"Уиз Еър" възобновява полетите до Тел Авив

Bg-Alert спасява, но някой трябва да знае как и кога

BG-Alert СНИМКА: МВР

Когато през септември 2023 г. страшно наводнение удари района на Волос в Гърция, десетки българи се оказаха в капан заради срутен мост и непроходима магистрала. Тогава обаче всеки от тях получи от местните власти съобщение на телефона си с предупреждение за идващото бедствие.

Целта е ясна - да знаят хората предварително, защото, както гласи съвременната поговорка, информираният човек е наполовина спасен. Останалата половина е в неговите ръце. Пак тогава впрочем част от бедстващите българи, които бяха в едно планинско селце над Волос, бяха спасени от местен човек, който ги преведе по билото на планината, за да избегнат срутения и потънал мост към магистралата.

Ако обаче погледнем към българската история на системата за ранно предупреждение, ще се сблъскаме все с един и същ проблем - не всички институции, отговорни за защитата на населението при екстремни ситуации и бедствия, знаят как да работят с Bg-Alert, така че да предупреждават навреме хората. Оправданието, че кадрите се сменят твърде често заради политическата криза от последните години, не е особено силен аргумент. Човек и за два месеца да е министър или областен управител, носи съответната отговорност. Затова трябва да е обучен и с Bg-Alert. Защото системата за ранно предупреждение е измислена, за да спасява човешки живот.

