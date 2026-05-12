Кметът на Габрово Таня Христова: Най-смислените ни инвестиции са за децата и за реализацията на младите

- Г-жо Христова, пред какви предизвикателства беше изправена община Габрово през последните месеци, в които нямаше приет държавен бюджет, редовно правителство, а инфлацията и цените растяха?

- През 2026 г. за пореден път се наложи общините да работят в условия на несигурност, политическа нестабилност и в сложна международна среда, която влияе върху цените на енергията, стоките и услугите. Това сериозно затруднява реализацията на стратегически инвестиции. Въпреки това

не прекъснахме услуги, не забавихме плащания, не спряхме дейности

Спазваме стриктна финансова дисциплина и запазваме финансова стабилност, без да се отказваме от развитието на града и от проектите, които хората очакват.

От края на април община Габрово има одобрена капиталова програма за 2026 г. и това ни позволява да започнем работа по ключови инфраструктурни обекти. В момент, в който държавата все още работи без приет бюджет, разчетите за капиталови разходи са изключително важни за всяка община.

В приетите разчети са ключови обекти, сред които основните ремонти на бул. "Столетов" и бул. "Трети март". Особено важен е одобреният трансфер на целеви средства за текущи ремонти, който позволява разширяване на списъка с обекти и навременно възстановяване на настилки след подмяна на ВиК инфраструктура. Капиталовата програма ни гарантира, че Габрово може да продължи да изпълнява своите инфраструктурни ангажименти, да планира, да не допуска прекъсване на услуги, да ремонтира и подобрява градската среда.

- Обявихте мащабна инвестиционна програма с 44 проекта, бихте ли откроили най-значимите? Спазват ли се сроковете за реализация?

- Заложихме на амбициозна инвестиционна програма, която постепенно променя облика на града чрез ключови инфраструктурни и обществени подобрения. Сред приоритетите са по-добрата транспортна свързаност, обновяването на улици и квартални пространства, изграждането на велоалеи и модерно енергоефективно улично осветление.

Сериозен ресурс е насочен и към подмяна на ВиК мрежи, спортна инфраструктура и водоснабдяване на селата чрез връзка с язовир "Христо Смирненски". Подготвителната работа по проектите е напреднала, а част от обектите са реализирани или са в процес на изпълнение. За 2025 г. са

разплатени дейности за над 4,4 млн. лв., някои ще продължат през следващите години

Габровци и гостите на града вече пътуват по новото кръгово кръстовище при бул. "Васил Априлов" и ул. "Юрий Венелин". Приключи укрепването на терена зад спортното хале на стадион "Христо Ботев". Вече е факт и новата прожекторна система на съоръжението - инвестиция без аналог в града, която позволява провеждане на мачове на професионално ниво и телевизионно излъчване.

В ход са и мащабни ремонти - на ул. "Свищовска" и "Транспортна", на пътя Габрово - Киевци, както и обновяване на ключови градски артерии и междублокови пространства. Особен акцент в програмата е пълната модернизация на парк "Баждар" - най-голямото вътрешноградско зелено пространство. Проектът предвижда нови алеи, зони за отдих, спорт и пикник, детски площадки и дори екстремен велопарк.

Очаква се обновеният парк да се превърне в притегателно място за семействата и младите хора. Проектите се движат по график, като част от тях ще се реализират поетапно.

- Помня думите ви, че искате да бъдете не просто управленец, а човек, който води разговор с града. Кое от постигнатото бихте откроили като най-удовлетворяващо за съгражданите ви?

- Отговора трябва да дадат самите те. За мен най-смислените инвестиции са насочените към децата и успешната реализация на младите. Кметът говори с града не само чрез километри асфалт и брой изпълнени проекти. Това е разговор, понякога тих - понякога шумен, но постоянен, в който кметът трябва да слуша и да чува ритъма на улиците, нуждите на кварталите, очакванията на хората. А

градът отговаря със своя характер и енергия

Става дума за обща посока, за доверие, за това доколко хората усещат, че градът им се развива с мисъл за тяхното ежедневие, но и за бъдещето на децата им. Днес нашият град все по-ясно отстоява своята амбиция на зелен, иновативен и устойчив. Развитието на инфраструктура, образование, технологии и социална среда не са самоцел, а част от по-голямата визия - да бъдем място, където хората живеят по-добре, а младите виждат бъдеще.

