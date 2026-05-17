Кой как на Евровизия: Ние: ЕКСПЛОЗИЯ, други между цивилизован Тони Стораро и кахърен Рамщайн

Малко си водех записки, докато за първи път гледам Евровизия. Ако някой е изпуснал, да знае:

1. Дания - ъпгрейднат Фалко.

2. Германия - Ариана Гранде от 90-те + щипка Army of Lovers.

3. Израел - цивилизован Тони Стораро краде от Бийтълс ("Michelle, ma belle").

4. Белгия - Лейди Гага от Алиекспрес.

5. Албания - Куку бенд с Фики Стораро (но без Аня Пенчева и мъжка русалка).

6. Гърция - детската градина.

7. Украйна - Елза от Frozen на Дисни.

8. Австралия - подвижен хибрид между Селин Дион и Шаная Туейн.

9. Сърбия - кахърен Рамщайн, граничещ с хóра на вълците.

10. Малта - някой, който изпълнява песен от филм за Джеймс Бонд в пиано бар.

11. Чехия - Шон Мендес wanna be + мелодии от OK Computer.

12. България - ЕКСПЛОЗИЯ.

13. Хърватия - импулсивен, сърцераздирателен балкански хорал. Настръхнах.

14. Великобритания - Pulp, Blur, пънк, айн, цвай, полицай...

15. Франция - пародия на Едит Пиаф + Phantom of the Opera. Убиха ни няколко мозъчни клетки.

16. Молдова - флейтата на Енио Мориконе прелива в Дубиоза Колектив.

17. Финландия - Енрике Иглесиас пее на странен език, а женски викинг свири на цигулка.

18. Полша - необясним госпъл.

19. Литва - костюм на Ридли Скот, но нашата драг кралица Африка Бенедикшън, дори цивилна, е по-артистична.

20. Швеция - кавър на Everytime We Touch.

21. Кипър - ориенталска Шакира.

22. Италия - фестивалът Сан Ремо'86, но Веско Маринов е по-ефектен.

23. Норвегия - Greta Van Fleet и Youngblood в едно.

24. Румъния - истинският Phantom of the Opera и по-добрата Таря.

25. Австрия - отбиване на номера с мега яките маски. Марти добави: "Ейй, тая тяхна слабост към маршовете..."

Go, Dara, go! И Румянгаранга! ❤

(От Фейсбук)