Това, което прави Мирчев с опитите си да спре колата, не попада в критериите за правомерност

Първо, трябва да е ясно, че невежественото размахване на понятието "граждански арест" винаги, когато някой, сам или в тълпа, си позволява да "задържа" някого, защото така му се е сторило правилно, трябва категорично да се преустанови. Поне от интелигентните хора. Защото злоупотребата с това понятие насажда неверни и опасни представи за всепозволност и произвол. Има прецизни критерии, установени в съдебната практика, които указват кога е провомерно да се задържи с цел предаване на органите на властта едно лице, което е извършило престъпление, т.е. въпросния "граждански арест". Правомерността на такова поведение е изключението, а не правилото. При това - голямо изключение. Това, което прави Мирчев с опитите си да спре колата на куриера на Glovo, не попада в критериите за правомерност, а потенциално отива към хулиганство, принуда и пр. Въпрос на разследване на фактите и обстоятелствата.

Второ, гротескно е поведението на публични служители, които всички ние издържаме с данъците си, да бъде като на някаква привилигерована каста, която е по-равна от другите. Не, не сте - щом сте служители на държавата, значи сте слуги на народа. Поне така е при демокрацията. Това с още по-голяма сила се отнася до онези политикани, които са превърнали заниманието с политика в препитание и извън държавен и партиен пост са "господин Никой". На тях си заслужава да припомняме винаги старата поговорка: обущарю, не по-високо от обувките.

(От фейсбук)