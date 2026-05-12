Важно е поддържана ли е улицата, важно е и името й

Да живееш на улица 903-а или 104-а, е не само объркващо за хората, чиито жилища са там, но и не носят нищо като знак или памет за историята на един град. Че София расте, особено в последните десетилетия, е разбираемо - тук е, кажи-речи, една трета от населението на България.

И е важно и “старите”, и “новите” софиянци да знаят поне най-важните репери за хората, живели преди тях в столицата. А имената на известни българи, на исторически личности, на хора с принос в науката и развитието на града е един от начините новите поколения да научат каква е била София преди столетие, каква е сега.

Затова е и важно улиците в милионния град да са кръстени на значими личности. Включително и такива, за които споменът е останал само в дебелите исторически книги и в родовите хроники.

Заслужава одобрение идеята в цял квартал (“Левски - Зона В”) улиците да носят имената на 20 известни българки, останали в историята с делата си като утвърдени исторически личности.



Има цели квартали, чиито улици носят имена, свързани с определена тема - на царе, на войводи, на места, запомнили героизма на българския войник във войните от началото на миналия век. Сега се връщаме и към имена, дали много не само на София, но и на България. Важно е да ги почитаме, а и да знаем повече за делата им.

Материала по темата прочетете тук.