Антон Кутев: Депутатите могат да си замразят заплатите като морален акт в кризата

Сигурно ще грешим, но и ще се поправяме. Убеден съм, че е възможно да се случи друга България, затова участвам в този проект, казва депутатът от "Прогресивна България"

Още акценти от интервюто:

Основните политики от програмата ни ще се развият в бюджет 2027

Ако има достатъчно закони, по които да се работи, парламентът няма да излиза в лятна ваканция

Целта ни е до края на юли да има избран нов ВСС

Румен Радев няма да позволи да се мишкува зад гърба му. И в случай че има проблем с някои от назначените, ще направи всичко възможно да го разреши. Нямам съмнение, че няма да се постави в зависимост от който и да е министър, заместник или депутат

- Г-н Кутев, обявихте мерки срещу по-високите цени, но как хем казвате, че държавата няма да се намесва в самото ценообразуване, хем ще спирате веригите да не вдигат цените? Не е ли малко нонсенс това?

- Не е нонсенс. Това в момента се прави в цяла Европа. Всички мерки са пазарни, имат европейски образци и целят контрол на надценките. Стъпваме на Закона за еврото за две неща.

Едното е ежедневната база за цените, за която големите търговски обекти бяха задължени да дават информация - това трябваше да приключи на 6 август, ние го удължаваме с още 1 г. И второто - оставяме режима на контрола на надценките. Това също се прави във всички държави, които са приели еврото през последните години. Там, където видим големи наценки, ще е сигнал за държавните органи да направят проверка дали са обосновани. Например, ако разходите на едно селско магазинче за ток са по-големи, отколкото на голямата верига, и собственикът му може да докаже, че неговата надценка трябва да е не 20, а 30%, това е окей.

Искаме да въведем система, която ще показва ясно къде има по-големи надценки от нормалното. И тя да е достъпна за всички държавни органи, за да правят те проверки дали е спазено законодателството. Така гарантираме, че няма някои да правят милиарди на гърба на бедните българи.

- Но всичко това няма да доведе до сваляне на цените, така ли?

- Не. Ако продължи кризата в Персийския залив, ако продължават да се вдигат петролът и горивата, няма как да намалеят цените. Нашата работа е да овладеем спекулата и това са първите крачки. Защото има спекуланти, които вдигат цените много повече, отколкото е необходимо, поради което например в България цените на основни продукти са по-високи от тези във Франция, Италия или Германия. Това са механизми, които трябва да бъдат контролирани от държавата и ние се заемаме.

Но не можем да влияем върху външните причини за инфлацията. Войната в Залива вдига цените на петрола, на това можем да реагираме само по един начин - с компенсаторни механизми. Да предвидим в бюджета буфери, за да подпомогнем най-силно засегнатите и най-уязвимите групи. Както служебното правителство се опита да направи с 20-те евро, което не е достатъчно, ще търсим други варианти.

- Колегата ви Константин Проданов заговори за ваучери за енергийно бедните и хората с доход под минималния. При каква цена на петрола ще се дават?

- Това са неща, които ще се решават тепърва.

- За всичко това обаче е необходимо да има и бюджет - кога ще бъде внесен? Още повече че бе основната задача, която постави премиерът Радев.

- Разбрахме се да бъде внесен възможно най-бързо. Друг въпрос е, че при положение че бюджетът се работи почти в средата на годината и вероятно ще бъде приет в края на май - началото на юни, не можем да сменяме драстично базата от миналата година. Тоест надали ще успеем да проведем политиките, които сме заложили в програмата си, с този бюджет. По-скоро смятам, че той до голяма степен ще стъпи на досегашните разработки, а ще работим активно оттук нататък върху бюджета за 2027 г.

- Не стана ясно в крайна сметка ще се тегли ли нов дълг, каква е нуждата?

- Първо трябва да разберем ще стигнат ли парите или колко не стигат. Затова първо трябва да се разработи новият бюджет. Но на едно правителство по принцип се дават 100 дни, а ние говорим на 20-ия ден да внесем бюджет. А още на 3-ия вече се задават въпроси. Няма как министърът на финансите да каже ще има ли нов дълг, и ако да - какъв ще е той, преди да види в какво състояние са финансите на държавата.

- В деня след изборите “24 часа” призова новите депутати да се откажат от автоматизацията на заплатите си - техните растат на всеки 3 месеца. Бизнесът и анализатори апелират да се промени тази формула в публичния сектор, колегата ви Проданов също вече заговори за нуждата от преосмислянето на автоматизацията. Ще отпадне ли поне за депутатите?

- Ако искаш да направиш нещо в една парламентарна република, трябва първо да са основани поне комисиите в НС. Нямаме още позиция по тази тема.

Личното ми мнение е, че като морален акт на справяне с кризата депутатите могат да си замразят заплатите. Но личното ми мнение няма общо с колективните решения, които се взимат по съответния демократичен механизъм.

