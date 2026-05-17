Коментар на седмицата №2: Тая Дара като си дойде най-добре да я пребием

Отново публикуваме най-четените коментари през седмицата. Този е под №2 с над 100 хил. прочитания.

Чета тук коментарите за Дара, нали все пак съм основен виновник за този провал и си викам добре е, нали някъде трябва да избием комплексите, тая злоба и омраза все трябва да се излее навън, после чета коментарите в чуждата преса и телевизии, БиБиСи включително, и пак си викам добре е, ласкави отзиви и одобрение, нали не са умни като нас и не разбират колко е зле, та се радват хората, то прости хора на всичко се радват, после гледам, че даже има някаква петиция да се разграничават от Дара и си викам пак е добре, те тия изобщо не са били и включени, та сега ще е лесно да се разграничат, няма да се мъчат хората я, и виждам разгромяващи анализи на текста на песента и пак си мисля, че е добре, то тая песен от два месеца я въртят, явно най-накрая са разбрали думите, ами интелигентен народ сме, какво, да не би да не знаем езици, айде моля ви се, и после разбирам, че на Евровизия е най-добре да отиде Янка Рупкина, ама да изпее добър вечер, приятелю млад, добър вечер, другарю, обаче тя си замина преди месец, което не е добре, естествено, обаче пак малко е добре, щото си представям нея какво щяха да я направят, и накрая си викам абе ние референдум правихме за ядрената енергия, цялата нация навлезе в ядрото на атома, та Евровизия ще ни се опре, и после ми излизат и православни апологии и това също е добре, щото в неделя на литургията тия хора ги няма, ама явно седят вкъщи и учат богословие, та затова не стигат до църквата, и после се сещам как всички разбираме най-много от футбол и политика, та затова в тези две области бележим на-големите успехи, така че добре е да оправим и музиката, естети хора сме, тая Дара като си дойде най-добре ще е направо да я пребием, какво само ни разваля изтънчения вкус, ама ние сме широкоскроени, великодушни хора, ще изтърпим и тая Евровизия с Дара, после си връщаме Ален мак и само социално ангажирана лирика, и чалга малко може, макар че не слушаме, то е ясно, абе добре е, дай сега да почнем Америка и Русия, че тия тъпанари как я закъсаха, много прости хора са тия...

(От Фейсбук)