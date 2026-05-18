Георги Пеев: Свикнал съм на строги правила и стандарти, те са нужни в целия транспорт - ­така ще има резултати

Обмисляме още един мост на Дунав, тунели, няколко магистрали, коридор юг - север, но е въпрос на приоритети и финансиране, казва министърът на транспорта и съобщенията

- Г-н Пеев, 10 дни сте министър на транспорта, но нали не вярвате, че някой ще ви отпусне традиционните 100 дни толеранс? Така че какво свършихте през първата десетдневка?

- Никой не вярва, че ще разполага със 100 дни, но все пак, за да стартира един полет, първо трябва да се проверят всички системи. Тук е същото. За да тръгнем в конкретна посока, трябва да проверим цялостното състоянието на министерството и на публичните предприятия, за които то отговаря.

- И колко време ще е тази проверка?

- Поставеният срок е малко повече от седмица за установяване на първоначалното състояние, а оттам нататък ще следват по-сериозни анализи в секторите, които имат нужда от нормализиране и подобряване. Екипът ни работи усърдно по поставената задача.

- Идвате от подредена къща, с обучени и квалифицирани хора в предприятието “Ръководство на въздушното движение”. Как се чувствате, когато вече отговаряте за целия транспортен сектор? Освен че сте голям началник.

- Голям началник е последното нещо, което ми минава през главата. Чувствам се като човек, който е поел огромна отговорност и това е предизвикателство, което промени за две седмици живота ми. Да, идвам от система, с високи стандарти и добре развити правила, което я прави успешна дългосрочно. Разбирам и осъзнавам, че обществото не би било толерантно към големи забавяния, но ще помоля хората да бъдат търпеливи, защото, за да стане една система трайно устойчива, освен да се разработят правила, процедури и високи стандарти, трябва да има компетентни хора, които да ги прилагат. Ние първо трябва да проверим системите, да видим къде са пробойните и да започнем да ги поправяме. Само тогава ще имаме устойчив ръст в сектора и ще имаме възможност да постигнем резултати, видими за обществото. Гарантирам, че ще работим денонощно, но чудеса не се постигат само с безсъние. Трябват търпение, време и воля.

- Имате, поне на теория, четиригодишен мандат. Такъв хоризонт ви дадоха хората и това не се е случвало отдавна. Казват, че реформи се правят в началото, докато избирателите още не са се разочаровали. Каква е програмата ви?

- Четиригодишният мандат е теоретично такъв и той изразява волята на хората, но реализацията му зависи от това дали правителството ще успее да покрие високите им очаквания. Реформи се правят тогава, когато човек знае какво е реалното състояние на сектора, влязъл е в детайла. Знаете, че дяволът е в детайла. И само когато е установено истинското положение, тогава ще сме готови да подготвим нужните промени там, където е необходимо.

- Още не се бяхте заклели в парламента, а превозвачите бяха насрочили протест, после се отказаха. Срещахте ли се с тях?

- Аз все още не съм политик в истинския смисъл на думата, а ръководител на полети и експерт, свикнал да действа на мига. Веднага направихме две срещи, едната с товарните превозвачи, втората - с автобусните. Браншът има пълната подкрепа на министерството и на правителството, тъй като те формират един съществен дял в българската икономика. Обсъдихме не само високите цени на горивата, но и повишените стойности на застраховката “Гражданска отговорност”, и други актуални теми. Разбирам техните тревоги. В срещата участва и вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев. Имаше и втора среща в Министерството на финансите, на която бяха и колегите от Комисията за финансов надзор. На базата и на предоставената от нас информация министърът на финансите и неговият екип ще разработят предложения за конкретни мерки.

- Българската железница е голямото предизвикателство за всеки министър на транспорта. Стари влакове, бавни релси и недоволни пътници. Кога според вас това ще се преодолее?

- Железниците имат и социална функция и не са само влакове, а цяла система. И ако една част от нея не работи ефективно, то тогава цялата не работи добре. Предходните правителства са инициирали определени проекти за обновяване на подвижния състав. Очакваме новите влакове и локомотиви. Направихме среща с колегите от “БДЖ - Пътнически превози”, обсъдихме летния сезон. Говорихме сериозно за качеството на обслужване във влаковете, климатизацията и другите системи, които са важни за комфорта на пътниците. Изискали сме да се извършат пълни проверки, които да гарантират адекватен летен сезон.

До края на месеца ще имаме нова среща за състоянието на подвижния състав, разписанието на жп линиите и всичко, което е необходимо на цялата система, за да функционира възможно най-оптимално през летния сезон.

- Колко влака на “Шкода” дойдоха, какво се случва с 35-те мотриси на “Алстом”?

- Към момента има четири нови мотриси на “Шкода”. Но тези проекти са свързани с плана за възстановяване и ако не се изпълнят качествено и в срок, може да загубим европейски средства. С вицепремиера Пеканов прегледахме статуса на проектите и смятаме, че въпреки наличните проблеми и рискове, ще успеем да се справим в срок. По казуса с “Алстом” част от влаковете се финансират по плана за възстановяване, друга част - от социалния климатичен фонд, но там средствата още не са одобрени. Водят се преговори с Европейската комисия.

- А 90-те вагона втора ръка, които БДЖ купи от “Дойчебан”?

- Част от тях миналата седмица трябваше да тръгнат към България, но поради инфраструктурни и гранични ограничения на територията на Германия това не се случи. Към момента очакванията са вагоните да потеглят тази седмица към България. Колкото до климатиците във вече купените немски вагони, съм силно озадачен, колко време за този проблем не е намерено трайно решение. Въпросът е поставен много сериозно пред БДЖ и ще изисквам конкретен резултат.

