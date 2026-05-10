Ще остане ли Стармър начело на лейбъристите след тежката загуба на местните избори?

Тежките загуби на управляващата британска Лейбъристка партия на местните и регионалните избори в страната на 7 май повдигнаха нови въпроси относно политическото бъдеще на премиера Киър Стармър, посочва агенция Ройтерс. Само две години след убедителната победа на парламентарните избори през 2024 г. лейбъристите се оказаха изправени пред най-сериозната вътрешнопартийна криза от идването си на власт, а анализатори и медии все по-често се питат дали Стармър ще успее да остане начело на партията до следващите парламентарни избори.

Както консерваторите, така и лейбъристите се представиха неубедително на изборите, но резултатите бяха особено болезнени за управляващите, отбелязва Ройтерс. Лейбъристите загубиха над 1000 общински съветници, загубиха контрола над редица свои традиционни крепости в Северна Англия и претърпяха сериозни поражения в Уелс и Шотландия. Големият победител се оказа партията "Реформирай Обединеното кралство" на Найджъл Фараж, която успя да привлече значителна част от традиционния работнически електорат на лейбъристите. Успехи отбелязаха и зелените, както и националистическите партии в Шотландия и Уелс.

Според британски анализатори проблемът за Стармър не е само в изборните резултати, а и в усещането, че неговото правителство не е изпълнило обещанието си за промяна след идването на власт след продължилото 14 години управление на консерваторите, пише в. "Гардиън". Част от избирателите възприемат премиера като прекалено предпазлив и нерешителен лидер, който не успява да предложи ясна политическа визия. Междувременно недоволството срещу икономическата ситуация, проблемите в обществените услуги и миграцията все повече подкопават подкрепата за кабинета.

Вътрешното напрежение в партията също започва да излиза на повърхността, отбелязва изданието. Някои депутати вече открито поставят под съмнение лидерството на Стармър, а бившият министър в сянка Джон Макдонъл е сред фигурите, които публично заговориха за необходимостта от промяна. Според редица британски медии част от лейбъристките депутати се опасяват, че ако тенденцията продължи, партията може да се изправи пред катастрофално поражение на парламентарните избори през 2029 година, пише БТА.

"Мисля, че най-доброто, което премиерът може да направи сега, е да обяви график за напускането си. Тогава ще можем да имаме плавен преход, който, между другото, ще гарантира, че всички талантливи хора в Лейбъристката партия ще могат да се кандидатират, ако пожелаят", заяви депутатът от Хартлипул Джонатан Браш.

Въпреки това непосредствена смяна на лидера засега изглежда малко вероятна, коментира Ройтерс. Стармър засега запазва подкрепата на ключови фигури в кабинета, включително вицепремиерката Анджела Рейнър и министъра на здравеопазването Уес Стрийтинг. Самият премиер заяви след изборите, че няма намерение да подава оставка и че "би било хаотично" партията да сменя лидер в момент на политическа нестабилност.

Друг важен фактор е липсата на ясен приемник, отбелязва "Гардиън". Името на кмета на Манчестър Анди Бърнам често се споменава като потенциален бъдещ лидер, но той не е депутат в британския парламент, което прави евентуалната бърза смяна на Стармър трудна. Рейнър има силно влияние сред лявото крило в партията, но изборните резултати засегнаха и нейната политическа репутация. Стрийтинг пък е смятан за твърде близък до центристката политическа линия на Стармър, която мнозина лейбъристи обвиняват за настоящата партийна криза.

Британските политически наблюдатели отбелязват и още един проблем за премиера – Лейбъристката партия е притисната едновременно отдясно и отляво, посочва "Гардиън". "Реформирай Обединеното кралство" печели избиратели в традиционните индустриални райони, като поставя акцент върху миграцията и недоволството от политическия елит, докато зелените привличат по-млади и прогресивни избиратели в големите градове. Така коалицията от гласоподаватели, която донесе победата на Стармър през 2024 г., започва постепенно да се разпада.

Допълнителен риск за премиера е, че вътрешнопартийните критики вероятно само ще се засилят през следващите месеци, пише в. "Скотиш Сън". Част от профсъюзите и представители на лявото крило в партията отдавна критикуват Стармър и настояват за по-социално насочена икономическа политика, отстъпление от някои бюджетни ограничения и по-мек подход към Брекзит. Ако Стармър не успее да стабилизира обществената подкрепа за управлението, натискът върху него може да стане много по-сериозен.

В рамките партията вече се водят оживени частни дискусии относно бъдещето на премиера и някои депутати очакват някой от претендентите за нов лидер да предприеме ход в близките дни, отбелязва Би Би Си. Други пък отчаяно се опитват да успокоят колегите си.

„Това е егоцентрично. Ако искате нещата да станат по-добри, тогава се залавяйте за работа. Ние сме в управлението на страната, това не е игра“, казва един депутат, говорил при условие за анонимност.

В крайна сметка засега изглежда по-вероятно Стармър да остане начело на лейбъристите, поне в краткосрочен план, посочва Ройтерс. Историята на британската политика показва, че управляващите партии рядко печелят от прибързана смяна на ръководството след изборна загуба, особено когато липсва консенсус относно приемника. Освен това мнозина в Лейбъристката партия се опасяват, че открита битка за лидерството би могла да даде допълнителен тласък на възхода на Фараж и на останалите партии, които постигнаха успехи на тези избори. Въпросът е дали премиерът ще успее да убеди избирателите, че все още е способен да осъществи обещаната промяна или настоящите изборни загуби ще се окажат началото на по-дълбока криза за британските лейбъристи, пише в заключение агенцията.