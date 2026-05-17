Доц. Румяна Димова: Пептидите, производни на растежния хормон, може да доведат до диабет и акромегалия

- Какво е пептид, доц. Димова?

- Всички протеини в човешкото тяло са съставени от малки молекули, наречени пептиди. Има голямо разнообразие от пептиди и в зависимост от вида им те изпълняват различни функции в нашето тяло. Напоследък темата с пептидите стана много актуална поради широкото рекламиране и предлагането на различни синтетични пептидни молекули в социалните мрежи, за които се твърди, че помагат при различни здравословни проблеми.

- Има ли пептиди, които са регистрирани като лекарства?

- Пептидите, които в момента се предлагат нерегламентирано в интернет, не са регистрирани като лекарствени продукти. Това означава, че са субстанции, за които няма сигурни данни, че са ефективни, т.е. че оказват благоприятен ефект върху някой орган или система, както и няма сигурни данни, че са безопасни, т.е. че не вредят на организма.

"Търговската кампания" на субстанциите започна след одобрението за употреба на новите класове лекарства за редукция на тегло. Това се инкретиновите хормони GLP-1 и GIP, които физиологично се произвеждат в червата. Понастоящем най-използваните са семаглутид и тирзепатид. Тези лекарства са пептидни молекули, които влияят на центровете на апетита и ситостта в мозъка, забавят изпразването на стомаха и по този начин водят до редукция на теглото. Това са лекарства, което означава, че те са преминали всички фази на клинични изпитвания и са одобрени за употреба при хора от агенциите по лекарства - FDA в САЩ и ЕMA в Европейския съюз. Проучванията показаха, че тези лекарства са ефективни не само за редукция на тегло, но също така повлияват благоприятно различни органи и системи, използват се за лечение на захарен диабет тип 2, имат благоприятен ефект върху останалите метаболитни показатели - подобряват кръвното налягане, холестерола, намаляват натрупването на мазнини в черния дроб, пазят сърцето и бъбреците. Друг

пептиден хормон, регистриран като лекарство, например е инсулинът. Но той има над 100-годишна история

и е революционно откритие, което е променило напълно лечението и прогнозата при хората със захарен диабет тип 1.

- Как действат продаваните през мрежите на организма?

- Търговците твърдят, че пептидите, които предлагат, оказват множество благоприятни ефекти върху сърдечносъдовото здраве, намаляват риска от карциноми, служат като антиоксиданти, подобряват половата функция, имунитета, забавят стареенето. Голяма популярност придобиват т.нар. Fat burners или пептиди, които топят мастната тъкан и в комбинация с лекарства за редукция на тегло се постига по-добър ефект.

Всички тези твърдения са просто твърдения, публикувани в даден сайт, но аз като лекар не мога да кажа дали това е така, тъй като в официалните медицински бази данни няма информация.

- Достатъчно ли са тествани тези продукти? Безопасна ли е употребата им?

- Краткият отговор е "не", а безопасността при употребата им е спорна. Регистрирането на едно лекарство изисква много проучвания и има много строги правила и утвърден алгоритъм. Първо новата лекарствена молекула се тества при експериментални условия - при животни, следва втора фаза на изпитвания, в която се определя оптималната доза, която осигурява максимален ефект при минимален риск от странични ефекти. И последната фаза е тестването при големи групи хора, където се потвърждават благоприятните ефекти, при нисък риск от сериозни странични ефекти и след това с данните от всички проучвания агенциите по лекарства одобряват или не този лекарствен продукт и чак тогава той може да се продава официално в аптечните мрежи. При пептидите, предлагани в интернет, няма данни за такива проучвания. В някои сайтове се цитират проучвания при животни - мишки и т.н. Но е добре известно, че приложението на даден продукт при хора не може да се разреши на база данни само на подобни експерименти. Накратко, предлагат се продукти, без да има каквато и да е официална информация за това какво можем да очакваме при приложението им при хора.

Бих дала пример с ретатрутид. Това е нов лекарствен продукт за редукция на тегло, който все още е във фаза на изпитвания. И наистина до момента данните от проучванията показват, че с ретатрутид се постига много голямо намаляване на теглото, но той все още е във фаза на проучване и не е официално регистриран и разрешен за употреба. Та моят въпрос е, след като все още

не е разрешен и компанията производител не го продава, откъде сайтовете се снабдяват с този продукт?

Кой гарантира, че рекламираната разфасовка съдържа точно този продукт, как е определена дозата, която да се прилага, и кои проучвания са цитирани в т.нар. КХП - кратка характеристика на продукта. Това е задължителен документ, който трябва да се изготви за всеки одобрен лекарствен продукт.

Това ми прилича на историята с добавките. Продуктите, наречени хранителна добавка, също не подлежат на строг контрол както лекарствата и процедурата по регистрацията им е доста облекчена. Но има данни за установени следи от лекарствени продукти в хранителни добавки, в чийто етикет те не са упоменати, с всички последици от това. Това е много опасно при хора с хронични заболявания, тъй като те приемат лекарства ежедневно и могат да се наблюдават различни лекарствени взаимодействия, без никой да подозира за това.

