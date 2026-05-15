Защо от Благоевград до Берковица маслото поскъпва повече от Нидерландия

За да се справи с галопиращите според новите ни управници цени, правителството предприе мащабни законодателни промени. В същото време статистиката обяви, че по ръст на БВП България се класира на трето място в еврозоната, а този ръст се получава от 8-процентно нарастване на дела на потреблението в БВП.

Не е ясно на кого да вярваме повече, но с очите си виждаме, че инфлацията трудно може да се определи като галопираща – за да е такава, трябва поне няколко месеца поред ръстът на цените да е двуцифрено число. А той далеч не е толкова, пък и на хора, които са преживели 26-ата по мащаб в света за ХХ век хиперинфлация, сегашната някак си не прави чак такова впечатление.

Повече - виж във видеото