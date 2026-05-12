Николай Денков: Публичен тест за кандидатите за ВСС и главен прокурор, а не ускорен избор (Видео)

Не ПП, а ДБ вдигат отново и отново темата за раздялата, а ние обясняваме, че единствената възможност за разширяване на влиянието е да привлечем хора извън градските центрове на София, Пловдив и Варна

- Г-н Денков, досега не сте били в толкова дълбока опозиция, която вицепремиерът Иво Христов вижда като партии с отпаднала необходимост. Каква ще е вашата роля в този парламент?

- Опозицията със сигурност е необходима на всяка власт в демократичните общества. Така че първо трябва да видим каква е необходимостта от този вицепремиер, защото досега изобщо не е ясно.

- И все пак каква ще е ролята на “Продължаваме промяната” при толкова много и разнородни опозиционни партии?

- Този парламент все пак е по-малко фрагментиран от предишния и ролите ще бъдат доста по-ясни.

Нашата е да отстояваме основните си приоритети, които са свързани с европейското развитие на България, модернизиране на държавата най-вече от гледна точка на правосъдие, конкурентна икономика и справедливост в най-широкия смисъл на думата. Това включва както работещо правосъдие, така и справедливи доходи. Който работи, трябва да се чувства добре в тази държава, а не да се чуди как да оцелее.

- Очакваме законодателните промени на управляващите както за икономиката, така и по отношение на Висшия съдебен съвет. Кои са червените линии за “Продължаваме промяната”? Ако трябва да перифразирам Асен Василев, в кой момент ще извикате отново “Кой разпореди това безобразие”?

- Отдавна имаме нужда от тези промени. И с това пълно мнозинство, което има “Прогресивна България”, няма никакво оправдание да не бъдат направени. Въпросът е да бъдат направени качествено.

По отношение на регулаторите например предишните управляващи показаха как не трябва да се прави - набързо, без ясни критерии, в един случай даже в нарушение на закона по отношение на изискванията към кандидата. Това е пример как не се прави. Трябва да има пълна прозрачност, ясни правила, които да изискват високи и професионални, и етични качества на кандидатите. След което трябва да има публично изслушване, в което всякакви въпроси да бъдат задавани и да се чуят отговорите, включително и от обществото. Затова и не трябва да се прибързва.

От “Продължаваме промяната” не смятаме, че изборът на ВСС и на нов главен прокурор трябва да се прави в някакви много ускорени срокове, а да има достатъчно време да се разбере кой какъв е от кандидатите и този тест да могат да минат само хората, които са безупречни професионално и от гледна точка на интегритета си.

- Като се разделихте с “Демократична България”, не загубихте ли възможностите си като единна група да оказвате влияние върху избора на ВСС и съответно да водите пряк разговор с Румен Радев?

- Аз не виждам никаква причина да се смята, че това ще създаде проблеми. Ние винаги можем, когато става дума за качествени кандидати или обратното - за хора, които имат проблеми, да гласуваме заедно, да обсъждаме заедно, да се изказваме заедно с “Демократична България”, така че това е напълно фалшив, бих казал, аргумент.

Не зная защо толкова много се фокусираме върху тези аргументи, тъй като те не са верни. Те щяха да имат смисъл, ако заедно бяхме първа политическа сила и можехме да вземем първия мандат. Ако бяхме втора политическа сила, тогава при настъпване на криза има значение дали ще получиш мандат, или не. Но при положение че след тези избори ние сме трета политическа сила, което не гарантира нищо освен достъп до парламентарните възможности за контрол и опозиционен изказ, нищо не губим в това отношение.

Това, което печелим обаче, е, да потърсим разширяване на подкрепата си, защото ние не сме съгласни да бъдем трета или четвърта политическа сила.

Търсим разширяване на влиянието в социални групи, които не припознават градската десница, но припознават принципите, че България трябва да е справедлива, че трябва да има конкурентна икономика. Това не е свързано само с десни мерки. Това е свързано и с мерки по отношение на образование, здравеопазване, в които ние сме, бих казал, доста по-активни и по-силни като експертиза.