Проблемът с пептидите е същият. Те се представят като синтетичен продукт, който представлява компонент на хормона, създаден така, че да се избегнат страничните ефекти на интактния хормон, но тези твърдения не почиват на солидни доказателства.

- А има ли странични ефекти?

- На сайтовете, рекламиращи пептиди, се твърди, че те са безопасни и могат да се наблюдават само леки странични ефекти като локално дразнене в мястото на инжектиране, главоболие, гадене, отпадналост. Така например за fat burners, които са синтетично променена част от молекулата на растежния хормон, се твърди, че се свързват на различно място на рецептора за растежния хормон и по този начин са създадени само да подпомагат процеса на изгаряне на мазнини и не стимулират другите ефекти на растежния хормон. Някои от популярните пептиди са HGH Frag (176-191), CJC-1295 и Ipamorelin. Официалната информация за всички тези пептиди е, че към момента се използват само за научни цели в предклиничен стадий на изпитване и че за тях има ограничени данни за приложение при хора и за липолитичната им активност (ефекта за изгаряне на мазнини). Като производни на растежния хормон тези пептиди биха могли да имат сериозни странични ефекти като влошаване на действието на инсулина и развитие на захарен диабет, болестно нарастване на кости и органи (акромегалия).

- Имали ли сте пациенти, които идват при вас с проблем вследствие на инжектиране на пептиди?

- Да, имала съм пациенти, които са проявили алергични реакции към дадения продукт, както и различни други оплаквания.

- Споменава се, че някои пептиди могат да ускорят процеса при неоткрито онкологично заболяване. Това вярно ли е?

- Няма достатъчно доказателства дали тези пептиди са свързани с повишен риск от карциноми. Фетбърнърите като ипраморелин стимулират секрецията на инсулиноподобен растежен фактор 1 (IGF-1), който индиректно е свързан с риска от развитие на карциноми.

Така стои въпросът и с CJC-1295 и рискът от сърдечносъдов инцидент. Агенцията по храните в САЩ (FDA) класифицира CJC-1295 като

продукт с повишен риск за миокарден инфаркт

тъй като води до повишена сърдечна честота и вазодилатация (разширяване на кръвоносните съдове).

- Къде е най-голямата опасност според вас - в лабораторното им създаване, в съхранението преди продажба или в това, че предписанията за употреба ги дават инфлуенсърите?

- Рисковете са на всеки етап. Тъй като не са официално регистрирани, производството на подобни вещества не е контролирано по надлежния ред и дейностите в лабораторията при създаването им могат да бъдат компрометирани.

Съхранението на един лекарствен продукт е много важно, тъй като това определя годността на продукта за употреба. Също така препоръчителните дози следва да са на база доказателства за ефективност и безопасност. При регистрираните лекарства се упражнява строг контрол на всеки етап от производството и разпространението им и съответно потребителят е спокоен, че лекарството отговаря на стандартите за качество.

- Трябва ли пептидите да се изписват от лекари и съответно трябва ли да се продават само в аптеките?

- Тъй като тенденцията е все повече продукти от различно естество да се предлагат само в интернет и да се рекламират от хора, които нямат съответното образование, като потребители следва да сме много внимателни, критични и да изискваме подробна информация за продукта, както и да се информираме само от съответната професионална база данни за ползите и рисковете от употребата му. Апелирам да се консултираме с лекар специалист в дадената област.

Не се предлагат в аптечната мрежа, тъй като това означава регламентирана продажба, а те в момента се предлагат само нерегламентирано. Всяка официално регистрирана аптека би търпяла санкции, ако си позволи да предлага подобни субстанции. Това не са лекарства. Това са продукти с неясен произход, за които се твърди, че имат благоприятни ефекти върху здравето, които не са доказани по надлежния ред.

- Ако все пак някой реши да използва пептиди, какво бихте го посъветвали? Какво да следи в изследванията си и колко често да ги прави?

- Първо бих го посъветвала да обмисли отново решението си и да използва само регистрирани лекарствени продукти, те са безопасни. Хората, използващи подобни субстанции, следва да проследяват редовно нивото на кръвната захар, кръвното налягане, сърдечната честота и да се консултират с лекар, за да се избегнат сериозни странични ефекти, както и лекарствени взаимодействия при прием и на други лекарства.

- Като специалист смятате ли, че трябва да се предприемат мерки за ограничаването на разпространението на пептиди? Какви да са те?

- Категорично трябва да се регулира и ограничи предлагането на продукти, които не са преминали необходимите клинични изпитвания и за които няма данни за безопасност и потенциални рискове за здравето при приложение при хора. Сега при наличие на странични ефекти те не се докладват като нежелани лекарствени реакции, тъй като предлагането на тези субстанции не подлежи на контрола, на който подлежат официално регистрираните лекарствени продукти.

Доц. Румяна Димова завършва Медицинския университет - София, със "Златен Хипократ" през 2008 г. Специализира ендокринология и болести на обмяната през 2017 г.

Работи в катедрата по ендокринология в МУ - София и в Клиниката по диабетология към УСБАЛЕ "Акад. Иван Пенчев".

Удостоена е с редица награди, сред които "Млад учен" за 2017 г. и "Панацея" за 2026 г. за значими постижения в преподавателската и научната дейност.