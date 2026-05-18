От държавни преврати до избори... Русия завладява Африка

Руското присъствие в Африка вече не се ограничава само до оръжейни сделки или споразумения в областта на сигурността, а придобива по-сложен характер, може би дори надминава ускореното външно ангажиране на други международни сили, което разкрива преминаването на международната конкуренция за Африка от традиционните полета на военна хегемония към по-гъвкави и скрити пространства, където инструментите на политическото влияние и информационната война се преплитат с дългосрочните икономически и военни интереси. Докато Западът призовава повечето африкански държави с военни режими към демократична трансформация чрез въздействие върху избирателните и медийните структури, Москва работи вътре в самите държави, някои от които се управляват от преходни правителства, които по своята същност са нестабилни и се нуждаят от съюзници, които да ги защитят от западния натиск.

В този контекст изтеклите информации и документи, свързани с руските мрежи за влияние, включително тези, свързани с наследството на групата „Вагнер", разкриват цялостен модел на тайни операции, които използват медийна дезинформация, местни мрежи и неофициални участници, за да пренасочат политическото пространство в услуга на стратегическите интереси на Москва.

Въпреки това, редуцирането на картината до дихотомията „руска експанзия" срещу „западен отстъп" оставя непълно тълкуване на естеството на текущите промени, тъй като самите африкански държави вече не са просто арени за международна конкуренция, а се превърнаха в активни участници, които използват тази конкуренция, за да увеличат пространството за стратегически маневри и да преформулират външните си отношения според съображенията за сигурност, развитие и оцеляване на политическите системи. Следователно разбирането на руската роля в Африка изисква да се надхвърлят редукционистките подходи и да се премине към интерпретация, която осъзнава преплитането на международните интереси с местните съображения, както и разпадането на традиционните граници между твърдата сила, меката сила и това, което днес е известно като „остра сила", която разчита на медийно и културно манипулиране, проникване в институциите и налагане на систематично потисничество.

Тактическо завръщане

Според експерта по африканските въпроси Муна Абдел Фатах " руската експанзия в Африка през последното десетилетие не беше просто тактическо завръщане в пренебрегвано геополитическо пространство, а част от по-широк проект за препозициониране на Русия в международната система след ерозията на влиянието ѝ след разпадането на Съветския съюз". Тя твърди ,че "Москва разглежда черния континент като арена с относително ниски разходи и висока политическа възвръщаемост, чрез която може да се компенсира част от стратегическото неравенство със Запада и да се прекъсне изолацията, наложена от западните санкции след войната в Украйна, и да се изгради мрежа от партньори, способни да й предоставят дипломатическа легитимност и разширени сфери на влияние в Южното полукълбо.

Руската стратегия в Африка се движи чрез изключително прагматична комбинация от инструменти в областта на сигурността, икономиката и медиите. Тя подкрепя управляващите елити и нестабилните режими чрез военни съветници, частни охранителни компании и сделки за оръжие, в замяна на привилегии в минното дело, енергетиката и инфраструктурата.

В този контекст групи като „Вагнер" не бяха просто бойни единици, а се превърнаха в интегрирани инструменти на влияние, управляващи паралелни икономически, медийни и политически мрежи, простиращи се от защитата на режимите до контрола върху природните ресурси и насочването на местното обществено мнение. според анализ на Вашингтонския институт.

Русия използва африканската историческа памет, като се представя за носителка на съветското наследство в подкрепа на националноосвободителните движения, в противовес на западния дискурс, свързан в африканското политическо възприятие с дълга история на хегемония и намеса. Оттук руската пропаганда се пресича с нарастващите популистки и антиколониални тенденции, което дава на Москва възможност за проникване в уязвимите политически среди, особено в страните от Сахел и Западна Африка.