И това разширяване на подкрепата ще ни помогне заедно с ДБ да бъдем по-силни.

- Вече чух коментари, че ПП е единствената лява партия в сегашния парламент. Планирате ли да се разширите вляво, включително на мястото на БСП?

- Тези изказвания не идват от “Продължаваме промяната”. Някои от тях даже не са и доброжелателни. Разбира се, такава възможност теоретично стои. Но ние винаги сме казвали ясно, че ние стоим в центъра, и то напълно осъзнато. От една страна, за нас е важна конкурентната икономика и там има конкретни мерки, които сме прилагали - като вдигането на прага по ДДС, което е изключително важно за малкия и средния бизнес. Или като примерно максимално допустимото съфинансиране за инвеститори - приложихме го, когато бях министър-председател, в “Алкомет”, в “Рубин” в Плевен, в “Шнайдер Електрик”.

От друга страна, ПП имаме много силен фокус върху върху намаляването на неравенството. Знаете, че в България неравенството е много далеч от средното европейско ниво. По време на нашите две управления неравенството, изразено чрез индекса на Джини, слезе надолу, но в момента като че ли отново се обърна тенденцията. И това според нас създава проблеми доколко хората са подготвени, здрави, умели и всичко останало, което е необходимо за модерна икономика. Но също така ние държим твърдо на запазване на данъчната тежест в обозримо бъдеще и фокусът е върху това, че все още изключително много публични средства изтичат. Ако това спре, ще имаме средства с тези данъци да захраним всички важни системи, от които държавата има нужда.

- Все пак не бяха ли личностни търкания в основата на раздялата ви с ДБ? В кампанията бяхте напрегнати, имахте дори различни цветове.

- Когато има същностни различия за ключовите политики и как да се подходи тактически за прилагане на една или друга от тях, някакви личностни търкания могат да бъдат следствие точно от тази разлика в разбирането как да се прави политика. Ако обърнете внимание, всъщност колегите от ДБ упорито вдигат отново и отново темата, докато ние през цялото време обясняваме, че единствената възможност за разширяване на влиянието и постигането на общите ни цели е да имаме по-широк профил, който който да привлече хора извън градските центрове на София, Пловдив и Варна.

- Този по-широк профил ще ви позволи ли да търсите общи опозиционни действия и с партньори извън “Демократична България”? В миналия парламент видяхме, че вие сте доста по-гъвкави по отношение на търсенето на партньори.

- Това отново е едно вредно твърдение - че видите ли, когато гласувате с един или друг, вие ставате като него. Този тип говорене всъщност обслужва само тези, които не искат да има силна опозиция. Затова нашият подход и в миналия парламент, и в този е напълно ясен и последователен. Имаме наши приоритети, те бяха описани много ясно в кампанията. Ще ги защитаваме със законопроекти. Знаете, че внесохме вече 11 законопроекта и подготвяме други, свързани и със здравеопазване, и със справедливост, и с охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски. Оттам нататък търсим подкрепа от всеки и ще подкрепим предложение от всеки, което съответства на тези цели и приоритети. Всичко друго като твърдения действа на принципа разделяй и владей.

- Смятате ли, че новите управляващи са склонни на прозрачни процедури, съдейки по начина, по който влязоха във властта и беше съставено правителството?

- Очевидно имаше няколко фалстарта, да предположим, че те са в резултат на загуба на опит. Въпреки че, ако погледнем, Антон Кутев е бил дълги години в парламента, има много опит. И да направи такива грешки, означава не само че не е внимавал, а че някъде дълбоко от душата му излезе това, което каза за “нашия парламент”. Ние се кълнем пред всички български граждани и изразяваме техните интереси.

Виждаме грешки и в назначенията. Много се надявам тези грешки да се окажат случайни, но за съжаление, има натрупване, което може би показва нещо различно. Аз се надявам ПБ да успеят, защото България има нужда от успешно правителство, но начинът, по който стартираха, е грешен.

- Вие като премиер искахте да смените Деньо Денев като шеф на ДАНС и тогава Румен Радев като президент не ви позволи. Как тълкувате това, че сега премиерът Румен Радев назначава и. ф. председател на ДАНС, предложен от Денев?

