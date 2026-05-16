Българките раждат първо дете най-рано в Европа (Графика)

Българите раждат първото си дете средно на 26,9 години, което ни прави лидери в Европейския съюз по млади майки, сочат данни от проучване на Евростат за 2024 г. Плътно зад нас се нареждат Румъния (27,2 г.) и Словакия (27,4 г.), а челната петица се допълва от двете балтийски републики Латвия (28,1 г.) и Литва (28,7 г.)

Данните се доближават до средните години на младите майки на първо дете в ЕС - 29,9.

Най-късно жените раждат първото си дете в страните в Западна Европа. Въпреки това първенец по този показател е Италия - почти на 32-годишна възраст.

Плътно зад нея се нареждат Люксембург (31,6 г.) и Испания (31,3 г.). В същата категория попада и Гърция - там раждат първото си дете средно на 31,2 г.