Руското присъствие не отразява дългосрочен проект за развитие, а по-скоро гъвкава стратегия за влияние, чиято основна цел е да превърне Африка в геополитически лост в конфликта със Запада. Русия не се стреми да преобразува континента според идеологически модел, а да изгради мрежи от лоялност и интереси, които да ѝ позволят да максимизира политическите и икономическите си печалби и да разшири способността си за маневриране в рамките на международна система, която постепенно се насочва към нестабилна многополюсност.

Формиране на баланси

Последните оценки сочат, че Москва е свързана с близо 80 документирани дезинформационни кампании в повече от 22 африкански държави, което представлява значителен дял от операциите за информационно въздействие на континента през последното десетилетие, забележително е, че тази дейност вече не се ограничава до нестабилни държави или такива, излизащи от конфликти, а се разширява и към държави с по-стабилни избирателни институции, в рамките на по-широка руска стратегия, целяща да подкопае доверието в западния демократичен модел и да преобразува политическите баланси в Африка чрез взаимосвързани медийни, сигурност и цифрови инструменти.

Руските дезинформационни кампании

Очертанията на тази стратегия се проявиха ясно в Мадагаскар по време на президентските избори през 2018 г., когато мрежи, свързани с Кремъл, финансираха дигитални кампании в подкрепа на няколко кандидати, преди да се спрат на бившия президент Андре Раголина, използвайки местни вестници, електронни платформи и руски консултанти за пренасочване на общественото мнение.

А в Судан между 2018 и 2019 г. Москва подкрепи режима на Омар ал-Башир чрез медийни експерти, които работиха за очерняне на образа на народните протести и свързване на опозицията със западни интереси, успоредно с дигитални мрежи, целящи защита на руските интереси, свързани със златото и Червено море.

Що се отнася до Демократична република Конго по време на изборите през 2023 г., руското присъствие придоби по-деликатен характер поради конкуренцията за кобалт и редки метали, като Москва заздрави връзките си със силови и военни кръгове и популяризира в медиите идеята, че руското партньорство е по-малко обвързано с изискванията за демокрация и човешки права в сравнение със Запада.

В Южна Африка изтекли документи, свързани с 2024 г., разкриха руски опити за влияние върху политическата среда по време на преговорите за сформиране на правителство на националното единство чрез електронни кампании за дискредитиране на „Демократичния алианс", поради опасения, че той може да заеме ключови министерски постове, които биха повлияли на отбранителните и политическите отношения с Москва.

В Намибия, преди изборите през ноември 2024 г., бяха използвани фалшиви видеоклипове и подправени съобщения, за да се подкопае опозицията, докато в Гана по време на изборите през 2024 г. се наблюдаваше непряка дигитална активност, която се възползваше от икономическата криза и условията на Международния валутен фонд, за да подхрани антизападната реторика и да представи Русия и Китай като по-малко намесващи се партньори.

Що се отнася до Западна Африка и Сахел, руските дезинформационни кампании придобиха по-агресивен характер, особено в Мали, Буркина Фасо и Нигер след преврата от 2020–2023 г., където бяха използвани хиляди акаунти и дигитални платформи за разпалване на антифренски настроения и легитимиране на преврата като „суверенен освободителен акт".

В Бенин и Кот д'Ивоар се появиха мрежи, свързани с руски и регионални участници, за разпространение на съдържание, което задълбочава политическите разделения в навечерието на изборите. В този смисъл информацията за Русия вече не е просто пропаганден инструмент, а се превърна в цялостно геополитическо оръжие за преструктуриране на влиянието в Африка чрез експлоатиране на икономическите, идентичностите и сигурностните кризи и изграждане на политически среди, по-склонни да се отдалечат от Запада и да се отворят към Москва като алтернативен съюзник.

Стратегическа тежест

Способността на Русия да разширява влиянието си в Африка се основава повече на комбинация от геополитически опортюнизъм и оперативна гъвкавост, отколкото на цялостен икономически или идеологически проект. Налице са фактори като ескалацията на антифренските и антизападни настроения, провала на някои западни интервенции за постигане на стабилност и съветското наследство, което все още дава на Москва символичен кредит в определени сектори на африканските елити и общественото мнение, което допринесе за укрепването на това влияние.