- Ще видим как ще се развие и този сюжет, но той също е притеснителен. Най-притеснителното е, че се предлага за заместник-председател, очевидно с посока развитие към председател на ДАНС, човек, който няма абсолютно никакъв опит в тази сфера. ДАНС има задължение да следи за диверсии, за всякакви възможни външни намеси в работата на държавата. Това са много сложни процеси и е трудно да изградиш хора с експертиза. И да вкараш човек отвън, показва, че по някакъв начин се подценява колко е важна ролята на човека, който се влага.

Втори аспект е, че този човек има в биографията си една доста странна ситуация с отнемане на допуска до класифицирана информация. При това по сигнал от външни служби и без да е върнат с изчистена съдебна процедура, която да покаже, че не е имало никакво основание.

Събрано всичко това заедно, означава, че този човек някой го слага там. Дали е лично Румен Радев - и тогава той ще си носи политическа отговорност, - или някой му го е предложил, трябва да се разбере. Всъщност кой кадрува в момента е ключов въпрос за началото и за развитието на този кабинет.

Видяхме, че кампанията на “Прогресивна България” беше изключително богато финансирана. Финансите за тази кампания видимо бяха повече от на всички останали партии, взети заедно. Може да се окаже, че това финансиране е вървяло с поставянето на условия и тези странни назначения да се окажат връщане на жеста.

- Докато чакахме имената на министрите, като ключов се сочеше кой ще е външен, за да разберем каква ще е политиката по отношение на партньорите ни. Вие какво разбрахте от този външен министър?

- Аз не познавам достатъчно госпожата. Имали сме много малко контакти. Тя беше заместник-министър в правителството на Кирил Петков, след това остана зам.-министър на външните работи в правителството на Гълъб Донев. Така че известен опит е натрупала. Очевидно е много добре образована. Аз бих ѝ дал известен кредит, за да се види как ще се справи с тази трудна роля. Тя очевидно е умна, има широка подготовка, но няма съмнение, че и външните работи са доста специфична материя. Там се изискват определени човешки и дипломатически качества. Надявам се да ги покрие.

- А как приемате министъра на правосъдието?

- Това е друг пример, в който изглеждат неясни критериите, по които са избрани министрите, защото действително виждаме много различни лични казуси. В случая човекът е от системата, за разлика от министъра на външните работи. При него притеснителното е, че цялата му кариера изглежда формирана около г-н Сотир Цацаров. Очевидно е бил негов много доверен човек. И оттам първата асоциация, която се прави, е: реформата Цацаров ли ще я прави? Да си спомним прочутата реплика на Кокинов към Борисов: “Ти си го избра”.

Това поставя много въпросителни, които се надявам, че ще бъдат опровергани, но това си зависи от министъра. И вторият въпрос е свързан с това, че никога този човек не е изразявал позиция по отношение на развитието на съдебната система през последните години, което буквално изглежда катастрофално. И оттам това е една котка в чувал, както стана модерно да се казва напоследък. А котките в чувал имат свойството да стават като котки на Шрьодингер. Като ги извадиш, могат да се окажат или живи, или мъртви, така че ще видим тепърва какво ще се случи.

- Служебното правителство успя да създаде образите на премиера Андрей Гюров, на главния секретар Георги Кандев. Това подходяща кандидатпрезидентска двойка ли е за вас?

- Има и други колеги от служебното правителство, които се справиха чудесно. Аз специално искам да поздравя и министър-председателя, и министъра на правосъдието Андрей Янкулов, и този на МВР. Би трябвало доста да се постарае новият министър-председател да вдигне нивото.

Колкото до кандидатите за президентска двойка, предстои да видим как ще се развие процесът с Форума за демократично действие. ПП не просто сме подписали споразумението, ще участваме с пълни сили и желание да се завърши успешно този процес и да имаме единна кандидатура за президент и вицепрезидент. Следващите седмици това е изключително важен приоритет. Ако се правят предварителни избори, трябва да станат до края на юни. Всяко забавяне оттам нататък вече би било проблематично, но нека да си направим вътрешните обсъждания и тогава ще има публична информация.