Поскъпване? Повече прилича на опит за психиране

От няколко години си водя лично счетоводство на разходите – с информативна цел. Доста е детайлно, вписвам какво харча по отделни пера като храна, режийни, транспорт, козметика, домашни любимци, забавления и т.н. Много хора правят същото, мерси на моя вдъхновител за идеята.

Понеже започнах леко да се напрягам от денонощния политически тътен за галопиращите, космически и всякакви-още-цветни-епитети цени, реших да засека какво се случва в моята си микроикономика.

Сравних разходите за храна и за режийни в първите четири месеца на тази година спрямо първите четири на миналата.

Резултатът – за една година разходите ми за храна са се увеличили с 8%

(Което горе-долу съвпада с годишната инфлация, отчетена от НСИ).

Разходите за режийни са намалели с 16%

(Може би защото „Топлофикация-София" пусна парното ужасно късно в последния отоплителен сезон).

Не съм си променяла мястото и начина на живот, нито навиците. Не съм почнала внезапно да пестя от закуски, да намалявам парното на 2 и да я карам на пост и молитва.

Честно казано резултатът от съпоставката ме изненада – очаквах драстично по-голяма разлика, защото съм с усещане за драстично по-голямо поскъпване. И аз цъкам с език, излизайки от плод-зеленчука с една торбичка, пълна с нищо за 30 евро. Помня и шамара с тока след Нова година.

Но числата недвусмислено сочат това.

Разбирам, че в подобна сметка има сериозна доза субективизъм, но в моя случай дори тя е в полза на търговците – в началото на миналата година по тежки лични причини прекарах доста време извън дома си в София, съответно домашните ми разходи тогава са били дори по-малки, отколкото биха били в нормална ситуация.

Разбира се, някои стоки и услуги са поскъпнали безобразно и в много области може да се подозира нахална спекула. При горивата, предвид геополитическата манджа, нещата са ясни - а те са обяснение и за ред други поскъпвания по веригата. Череши вероятно също няма да ядем.

Но не, поне засега, няма двойно, тройно, петорно, десеторно, космическо, галопиращо и не знам какво още вдигане на цените за това, с което оцеляваме. Камо ли заради еврото.

Затова бих подканила любезното ново правителство и регулаторите да намалят хистеричните скандирания и действия по темата, да оставят пазара на мира и да си следят, каквото по закон имат задължение да следят – нелоялни практики, картели, грижа за уязвимите групи и тъй нататък.

Всичко останало прилича на опит за психиране... Oh, wait. То така си беше.

(От фейсбук )