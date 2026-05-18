Д-р Дарислав Николов: Културата на българина за здраве, хранене и спорт е ниска, затова търси пряк път към щастието

Спите ли спокойно, пита бодибилдър продавачите

Най-опасна е липсата на регулации. Докато няма санкциониран инфлуенсър, хората ще им вярват, казва д-р Дарислав Николов

Има ли честни инфлуенсъри? Такива, които няма да ни продадат нещо, за което и сами може би не са сигурни как действа на тялото ни? "24 часа" се свърза с трима, които не търгуват с пептиди, а предупреждават за рисковете от това. Дарислав Николов е млад лекар - специализант по анестезиология и интензивно лечение в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов", който набра популярност в социалните мрежи със съдържание за здраве, фитнес и дезинформацията онлайн. Той активно тренира и споделя съвети за хранене и здравословен начин на живот. В профилите си говори открито за рисковете от стероиди, пептиди и бързите трансформации на тялото, които се рекламират в интернет. (Виж интервюто с него долу)

Румяна и Валентин са едни от най-разпознаваемите инфлуенсъри във фитнес пространството. Те отказаха да дадат интервю, но ни дадоха разрешение да ги цитираме. Той е състезател по бодибилдинг и разказва във видеа за употребата на "химия" - ползи и вреди. За пептидите в свой клип Валентин казва: Културист съм от 10 г. и съм пробвал всякаква химия...дори аз не си позволявам да продавам такива неща, въпреки че знам как да ги използвам безопасно. Инфлуенсърите, които предлагат тези препарати, просто търсят начини да спечелят бързи пари на гърба на други хора. Искам да ги попитам - спите ли спокойно вечер? Румяна и Валентин са едни от най-разпознаваемите инфлуенсъри във фитнес пространството

Румяна също е посветила видео на проблема, с което е предизвикала реакция от Анна Стефанова. "Мислех нищо да не отговарям на моята колежка, но тя усмива работата и труда ми (б. ред - правописът е оригинален, за четивност са добвени само запетаите). Тя казва, че не съм отговорила на две жени, които са мои и нейни клиентки и дозата, която съм им предписала, е голяма. Аз имам страшно много поръчкии и на ден получавам по 200 съобщения. Дозировката е по световен регламент, а това, че две кисели магарета не са получили отговор на момента, е защото и аз имам личен живот", съобщава Стефанова.

Ето какво каза д-р Николов по темата:

- Пептидите се рекламират в Тикток и Инстаграм като "магия" за перфектно тяло. Кое е най-опасното в тази тенденция, д-р Николов?

- Най-опасното е, че няма регулации. Хората, които си купуват тези пептиди, никога не могат да бъдат сигурни какво всъщност получават, безопасно ли е за употреба това, което рекламират "инфлуенсъри". Инжектираш си нещо, което по никакъв начин не се регулира, не знаеш какво е и на всичкото отгоре си го купуваш от човек, който нито има медицинско образование, нито има представа какво продава. Дори ние

като доктори няма как да знаем какви ще са страничните

ефекти от тези субстанции, защото всичко е строго индивидуално, а и няма проучвания за тези препарати. Например когато изпишем парацетамол на един пациент, знаем какво да очакваме, какви усложнения може да настъпят и как да ги лекуваме. Когато инфлуенсъри "изписват" пептиди с неясен произход и производство, ние като лекари няма как да знаем как да процедираме. Продават ти един пакет и ти казват: "Инжектирай си го в крака и ще отслабнеш за една седмица". Никой не обяснява какви локални усложнения може да станат, какво да се очаква. Моят съвет към всички хора е много сериозно да се замислят, че си купуват опасни медикаменти от социална мрежа, а не от аптека, предписани от лекар.

- Според вас тези, които започват с "невинни" пептиди и виждат резултат, ще прибегнат ли към по-сериозни препарати? Романтизира ли се "химията" във фитнеса?

- Когато говорим за трансформация на тялото и начина на живот, определящо е да се променят навиците на пациента и той да бъде научен какво е полезно за него. Много хора бързат и искат за два месеца да свалят 30 кг, които са се натрупвали в тялото с години, а всъщност след употребата на пептиди те отново

ще се върнат в предишната си форма

защото просто не са научени да таргетират проблемите си. Всеки, опитал и видял някакъв ефект, със сигурност би искал да пробва и нещо "по-силно". Тенденцията е точно такава. Напоследък все повече хора употребяват такива препарати, защото сериозно се измени целта на тренировките във фитнеса. Не се спортува за здраве, а за това да се покажем колко сме здрави. Аз тренирам от 15 години и веднъж не съм си помислил, че отивам в залата, за "да се покажа". Сега да се снимаш във фитнеса е модерно, всеки иска да е в тренда, а за тази цел трябва да покажеш добра форма.

- Социалните мрежи ли са виновни хората все по-често да се подлъгват по обещания за бърза трансформация и т.нар. биохакинг?

- При наличието на толкова инфлуенсъри, които предлагат медицински съвети и по никакъв начин не са санкционирани за това, все повече ще стават хората, които им вярват. Няма как да се промени физиологията, коренът човек да се чувства добре е физическата активност, разнообразното хранене и сънят. Пептидите са пряк път към временно щастие. Хората ги приемат, чувстват се добре и оттам нататък ще търсят нови и нови видове препарати за различните си проблеми. Ходещи аптеки, които не осъзнават, че промяната започва не с медикаменти, а с добър сън, балансирано хранене и движение. Културата на българина е изключително ниска, когато говорим за здраве, хранене и спорт.

Ще дам пример с Китай - там има

закон, който забранява на хора

без медицинско образование да дават съвети, свързани със здравето

Ако такъв закон се въведе у нас, всички инфлуенсъри, които продават медикаменти и "здраве", просто няма да имат възможност да продължат.

Проблемът с купуването и продаването на медикаменти онлайн е изключително сериозен и е нужно радикално решение. Пептидите в момента са нашумяла тема, но в социалните мрежи има "експерти" за всичко - хора без никакво образование обясняват как позата, в която стои човек, може да промени състоянието на белите дробове и щитовидната жлеза и още много примери, които нямат абсолютно никакво научно основание и са медицински неиздържани. Ако повече истински експерти говорят за тези проблеми, много по-малко хора изобщо ще купуват пептиди и други препарати.