Формулата, която ни движи, е любов към града с труд и постоянство, за да бъде Габрово не само точка на картата, а избор за живот, за развитие и за перспектива.

- Къде ще са най-големите ремонти това лято?

- В Габрово най-големите ремонти вървят по добре познатата за гражданите логика - първо подземната инфраструктура, после нов асфалт и благоустрояване. Целта е цялостно обновяване с дългосрочен ефект. Най-мащабните инвестиции са заложени в трите интегрирани териториални проекта на общината, които обхващат цели градски зони и обществени сгради. Амбицията е чрез тях да постигнем цялостна трансформация на ключови територии и да се повиши привлекателността на града.

Сред основните ни приоритети остава и ВиК инфраструктурата. След като над 30 села вече получават вода от язовир "Христо Смирненски", предстои това да се случи за други групи села.

Съвсем скоро ще започне на терен и нов воден проект по ОП "Околна среда", който ще изпълнява ВиК - Габрово. Ще бъдат реконструирани 14 км външна водопроводна мрежа, още 14 км вътрешна и 5,7 км канализация. Така ще се решат дългогодишни проблеми с аварии и водоподаване в още 5 квартала на града.

Имаме проектна готовност за водоснабдяването на висока зона в кв. "Гачевци", както и за основни ремонти на улици, тротоари, спортни площадки и междублокови пространства.

Сериозен ресурс ще бъде насочен и към образователната инфраструктура. Сред ключовите проекти е ремонтът на бившето училище "Радион Умников", което ще бъде преобразено в модерен Център за дигитални умения и иновации. Продължаваме инвестициите в детските заведения. Детските градини "Мики Маус", "Младост" и ясла "Зора" внедриха първата в града система за мониторинг и управление на енергията - пилотен модел в рамките на инициативата "Климатично неутрално и умно Габрово".

Готови сме с проекти за благоустрояване на дворните площи и на детските градини "Ран Босилек", "Мики Маус", "Радост 2". Добра новина за спорта е, че

приключили ремонтът на басейна в Природоматематическата гимназия

"Акад. Иван Гюзелев", който вече отвори врати. Следващата стъпка е ремонт на помещенията, обслужващи басейна.

- След дни изтича срокът за подаване на оферти по обществената поръчка за над 9 млн. евро за благоустрояване на крайречната зона на Янтра между моста на ул. "Д-р Никола Василиади" и моста на ул. "Христо Ботев". Какво ще се случва върху тези 5,5 хектара по двата бряга на реката?

- Тези 5,5 хектара ще се превърнат в едно от най-атрактивните градски пространства. Проектът предвижда пълно обновяване на зоната - от Дома на хумора и сатирата до моста на ул. "Христо Ботев". Сегашните алеи и веломаршрути по двата бряга на Янтра ще бъдат свързани в единна мрежа, която ще стига до парка на Колелото. По протежение на реката ще се появят нови пространства за отдих и спорт, велоалеи, автомобилни подходи и нов пешеходен мост между ул. "Васил Левски" и "Петър Берон".

Сред акцентите е и първата в града екстремна писта тип пъмптрак - за велосипеди и скейтбордове, която ще привлече младите хора.

Промяната няма да се ограничи до крайречните пространства. Паралелно върви и модернизацията на ключови обекти.

Домът на хумора и сатирата ще бъде реорганизиран

с нови експозиционни площи и модерни фондохранилища. Обявен е и международен архитектурен конкурс за преобразяването на центъра "Кристо и Жан-Клод", който има амбицията да постави Габрово по-ясно на световната културна карта.

Сериозен ремонт се готви и за спортната зала "Орловец" - с обновено игрално поле, нови седалки и мерки за енергийна ефективност.

Крайречието на Янтра в тази зона няма просто да бъде ремонтирано, а преосмислено като модерна градска среда и ще стане новото живо сърце на Габрово. Стадион “Христо Ботев” е с ново осветление, което позволява провеждане на регионални състезания. СНИМКА: ОБЩИНА ГАБРОВО

- Кои са ключовите концепции за модернизация на образователната инфраструктура, които предстои да реализирате? На какъв етап е проектът за иновационна долина?