- Кой взима решенията в “Прогресивна България”, защото прави впечатление, че ваши колеги се изказват много уклончиво, когато им се зададат въпроси извън конкретната тема, за която са пратени в медиите. И вие сега уклончиво отговорихте.

- Пазя се да не налагам лични виждания, които да ангажират колективни органи. Парламентарната група от 131 души е колективен орган.

- Не сте ли своеобразен говорител на ПБ?

- Това, че си говорител - своеобразен или формален, няма голямо значение, защото говорителят трябва да изразява общата позиция, за чието изработване си има механизъм. Разбирам, че всички искаме много бързо да станат промените, аз и колегите ми се опитваме. Но моля и медиите, и гражданите да разберат, че за това е необходимо време.

- Ще има ли говорител правителството, какъвто бяхте вие на някои от служебните?

- Поне до момента не ми е известно да има такъв. Но каква е разликата дали ще има говорител, или ще говори някой от вицепремиерите? Не съм убеден, че всяко правителство има нужда от говорител - то трябва да говори през делата си.

- Няма ли обаче комуникационен проблем в ПБ? Вие говорите за “нашето” Народно събрание, Слави Василев ще определя кои журналисти да питат...

- Проблеми най-вероятно има и грешки най-вероятно ще правим. Има често пъти и изваждане на думи извън контекста, както в случая. Добре де, ако бях казал Народното събрание, което ние управляваме, това променя ли ситуацията с демокрацията в България? И кому по-точно вреди?

В моето изказване имаше поне 3-4 важни тези какво трябва да се случи, как да се направят промените, че имаме нужда от съвсем различна България. И накрая заради “нашето” или “вашето” Народно събрание всичко потъна, за да се занимаваме с това дали “Прогресивна България” иска да потиска мнозинството. Нека напомня, че всъщност темата беше за първата комисия в това НС - за правилника, в която опозицията реши, че трябва да има 4 пъти повече членове, отколкото ПБ, на която избирателите дадоха изключително мнозинство от 131 депутати. Това е абсурдно. И целият този разговор всъщност е, защото едни хора, които са загубили изборите, искат да прехвърлят вината за собствените си действия след това върху нас.

Не смятам, че който и да е с действията си по някакъв начин е поставил под съмнение свободата на медиите и на словото. В дългите си години като политик и като комуникатор съм се опитвал по всякакъв начин да защитавам всяка форма на свободно слово - защитавайки журналисти, когато са имали проблеми с властта, защитавайки медии, когато е ставало дума за свобода на финансиране и т.н. И президентът Радев няма как за тези 9 г. да бъде обвинен в каквото и да било изолиране или извиване на ръцете на медиите.

- Защо обаче са малцина тези, които говорят в ПБ? Самият Радев проговори чак в деня, в който влезе в Министерския съвет.

- Защото сме млада партия. Дори да има хора, които са минали през обучения - партийни, комуникационни и др., са много малко и са минали през други партии, а не през тази. Ограничени са говорителите, защото ни трябва време да си подготвим хората. Аз съм се занимавал с обученията в БСП в продължение на 10-15 г., изграждали сме цяло ново поколение политици. Естествено, че такова нещо в момента в ПБ все още няма.

- Заплашихте партиите, които не дадат подкрепа за предложената от вас съдебна реформа, че ще изчезнат. Колегата ви Иво Христов пък говори за “партии с отпаднала необходимост”. Не навява ли за други исторически времена?

- Не съм заплашвал никого, просто анализирам и казвам, че хората избраха с очевидно мнозинство ПБ, защото искат съдебната реформа. Те искат ред и ключови основи. И ги искат не от вчера и не от тези избори, само че сега видяха шанса да бъде направено. И ако някой в момента си позволи да спре смяната на ВСС и на главния прокурор, което, между другото, изобщо не изчерпва съдебната реформа, а само я започва, той няма как да получи подкрепа оттук нататък. Защото беше очевиден жестът на избирателите, че искат това, а ПБ е политическата сила, натоварена от тях да направи съдебната реформа. Така че не става дума за заплаха, а за най-прост анализ, който би трябвало да си направи всеки. И той е, че ако ти в момента спънеш съдебната реформа и се окаже, че не може да бъде сменен главният прокурор благодарение на тебе, това просто ще доведе до отлив на гласове.

- Ако не се приеме вашето предложение, ще е спъване, така ли?

- Не, не съм искал да кажа това, така ми зададоха въпрос и аз отговорих. Тоест вашият въпрос не е към мен, а към колегата журналист.

- Какъв е таймингът ви за избор на нов ВСС?

- Според специалистите, с които съм говорил, реално е това да стане през септември. Но ние ще се опитаме да го направим по-бързо - ако може, до края на политическия сезон, до края на юли. Тук говорим не само за промените в съдебния закон, които ще ги направим, но и за самия избор, за който има по-дълги срокове и е необходимо конституционно мнозинство.

- В търсенето на такова към кого ще се обърнете? Възможно ли е и към ГЕРБ?

