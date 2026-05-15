Биляна Иванова: Истинската реформа е училище с уверени и вдъхновени деца - мислещи личности с житейски умения

Националният учебен комплекс по култура празнува 50 години с голям концерт в пълна зала 1 на НДК

Още акценти в интервюто с директора на Италианския лицей в София:

Ще останем място, в което се създава общност, а традицията и модерността се развиват заедно

Мисията ни е да подготвим младите да бъдат уверени, адаптивни, културни и отворени към различните идеи и общества, но едновременно с това да запазят идентичността и ценностите си

Искаме италиански да се учи и в детската градина и да правим повече обмени с италиански училища

Около 80% от възпитаниците на лицея продължават образованието си в италиански университети

“Знаме на мира” не е носталгия по соца, за да знаят младите - изкуство и култура свързват отвъд граници, език и различия

- Г-жо Иванова, 50 години Национален учебен комплекс по култура (НУКК) - какъв е пътят на едно училище да влезе в образователния елит в София и в страната?

- Тази годишнина не е просто юбилей. Това е юбилей на една идея, че чрез култура, образование и духовност можем да възпитаваме свободни, мислещи и достойни хора. Като погледнем назад към тези 50 г., виждаме не просто история, а и поколения деца, учители, семейства, които са били част от този дух. Мисля, че именно това е най-голямото постижение на училището: че е успяло да запази своята идентичност и човечност през всички тези години. И днес НУКК доказва, че образованието има смисъл, когато възпитава не само знаещи, а и духовно богати личности.

НУКК работи по образователните стандарти на МОН, но специфичното при нас винаги е било надграждането на образованието чрез култура и изкуство. Още от самото създаване е заложена идеята, че културата не трябва да е само допълнение към учебния процес, а естествена част от него. Затова в нашите програми има музика, актьорско майсторство, изобразително изкуство, класически балет, народни танци и всякакви форми на сценично и творческо изразяване.

Важно е, защото изкуството развива не само талантите, а и емоционалната интелигентност, дисциплината, работата в екип и увереността на децата.

Именно съчетанието между високи образователни изисквания и свобода на творческото развитие прави училището различно. НУКК никога не е бил само място за обучение - той е културна общност.

- Кой има най-голям принос за това?

- Безспорно началото е свързано с Людмила Живкова и нейната визия за образование чрез култура. Изключително важна роля има и дългогодишният директор Величка Велянова, която в много трудни години успява да съхрани училището и неговата идентичност.

Историята на НУКК е история и на поколения учители, творци, родители, съмишленици и възпитаници, които през годините са вярвали в тази идея и са работили за нея. Важна е и ролята на училищното настоятелство, което ни помага както организационно, така и морално.

В училището винаги е съществувало усещане за общност и принадлежност.

- Как ще отбележите годишнината?

- Ние я отбелязваме през цялата година. Всеки месец бе свързан с конкретно събитие, а всъщност грандиозното отбелязване е на 20 май от 18, 00 ч в зала 1 на НДК с концерт, посветен на юбилея. В него освен настоящи ще участват и бивши възпитаници на училището.

- Как си представяте бъдещето на училището?

- Вярвам, че трябва да продължи да бъде модерно европейско училище, но и да съхрани своята уникална идентичност и дух. Светът се променя бързо, образованието също трябва да се развива - и чрез нови технологии, и чрез по-съвременни методи за обучение и повече международни партньорства.

Училището трябва да остане място, в което традицията и модерността да вървят заедно. Да запазим уважението към историята, изкуството и ценностите, върху които е създаден комплексът, но и да сме по-отворени към предизвикателствата на съвременното образование.

Иска ми се най-вече НУКК да продължи да бъде място, където децата идват не само за да учат, а и за да откриват себе си. Мисията ни е да подготвим младите да бъдат уверени, адаптивни, културни и отворени към различните идеи и общества, но едновременно с това да запазят идентичността и ценностите си.