- В Габрово модернизацията на образованието вече не е само ремонт на сгради, а цялостна стратегия. Амбицията е градът да подготвя кадри за икономиката на бъдещето. Стремим се да развиваме цялостна образователна екосистема - модерни детски градини и училища, високотехнологични лаборатории в Техническия университет - Габрово, както и иновационни формати, които свързват младите хора директно с бизнеса. Посланието е:

учениците не само да учат, а да създават, експериментират и влизат рано в

реалната икономика

Първата крачка беше модернизирането на цялата образователна инфраструктура в общината. Десет детски градини и 13 училища са обновени, с осигурени места за всички деца и условия за целодневно обучение.

Следващият етап е много по-амбициозен. Две от интегрираните териториални инвестиции са насочени към образованието, а през 2025 г. Габрово получи финансиране за развитие на т.нар. Иновационна долина - проект, който съчетава образование, технологии и предприемачество.

Идеята е да се изгради икономика, базирана на знанието, в регион, който традиционно е сред най-индустриалните в страната, но вече бързо развива и IT сектора, дигиталните услуги и творческите индустрии. Един от най-видимите символи на промяната ще е преобразяването на бившето училище "Радион Умников" в Център за дигитални умения и иновации. Там ще има лаборатории по роботика и автоматизация, пространства за виртуална реалност, 3D технологии и прототипиране - място, насочено най-вече към децата и учениците.

Ключов партньор в тази трансформация е Техническият университет - Габрово, който заедно с местни организации ще развива т.нар. Къща на бъдещето - сграда с интелигентни системи и почти нулево енергийно потребление. В плановете е и създаването на производствено хале, където стартиращи компании ще тестват иновации в реална среда.

Чрез концепцията "Синергия за нови възможности" търсим повишаване на качеството, функционалността и приобщаващия потенциал на четири училища и подобряване на инфраструктурата в пет бази на четири от детските градини.

Иновационната долина не е просто проект, а заявка

- градът да съчетае индустриалните си традиции с нова роля: център за знания, технологии и възможности, който задържа младите и привлича нови.

- Преди месеци един вече бивш транспортен министър обяви, че започва работа по тунела под Шипка и дори посочи срок до края на 2030 г. да бъде функциониращ. Реалистично ли ви звучи?

- Няма по-реалистична цел от тази да свържеш Северна и Южна България и да сложиш край на дългогодишния икономически дисбаланс от двете страни на Балкана. Тунелът ще бъде началото на края на този проблем, защото говорим не просто за инфраструктура, а за стратегическа връзка с огромно значение за икономиката, инвестициите и развитието на региона. Факт е, че беше загубено ценно време. Забавянията през годините правят днешните срокове по-амбициозни, но не и невъзможни.

Време е проектът за тунела под Шипка да влезе в реалните действия,

залогът е много повече от удобство за пътуване - става дума за нови възможности за цяла България.

- Какво ще пожелаете на габровци за празника им на 17 май?

- Пожелавам им здраве, увереност и още повече поводи за гордост. И преди всичко да запазят духа, който прави Габрово различен - предприемчив, устойчив и с чувство за хумор. Да вярват в града си, да го обичат и да го развиват - всеки със своя труд, идеи и отношение. Защото Габрово е общност, която знае как да върви напред с любов, труд и постоянство.

Визитка

Таня Христова е кмет на Габрово от 2011 г.

Под нейно ръководство градът участва в европейски инициативи, свързани с климатичния преход, иновациите и устойчивото градско развитие, включително Мисията на ЕС за климатично неутрални и интелигентни градове.

Член е на европейския Комитет на регионите от 2012 г..

Първи заместник-председател е на комисията SEDEC. Участва в работата по теми, свързани с регионалното развитие, енергийния преход, иновациите, образованието и ролята на местните власти в европейските политики.

Тя е председател на EcoEnergy и в това си качество е част от Борда на Energy Cities.

Член на Консултативната група на високо ниво към инициативата NetZero Cities

Председател на Управителния съвет на РСО „Централна Стара планина".