- Не мисля. Вижте, ние ще предложим промени и ще се обърнем към всеки, който е склонен да ги подкрепи. Промените ще бъдат направени с ясното съзнание за отговорността, която ни възложиха българите. Няма кой друг освен нас да поеме тази отговорност, защото така каза избирателят. Тоест ние ще предложим промените в съдебната реформа, а откъде ще дойде подкрепа, не знаем. Ако ГЕРБ решат да подкрепят, добре. Но аз имам усещането, че ГЕРБ и “Новото начало” си вървяха заедно и бяха против тези реформи. Знам ли, може Борисов да е премислил. Това обаче не е въпрос на нашето търсене на подкрепа. Ние ще търсим най-добрата реформа, която смятаме за възможна, защото така го поискаха гражданите. И това предложение ще бъде предложено на другите политически сили.

След това можем да разговаряме за ВСС. Но ние не искаме да сложим във ВСС някакви наши хора - не искаме да сменим управлението на системата с “ние да го управляваме, а не другите”. Искаме да направим една независима съдебна система, която да работи така, че да дава резултат. Което ще рече, че по въпроса за състава на ВСС можем да се консултираме с всички и вероятно ще го правим. Но по въпроса за правилата - не виждам друг начин, освен ние да ги предложим, защото така ни беше възложено от гражданите. И оттам нататък всеки да ги подкрепи в зависимост от това как вижда нещата. И затова казах, че тези, които не подкрепят тези правила, ще имат според мен сериозен проблем, защото това ще представлява бламиране на съдебната реформа.

- Ще има ли лятна ваканция за депутатите?

- Най-вероятно няма да има. Въпросът е обаче дали ще имаме достатъчно стойностни закони за разглеждане през лятото. Сигурно е, че ако имаме такива, няма да се почива. Тоест депутатите ще излязат в почивка само в случай че са изчистили всичко, което трябва да се приема.

- Правителството още не е заработило реално, а вече има оставка на зам.-министър - Ася Панджерова напусна МОН. Как е правен кастингът за зам.-министри например и има ли нещо, което да смущава вас?

- Това правителство още не бе създадено, когато започнаха атаките срещу него. Възможно е и да имаме грешки в кадровия подбор по отношение на министри и зам.-министри, на администрация. Ние сме хора като всички други и грешим, въпреки че се опитваме да не го правим. А като знам механизма на подбор и принципността на Радев - той се опитва през цялото време да бъде пунктуален и да направи проверките максимално добре. Ако някъде има грешки или нещо, което не е доизчистено, то може да бъде поправено. Когато назначаваш огромен брой хора - сега министри и зам.-министри, следват областни и зам.областни управители, после ще се слезе на по-ниските нива, е възможно да сбъркаме. Това, което трябва да приемем за принцип, е - ако някъде сбъркаме, да го поправим. И разбира се, да се стремим да управляваме държавата без грешки в правилната посока.

Колкото до конкретния казус, не мога да го коментирам, защото нямам отношение, тази жена нито я познавам, нито знам дали всичко, което се изговори за нея, е вярно, или не. Мерките зависят от проверката на министъра.

Но съм сигурен в едно - Румен Радев няма да позволи да се мишкува зад гърба му. И в случай че има проблем с някои от хората, които са назначени, той ще направи всичко възможно да го разреши. Нямам съмнение, че Радев няма да се постави в зависимост от който и да било министър или зам.-министър. И в случай че той намери някаква форма на конфликт на интереси или на несъответствие в когото и да било от нас, не само министрите и депутатите, ще използва целия си потенциал, за да изчисти недоразумението, което и както и да е възникнало.

Нямам съмнение в решимостта на Радев да употреби властта в полза на гражданите. Аз съм сигурен и затова участвам в този проект. Убеден съм в това, че е възможно да се случи друга България.

- Обсъжда ли се вече име на кандидат за президент в “Прогресивна България”?

- Не. Ние до вчера правихме правителство, тепърва ще се занимаваме с областни управители и с други неща.

Естествено, че първите избори, които идват, са президентските и естествено, че на този етап видим кандидат има, защото имаме президента Йотова, която при всяко положение е с ясна заявка за мандат. Той даже не е за следващ, а за първия ѝ мандат. Така че това са разговори, които предстоят, но аз мисля, че в много голяма степен те са решени, тъй като тя като президент вероятно ще иска да се кандидатира. Предстои да го видим.

- Ако г-жа Йотова се кандидатира, “Прогресивна България” ще застане ли зад нея?

- Това аз не мога да кажа, защото е колективно решение. Още повече че самата партия още не е създадена, няма органи, които да решават. А това кого ще подкрепи ПБ, ще бъде в резултат на поне половингодишно действие оттук нататък. Така че аз не мога да кажа това. Това, което казвам, е, че тя в ролята си на президент в момента е много логичен кандидат, който вероятно ще събере широка подкрепа, вероятно включително и от “Прогресивна България”. Но решението за това кого подкрепя ПБ остава на партията, а тя още не е създадена.