Въпреки това руската стратегия се сблъсква с ясни структурни ограничения, тъй като Русия не разполага с икономическите и развиващите инструменти, с които разполагат Китай или Европейският съюз, а присъствието ѝ зависи прекомерно от сигурността, медийната дезинформация и личните мрежи, свързани с военните и политическите елити. В относително по-стабилните държави привлекателността на руския модел изглежда ограничена, тъй като тези държави предпочитат да поддържат баланс в отношенията си със САЩ, Европа и Китай, вместо да разчитат на един партньор с ограничени ресурси.

Освен това успехът на Русия в извличането на полза от хаоса я поставя пред сложен дилема: тя е способна да навлезе в нестабилни региони, но изпитва затруднения при управлението им в дългосрочен план, Постоянното влошаване на сигурността в Мали и региона на Сахел, както и обвиненията срещу руските сили и свързаните с тях наемници за извършване на мащабни нарушения, заплашват да превърнат руското влияние от временен успех в стратегическо бреме. Ето защо бъдещето на руското присъствие в Африка ще продължи да зависи от способността на Москва да премине от политика на инвестиране в кризи към реална способност за осигуряване на стабилност – задача, в която досега не е доказала успех.

Бъдещето на влиянието

Настоящите тенденции сочат, че руското присъствие в Африка вероятно ще продължи, но не непременно в същата експанзионистична форма, която изглеждаше възможна след поредицата от преврати в региона на Сахел, защото Москва успя за сравнително кратък период да се възползва от отстъплението на френското и европейското влияние и да използва суверенния дискурс и антиколониалните настроения за изграждане на мрежа от политическо и сигурно влияние, простираща се от Мали и Нигер до Централноафриканската република и Судан, но предстоящият етап ще покаже дали Русия е способна да превърне това ситуационно влияние в стабилни дългосрочни партньорства, или присъствието ѝ ще продължи да се основава на управлението на кризи и експлоатацията на геополитическите вакууми.

Първият сценарий е, че Москва ще успее да утвърди своя модел за сигурност в някои държави от Сахел и Централна Африка, като се възползва от нестабилността на режимите и от нуждата на военните съвети да защитят политическото си оцеляване. При този сценарий ролята на „Африканския корпус" може да се разшири, като се засили руският достъп до пристанища, стратегически ресурси и линии за снабдяване в Западна Африка, а Москва може да продължи да задълбочава влиянието си чрез относително евтини инструменти, като медийна дезинформация, военно сътрудничество и символична дипломация.

Вторият сценарий предполага, че руският проект ще бъде подложен на постепенно изчерпване в резултат на влошаването на сигурността и икономиката в страните от Сахел, както и неспособността на Москва да предложи модел на реална стабилност, който да надхвърля защитата на режимите и мините, Финансовият опит и съпътстващото го ескалиране на насилието и икономическата изолация може да подтикне някои африкански режими да преоценят залога си върху руското партньорство, особено ако продължат нарушенията, свързани с руските сили и охранителните фирми.

От друга страна, бъдещето на руското влияние остава свързано и с поведението на самия Запад. Ако САЩ и Европа продължат да се отнасят към Африка от тесен сигурен ъгъл или чрез традиционни покровителствени подходи, Москва ще продължи да инвестира в тази символична и политическа празнина, а ако западните сили успеят да предложат партньорства, които са по-балансирани и зачитат приоритетите на африканските държави, руският импулс може постепенно да отслабне. Във всеки случай Африка изглежда на прага на етап, в който центровете на влияние ще се множат, така че конфликтът там няма да бъде между западната и руската хегемония, а между различни модели на сила, легитимност и партньорство в една международна система, която се насочва към стратегическа нестабилност.