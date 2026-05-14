Само 4 държави в Европа имат по-малко затворници от България (Графика)

България изпреварва с 85 затворници на 100 хил. души население само 4 европейски държави, показват данни на Евростат от 2024 г.

Зад нас са отличниците Германия и Дания с по 70, Нидерландия - с 87 и Финландия с 57.

Най-високите дялове осъдени на затвор на 100 000 души са в Унгария - 193, Полша - 191, и Латвия - 187 при средно 113 за ЕС.

Над половин милион, или 508 746, са били затворниците в ЕС, показват още данните на Евростат от 2024 г.

Изследователите отчитат 2% ръст на лишените от свобода в сравнение с 2023 г.

Затворите в 14 европейски държави са препълнени, отчита още Евростат.

Лидер в класацията с висок процент пренаселеност на местата за излежаване на присъди са Кипър - 227%, а в дъното ѝ - Естония с 49,9%.

В Словения, Франция, Хърватия, Италия и Румъния затворите са препълнение 130% срещу 96,5% средно за ЕС, показват данните на Евростат.

