетапно, като се работи по нови зони.

Има устойчив интерес от инвеститори, а част от проектите вече са в етап на реализация

Най-важното е, че това не са единични случаи, а тенденция. Конкретен пример е инвестицията на турска компания за над 65 млн. евро, която се изгражда.

По отношение на високотехнологичните сектори има движение, но това е процес, който изисква време. Важното е, че имаме база - индустрия, образователен потенциал и възможност за развитие.

Следващата стъпка е да се привличат такива инвестиции, които носят по-висока добавена стойност. Затова бих казал, че Шумен не просто поддържа позицията си, а постепенно я надгражда с реални инвестиции и ясна посока на развитие.

- Ще имат ли вода шуменци и с какво качество ще е тя?

- Водоснабдяването е един от най-сериозните въпроси, защото засяга всеки дом. Шумен разчита основно на язовир "Тича", което прави темата зависима не само от местно ниво, а и в национален мащаб. През последната година се работи по няколко направления: контрол на водните количества, поетапна подмяна на амортизирани участъци от мрежата и намаляване на загубите по водопроводната система. Възстановената чешма “Лъвчето” е част от съвместната инициатива “Нов живот за старите чешми” на доброволци и местната власт.

Паралелно с това се обсъждат и дългосрочни решения за по-голяма сигурност на водоснабдяването, свързано с осигуряване на алтернативно водоподаване за питейни нужди, така че да няма риск в периоди на засушаване.

Качеството се следи регулярно от отговорните институции и при отклонения се предприемат мерки.

Целта е не просто да има вода, а тя да отговаря на всички изисквания

за безопасност. Това не е проблем, който се решава бързо, но е проблем, по който се работи системно и с ясното съзнание, че това е ключово за спокойствието на хората.

- Подобри ли се качеството на въздуха?

- Качеството на въздуха е тема, която изисква постоянен контрол и реалистичен подход. Измерванията показват, че основните предизвикателства остават в зимните месеци, когато се увеличава използването на твърдо гориво за отопление.

В рамките на възможностите на общината се работи за поддържане на чистотата на уличната мрежа, ограничаване на праха, както и подобряване на организацията на движението.

Община Шумен сключи договор за изпълнение на проект "Концепция за внедряване на технологични решения за създаване на интелигентна градска среда". Той се финансира с безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Развитие на регионите". Ще се изградят 10 системи от датчици за анализ на чистотата на околната градска среда: замърсяване, шум, температура и др., което значително ще ни помогне.

Изпълнява се и проект "Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Шумен", по който се извършва безплатна подмяна на старите печки на твърдо гориво с нови екоуреди. Това не е тема с бърз резултат. Подобрението идва постепенно и е свързано както с мерките на институциите, така и с поведението на хората. Важно е, че има наблюдение, анализ и действия, макар и ефектът да се натрупва във времето.

- Как върви дигитализацията в общината?

- Дигитализацията не е самоцел, тя е инструмент за по-бързо и по-прозрачно обслужване. През последната година разширихме електронните услуги, които общината предлага. Все повече административни процеси могат да се заявяват дистанционно, без да е необходимо хората да идват на място. Това спестява време и създава по-голямо удобство.

Работи се и по вътрешната организация - по-добра координация между отделите, по-бързо обработване на документите и по-ясна проследимост на преписките. Беше създаден

нов сайт на общината, чрез който насърчаваме използването на платформата за подаване на сигнали

Това съкращава времето за реакция и позволява проблемите да се адресират по-целенасочено. Процесът не е приключил, но посоката е ясна - по-малко административна тежест и повече удобство за хората.

- Подобрихте ли градския транспорт, какво стана с идеята за създаване на общинско дружество за него?

- Градският транспорт е тема, която изисква не просто решение, а добре обмислен модел. През последната година събрахме информация за линии, натовареност, разписания и нуждите на хората. Ясно е, че има необходимост от по-добра организация и по-надеждна услуга. В началото на 2026 г. влязоха в движение и 6-те нови електрически автобуса.

Идеята за общинско дружество не е забравена. Тя остава като възможност, но трябва да бъде реализирана така, че да е икономически обоснована и да гарантира устойчивост, а не да създава допълнителна тежест.

В проекта "Концепция за внедряване на технологични решения за създаване на интелигентна градска среда" е заложена и дейност за изграждане на

система от датчици и GPS тракери за следене на автобусите на градския

транспорт, както и внедряване на 8 умни светофарни уредби и изработка на мобилно приложение за информация и сигнали, чрез което хората ще могат да проследяват кога им пристига автобусът. На спирките ще бъдат поставени камери, за да се пазят таблата от вандализъм.

