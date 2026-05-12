Челен опит: Как нидерландците спряха галопа на цените

Свръхцените могат да се коригират преди всичко чрез поведението на гражданите на пазара. Едно правителство трябва преди всичко да посъветва гражданите да не приемат безропотно надутите цени, а да си дадат сметка, че контролират пазарното търсене - и могат да оказват натиск върху търговците. Чрез една проста рецепта за поведение - да свият потреблението на тези стоки и услуги, които очевидно са надценени от търговците.

Бях в Нидерландия, когато там въведоха еврото преди 25 години. Доста търговци се опитваха да сложат етикета “евро” на стоките, които са продавали досега с “гулдени” - със същите цифри пред тях. Гулденът беше по-малко от половината от стойността на еврото. Холандците като един спряха да пазаруват. “Бунтът” на търговците продължи около две седмици - след това цените се нормализираха.

(От фейсбук)