- Вие станахте директор към края на учебната 2023/2024 г. През 2024 г. бяхте наградена от почетния консул на Италия у нас Джузепе де Франческо за подобрения на сградния фонд на училището. Какво успяхте да промените и какво предстои?

- През последните години започнахме сериозно обновяване и модернизация на училището. Един от най-значимите проекти е изграждането на нов физкултурен салон, финансиран по национална програма на МОН.

До него учениците ще могат да стигат чрез топла връзка от училището, ще има и съблекални. Освен това ремонтирахме и спортните площадки на открито. Вече имаме ново футболно игрище и за пръв път - лекоатлетическа писта. Желанието ни беше учениците да могат да спортуват в по-добри и модерни условия.

Изградихме и STEM център, който дава възможност за по-съвременно обучение, свързано с технологии, природни науки и практически умения. Имаме и нови кабинети по история. Реализирахме важни инфраструктурни ремонти като този на покрива на училищната сграда, който течеше. През лятото обновихме и столовата с изцяло нова техника. Всички тези проекти са от значение за нормалната работа на комплекса и комфорта на учениците и учителите.

Те са част от по-голяма идея да създаваме среда, в която децата се чувстват спокойни, мотивирани и вдъхновени да се развиват.

- Присъединихте се и към Асоциацията на Кеймбридж училищата. В какво се изразява това? Развива ли владеенето на английски от учениците?

- Това беше важна стъпка в развитието на училището, защото дава усещане за принадлежност в по-широка международна образователна среда. Сякаш подобрихме мотивацията сред учениците, защото обучението поставя и акцент върху начина на мислене, анализа и умението да изразяваш позиция. Децата усещат, че знанията имат реална стойност и ги правят конкурентни и извън България.

Те започнаха да посещават повече конкурси, състезания, станаха по-мотивирани, защото видяха успеха чрез покоряване на определени места в надпреварите. Имаме двама ученици, които отиват да се състезават във Венеция. Мисля, че успяхме да ги мотивираме за повече знания и един състезателен дух.

- От години работите с италианското посолство и сте едно от малкото учебни заведения в България, които предлагат обучение по италиански език. Какви проекти планирате заедно с посолството?

- Връзката ни с посолството на Италия е дългогодишна и е изградена на база на доверие, културен обмен и обща визия за образованието.

През последните години реализирахме редица съвместни инициативи и участия в културни събития, срещи с представители на италиански университети, образователни и обменни програми, изложби, лекции и сътрудничество с различни италиански организации. Посолството продължава да изпраща учители към нас и се надявам тази тенденция да продължи. Както и сътрудничеството ни с Италианския културен институт и “Конфиндустрия България”.

Много бихме искали да разширим международните партньорства и обменните програми с училища и университети в Италия. Вече работим по нови инициативи с партньори в Рим. Директорката на училище там се свърза с нас, защото ѝ допада това, което правим, и иска да работим заедно. И сега очакваме да осъществим обмен през октомври и март.

Новите проекти се в процес на договаряне, но искаме да върнем италианския в детската градина освен в начален курс.

- Има нов министър на образованието - проф. Георги Вълчев. От какви реформи има необходимост средното образование?

- Образованието е сфера, в която устойчивостта, диалогът и последователността са много важни. Всеки нов министър идва със своя визия и приоритети, но е нужно да има приемственост и дългосрочна политика в интерес на децата и учителите.

Обучението трябва да се развива и адаптира спрямо нуждите на съвременния свят, защото днес децата растат в дигитална и динамична среда. И затова училището трябва да се променя, за да ги подготвя не само със знания, а с реални житейски умения. Образованието трябва по-скоро да бъде професионално ориентирано. А програмите да бъдат преработени, така че да дават по-голяма яснота за младото поколение: какво е необходимо на пазара за труда и как да могат да се реализират.

Няма нужда от резки реформи, а от разумно развитие и дългосрочна визия. В днешно време училището трябва по-скоро да учи децата как да мислят, общуват и да бъдат личности.