Работим в посока за по-добра координация, по-ясни разписания и подобряване на обслужването. Това е процес, който изисква време, защото засяга както организацията, така и ресурсите. Целта е хората да имат предвидим и удобен транспорт, на който да разчитат.

- Проф. Христов, хората усетиха ли ускорението? Завръщат ли се младите?

- Промяната се усеща най-вече в ежедневието - когато градът е по-поддържан, когато има работа, когато има перспектива. Това е реалното ускорение, а не лозунг.

По отношение на младите не можем да очакваме масово завръщане за една година. Но вече има предпоставки, които правят Шумен по-привлекателен. На първо място са работните места - индустриалното развитие и новите инвестиции дават реална възможност хората да се реализират тук.

Второ е средата за живот като детски градини, училища, културен живот, спорт. Това са факторите, които влияят на решението на едно семейство къде да живее. И трето е предвидимостта.

Хората искат да знаят, че градът има посока и че тя се следва

Нашата задача като местна власт е да създаваме условия. Решението дали някой да се върне, е лично, но когато има работа, подредена среда и перспектива, този избор е по-лесен.

Има и такива примери като откриването на новия плувен комплекс. Той е изграден като съвременно спортно съоръжение от национално ниво, което отговаря на изискванията за официални регионални и национални състезания по плуване, както и за тренировъчна и масова спортна дейност. Комплексът разширява възможностите за развитие на плувните спортове и създава дългосрочни условия за активен и здравословен начин на живот.

Инвестираме в поддръжката и развитието на зоологическа градина - зоопарк "Кьошковете". Мястото е със свободен достъп и има изградени хабитати, прилежаща площ, обслужващи сгради и съоръжения. Хората ежедневно избират за посещение зоопарка.

Като цяло парк "Кьошковете" предоставя възможност на семейства и приятели да прекарат пълноценно време, като се разходят по алеите в парка, да проследят туристическите маршрути, да се насладят на езерото с шарани от вида Кои, както и да стигнат до възстановената чешма "Лъвчето" с емблематичната лъвска глава.

Тя е част от съвместната инициатива "Нов живот за старите чешми" на доброволците и местната власт, която продължава и през 2026 г. През 2025-а беше възстановен и заслонът около чешмата, а пространството за почивка беше облагородено.

Сред завършените проекти e и обновеният ученически стадион "Цоньо Василев", на който функционират 3 помощни игрища. Стадионът вече е домакин на много състезания, сред които са и футболни турнири за аматьори. Провеждат се също общински и областни кръгове на ученическите игри.

През 2026 г. продължава ремонтът на бул. "Симеон Велики", с което ще бъдат завършени и ремонтирани всички входно-изходни артерии на Шумен.

- Какъв е фокусът на модерната трансформация на Шумен за в бъдеще?

- Фокусът е ясен - икономика, среда и хора, но вече в по-високо ниво на свързаност между тях.

Първо, икономическото развитие остава водещо. Индустриалният парк и привличането на инвестиции са основата, защото без работни места няма устойчиво развитие. Следващата стъпка е насочване към

производства с по-висока добавена стойност

и постепенно навлизане на по-високотехнологични сектори.

Второ, градската среда. Това означава не само ремонти, а цялостно усещане за подреденост - улици, квартали, зелени площи, чистота. Градът трябва да бъде удобен за живеене всеки ден и не само в центъра.

Трето, връзката с образованието и младите хора. Без тази връзка няма как да задържим и развием кадри. Тук говорим за партньорства, за възможности и за перспектива. Модерната трансформация не е в един проект. Тя е в това всички тези елементи да работят заедно и да дават усещане за посока.

- За празника на Шумен - 11 май, какво ще пожелаете на съгражданите си?

- Пожелавам на шуменци спокойствие и увереност, че градът ни има посока. Шумен е град с история, но и с потенциал. Това, което правим днес, има значение за това как ще живеят децата ни утре. Затова ми се иска да запазим усещането за общност и да бъдем по-ангажирани към мястото, в което живеем.

Пожелавам на всички здраве, успех и повече поводи за гордост с нашия град. И да не забравяме, че развитието на Шумен зависи от усилията на всички нас.

- Какво включва празничната програма?

- Празничната програма за 11 май е подготвена така, че да обхване различна публика и да създаде усещане за истински градски празник. Предвидени са концерти на открито, културни събития, изложби и инициативи на институциите, които ще се провеждат няколко дни. Акцентът е върху централните градски пространства, където хората да могат да се събират и да преживеят празника заедно.

В програмата участват местни състави, културни организации и гостуващи изпълнители, което дава както възможност за изява на шуменския талант, така и разнообразие за публиката.

Идеята ни е празникът да бъде не просто поредица от събития, а време, в което градът се усеща като общност - с повече живот, повече хора навън и повече споделени моменти.