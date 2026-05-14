Как един билет може да направи пътуването удобно

ЕК прави нещо, което звучи почти очевидно, но досега липсваше в реалния живот - пътуването да е едно цяло, а не сбор от отделни билети, приложения, оператори и дребен шрифт.

Идеята “едно пътуване, един билет, всички права” е важна не само за хората, които често пътуват из Европа. Тя е тест дали транспортът наистина може да стане услуга, създадена около пътника, а не около удобството на превозвачите.

Когато различните компании и платформи не показват ясно цените, връзките и условията, пазарът не е истински конкурентен. Пътникът не избира най-доброто, а това, което най-лесно е успял да намери.

За България темата също не е далечна. Ако искаме железниците, автобусите и самолетите да работят като свързана система, първата стъпка е пътникът да не бъде наказван за това, че е избрал обществен транспорт. Един билет няма да реши сам по себе си проблемите с инфраструктурата, закъсненията и качеството на услугата. Но въвежда важен принцип - когато системата продава едно пътуване, тя трябва да носи отговорност за него до края.

Повече по темата четете тук.