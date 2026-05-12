Челен опит: Как нидерландците спряха галопа на цените

Огнян Минчев, политолог

Супермаркет Снимка: Pixabay

Свръхцените могат да се коригират преди всичко чрез поведението на гражданите на пазара. Едно правителство трябва преди всичко да посъветва гражданите да не приемат безропотно надутите цени, а да си дадат сметка, че контролират пазарното търсене - и могат да оказват натиск върху търговците. Чрез една проста рецепта за поведение - да свият потреблението на тези стоки и услуги, които очевидно са надценени от търговците.

Бях в Нидерландия, когато там въведоха еврото преди 25 години. Доста търговци се опитваха да сложат етикета “евро” на стоките, които са продавали досега с “гулдени” - със същите цифри пред тях. Гулденът беше по-малко от половината от стойността на еврото. Холандците като един спряха да пазаруват. “Бунтът” на търговците продължи около две седмици - след това цените се нормализираха.

(От фейсбук)