Много важно е да се намери баланс между академичната подготовка, технологиите и човешкото измерение на образованието, изкуството, спорта, емоционалната среда и ролята на учителя. Защото няма успешна образователна система без мотивирани учители и без деца, които се чувстват подкрепени. Истинската реформа е да създадем училище, в което децата се чувстват вдъхновени да се развиват.

- Мина приемът за детската градина и първи клас. Колко кандидати има тази година?

- За първи клас приемната процедура беше на 8 май, имахме 421 кандидати. За детската градина бе на 11-и и за там кандидатстваха 116 деца. И двата дни минаха спокойно и без притеснения, скоро ще обявим и класирането.

- Как се представят възпитаниците ви на външните оценявания и на матурите през последните години?

- Традиционно имаме високи резултати както на НВО в 7-и и 10-и клас, така и на ДЗИ. Успехи имаме и на олимпиади, конкурси и национални състезания. Резултатите ни през последните 2 г. показват добра и стабилна подготовка.

Тази година станахме домакин и на Националния кръг на олимпиадата по италиански език, имаме лауреати от нея. Събитието събра най-добрите ученици в цялата страна и бе признание не само за успеха на възпитаниците ни, но и за авторитета на училището в обучението по италиански език. След като кандидатствахме в МОН и бяхме одобрени, оттам останаха очаровани от базата на училището и условията, които предлага.

Много важно за нас е, че децата ни не се развиват само в една сфера. НУКК винаги е насърчавал цялостното развитие на личността: съчетание между академични знания, култура, творчество и активна гражданска позиция.

- Какъв процент от учениците, завършили Италианския лицей, заминават да следват в чужбина и какви специалности предпочитат?

- Около 80% от нашите възпитаници се насочват към италианските университети. Много от тях избират “Букони” в Милано. Различни са специалностите - право, от сферата на природните науки, компютърни науки.

- Кои известни личности е отгледал Италианският лицей?

- Можем да се похвалим с доста успели наши ученици и имена, утвърдили се не само в България, а и по света. Журналистката Даниела Тренчева е една от нашите възпитанички, Гена Трайкова - също. Отгледали сме много оперни певци. Една от изненадите на предстоящия ни концерт е, че бивш наш възпитаник, известен оперен певец, също ще вземе участие.

- Детската асамблея “Знаме на мира” се завръща на 1 юни. Носталгия по соца ли е инициативата и как учениците от НУКК ще се включат в събитието?

- Не е носталгия по соца, това е една добра инициатива и идея, която според мен има място в съвременния свят. За нас е важно младите хора да познават смисъла на тази идея - че културата и изкуството могат да обединяват хората отвъд граници, езици и различия.

Наши ученици ще участват в концерта чрез изпълнения на Ансамбъла по народни танци и Детския хор на НУКК. За нас това участие е символично, защото именно чрез изкуството децата най-силно изразяват духа на мира, културата и приемствеността между поколенията. Важно е идеята на “Знаме на мира” да не остане само част от историята, а да продължи да живее чрез децата и чрез тяхното творчество.

Засега се занимаваме само с организационните процеси - сцена, озвучаване, хора, които ще участват. Ще се включат и други училища към Министерството на културата - Националното танцово училище, 79-о СУ “Индира Ганди”. Но ние сме домакини, тъй като монументът “Камбаните” се стопанисва изцяло от НУКК.

- Как се поддържа той? А камбаните, които са събрани от всички краища на света?

- Трудно се поддържа, защото средствата, с които разполагаме за парка, са малко. Въпреки това в последните 2 г. можем да се похвалим с подобрения, успяваме да го почистим и вече има по-добър вид. Сменихме някои от компрометираните части, направихме проверка на целия монумент дали има нужда от допълнителен ремонт. Полагаме усилия и в тази посока.

Когато някоя камбана е повредена, посолството на съответната страна се свързва с нас или ние се свързваме с организациите, поставили съответната камбана. Съдействаме за направата или на цялата камбана, или на липсващите части. Изработваме и табели, ако липсват.

