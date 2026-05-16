ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пет дихателни техники, които намаляват стреса за м...

Времето София 19° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mneniya/article/22855749 www.24chasa.bg

Българките раждат първо дете най-рано в Европа (Графика)

1408
СНИМКА: Pixabay

Българите раждат първото си дете средно на 26,9 години, което ни прави лидери в Европейския съюз по млади майки, сочат данни от проучване на Евростат за 2024 г. Плътно зад нас се нареждат Румъния (27,2 г.) и Словакия (27,4 г.), а челната петица се допълва от двете балтийски републики Латвия (28,1 г.) и Литва (28,7 г.)

Данните се доближават до средните години на младите майки на първо дете в ЕС - 29,9.

Най-късно жените раждат първото си дете в страните в Западна Европа. Въпреки това първенец по този показател е Италия - почти на 32-годишна възраст.

Плътно зад нея се нареждат Люксембург (31,6 г.) и Испания (31,3 г.). В същата категория попада и Гърция - там раждат първото си дете средно на 31,2 г.


СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Анализи

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Защо от Благоевград до Берковица маслото поскъпва повече от Нидерландия