- БДЖ и новият частен превозвач “Ивкони Експрес” сключиха договори с министерството 12 години да возят пътници срещу субсидия и разделяне на имуществото на държавата, предоставено на досегашния превозвач, както и за заделяне на служители. Докъде е този процес?

- Този договор ще се гледа под лупа, защото има противоречиви мнения за неговата целесъобразност. До мен достигат много сигнали, че той е във вреда на “БДЖ - Пътнически превози”. Така че той ще бъде проверен и оценен прецизно, ако трябва - и с външна експертиза.

- Защото не го харесваше президентът Радев, който сега е премиер ли? Той беше заявил, че се подаряват влакове на частен превозвач.

- Нямам представа дали той го е харесвал, или не. Може би разполага с по-пълна информация от мен. За да се обяви, че нещо не е наред, то трябва да бъде базирано на цифри, факти, анализи. Аз съм математик. Ще проверим по какъв начин този договор е иницииран, проведен, финализиран. Какви са потенциалните ефекти за обществото, за частния и за държавния сектор и резултатите ще бъдат ясно комуникирани.

- Служебният министър Корман Исмаилов каза в интервю за нас, че в железопътните проекти има компании на хранилка, добре угоени, и това той ще го спре. Остави ли ви анализи, доказателства?

- Имам уважение към всички министри, с които съм работил, но съм човек на фактите, а не на пиара. Оставил ми е материали от извършени одити, проведохме и няколко разговора. Конкретика за злоупотреби, информация за компании на хранилка не ми е предоставял нито в писмена форма, нито при разговорите между нас.

- Ако се бръкне в историята, ще се види, че жп линията от София до Варна е построена в края на XIX век за 5 години, при днешните технологии участъкът от София до Пловдив се строи 15 години и не е завършен. Какво ще направите за забързване на големите проекти в железниците?

- Пак ще повторя, когато има правила и стандарти, има и резултати. Налице е огромно забавяне в голяма част от проектите, свързани с изграждането на железопътната инфраструктура. Причините са много и комплексни. Привърженик съм на българските компании, защото трябва да се стимулира българското, но там, където те нямат нужния ресурс, няма нищо лошо в сектора да работят и големи международни компании, с доказана експертиза и технически капацитет.

- Тези дни колега ме пита: вярно ли е, че с велосипед от “Джирото” от Бургас до Велико Търново ще се стигне по-бързо, отколкото с влак. Казах му: Вероятно, защото планината не е пробита и с влак се обикаля. Така ли е?

- Едва ли, но разбирам, че отново теглите към бъдещи проекти. Те първо трябва да бъдат приоритизирани и на ниво правителство да се вземе стратегическо решение. Да, говорихме за още един мост, за тунели, за няколко магистрали, за коридора юг - север, но това е въпрос на приоритети, форма на финансиране и т.н. Важни приоритети, които сме поставили в сектора “Транспорт”, са безопасност, свързаност и интермодалност, дигитален и зелен транспорт.

- По време на министър Гроздан Караджов беше написан Законът за обществения транспорт, а при Корман Исмаилов парламентът го прие. Той обръща хастара на пътническия транспорт, но ще се задейства, когато са готови наредбите, за което има срок от 6 месеца. Ще станат ли?

- Законът е доста всеобхватен. А поставените срокове са прекалено амбициозни. До момента е направена матрица на съответствието, което означава, че по всеки един от членовете е определено какво е необходимо да се разработи. Предстои да се финализират работните групи по отделните подзаконови актове. Ще направим всичко възможно да ускорим процеса. Решихме с колегите, че е редно и представители на бранша да участват в развитието на тези нормативни актове.

- Ако влезем в авиационния бранш, какво ви притеснява там?

- За концесията на летище “Васил Левски” в София обществото пита ще плаща ли концесионерът на държавата, или няма да плаща? И аз попитах същото, както и какво е направило министерството дотук по въпроса. Разбрах, че наскоро е сключен договор с финансова корпорация, част от Световната банка, която да направи анализ за актуалния икономически баланс на концесията на летището. Както всеки договор, така и концесионният, трябва да се прави с максимално ясни параметри, базирани в конкретния случай на реален трафик и съответно на приходи. Оттам ясно трябва да следва какво трябва да получи държавата, а не анализът да бъде направен по сложен икономически начин и това да има двояко тълкуване, което води до различно мнение на двете страни. Концесионерът в едно летище има две основни дейности - едната е основният бизнес, свързан с обслужването на самолетите, другата е така наречената търговска дейност. Той се справя доста по-добре в търговската част. Смятам обаче и че трябва да положи доста сериозни усилия, за да подобри основната дейност – увеличаване на капацитета, качество на наземното обслужване, писта и перон, да се обърне внимание на трафика, който идва от нешенгенските държави. Картината сега е кацаме, спираме преди ръкава или на ръкава и вместо да влезем директно в терминала, тръгваме по някакви коридори, слизаме долу, там ни чака автобус, пътуваме 50 метра и тогава пак слизаме. Трябва да се разработят по-ефективни процедури, а не хората да ни се смеят, като кацнат в София.

Подобряването на функционирането на системата за спешна помощ HEMS също е приоритетно. Изграждането на постоянни бази, обучението на летателен състав, разработването на адекватни процедури и правила се нуждае от съществено ускоряване. Значително трябва да се подобрят ангажираността и мотивацията на хората, които управляват тази система.

- И последният въпрос е за оздравяването на “Български пощи”. Какво бъдеще виждате за тях?

- Те имат важна обществена и социална функция, но финансовото им състояние показва нужда от спешна реформа. Чувам и за практики, които са извън нормалността, така че тези анализи, които текат в момента, ще покажат актуалното състояние. Тогава вече ще решим как да действаме по същество.

И този подход ще бъде в цялата система на Министерството на транспорта и съобщенията.