Катастрофа спря движението през Кресна

Преди да се радваме за ръста на икономиката, да видим какво го храни

Българската икономика се нареди на второ място в ЕС по ръст през първото тримесечие на 2026 г. 

Добра новина, но има и втори пласт. Защото в периоди на криза като сегашните ръстът на брутния вътрешен продукт е изключително нисък ­ например средно за ЕС е едва 1% ­ и на този фон постижение от 2,9% не е нещо кой знае какво.

От друга страна, българската икономика расте не толкова заради произведени и пласирани в повече стоки и услуги, а главно заради вътрешното потребление. При опасност от висока инфлация, каквато сегашните цени на горивата предполагат, няма да е никак чудно паричното съответствие на потреблението да продължи да се увеличава още, без срещу това да стои реален ръст.

А и България е в ролята на догонващ в Европейския съюз и за да се изравни с показателите на останалите страни членки, особено на тези с развити икономики, трябва много тримесечия поред да отбелязва високи ръстове.

