Кой как на Евровизия: Ние: ЕКСПЛОЗИЯ, други между цивилизован Тони Стораро и кахърен Рамщайн

Малко си водех записки, докато за първи път гледам Евровизия. Ако някой е изпуснал, да знае:
1. Дания - ъпгрейднат Фалко.
2. Германия - Ариана Гранде от 90-те + щипка Army of Lovers.
3. Израел - цивилизован Тони Стораро краде от Бийтълс ("Michelle, ma belle").
4. Белгия - Лейди Гага от Алиекспрес.
5. Албания - Куку бенд с Фики Стораро (но без Аня Пенчева и мъжка русалка).
6. Гърция - детската градина.
7. Украйна - Елза от Frozen на Дисни.
8. Австралия - подвижен хибрид между Селин Дион и Шаная Туейн.
9. Сърбия - кахърен Рамщайн, граничещ с хóра на вълците.
10. Малта - някой, който изпълнява песен от филм за Джеймс Бонд в пиано бар.
11. Чехия - Шон Мендес wanna be + мелодии от OK Computer.
12. България - ЕКСПЛОЗИЯ.
13. Хърватия - импулсивен, сърцераздирателен балкански хорал. Настръхнах.
14. Великобритания - Pulp, Blur, пънк, айн, цвай, полицай...
15. Франция - пародия на Едит Пиаф + Phantom of the Opera. Убиха ни няколко мозъчни клетки.
16. Молдова - флейтата на Енио Мориконе прелива в Дубиоза Колектив.
17. Финландия - Енрике Иглесиас пее на странен език, а женски викинг свири на цигулка.
18. Полша - необясним госпъл.
19. Литва - костюм на Ридли Скот, но нашата драг кралица Африка Бенедикшън, дори цивилна, е по-артистична.
20. Швеция - кавър на Everytime We Touch.
21. Кипър - ориенталска Шакира.
22. Италия - фестивалът Сан Ремо'86, но Веско Маринов е по-ефектен.
23. Норвегия - Greta Van Fleet и Youngblood в едно.
24. Румъния - истинският Phantom of the Opera и по-добрата Таря.
25. Австрия - отбиване на номера с мега яките маски. Марти добави: "Ейй, тая тяхна слабост към маршовете..."
Go, Dara, go! И Румянгаранга! ❤
(От Фейсбук)