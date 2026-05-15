ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Катастрофа спря движението през Кресна

Времето София 16° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mneniya/article/22849926 www.24chasa.bg

10 пъти по-малко от германците пътуваме с влак

1380

България е сред страните с най-малко пътувания с влак на глава от населението - 3,3, показват данни на Евростат за 2024 г. По-рядко от българите пътуват с железниците македонците, босненците, турците, сърбите гърците, черногорците, литовците.

Най-много са пътуванията с влак на глава от населението в Швейцария -57,9, Люксембург - 46,2, Австрия - 35,6, и Дания - 35,2.

8,7 млрд. са воаяжите на живеещите в ЕС по сметки на Евростат за 2024 г. Равняват се на изминати 444,5 млрд. пътникокилометра.

Германия (109,1), Франция (107,3) и Италия (55,9) са с най-много изминати разстояния с влак - общо 272,4 милиарда пътникокилометра, което е 61,2% от всички изминати в ЕС за 2024 г. с железниците.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Анализи

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание