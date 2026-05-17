След “Евровизия” май трябва и ние да започнем да се харесваме

Гледахте финала на “Евровизия”, нали? И видяхте как Дара с нейната “Бангаранга” отвя останалите 24-ма участници с близо 200 гласа дистанция. Видяхте и възторжената зала - далече не само българи, а гърци, кипърци, германци, поляци, датчани, норвежци, малтийци, англичани, изобщо всякакви хора отвсякъде. Скандираха името ѝ, ръкопляскаха, вълнуваха се от победата ѝ, сякаш е тяхна.

Този първи български триумф на “Евровизия” прави страната ни видима по друг начин - през талант, харизма, професионализъм, чрез които ставаме разпознаваеми в Европа през XXI век. Да не забравяме, че зад Дара стои международен екип, който заедно с нея положи огромен труд за успеха.

Европейците очевидно ни харесват и го показаха толкова искрено и звучно, че всекидневното мрънкане за избора на песента, а и на самата Дара до самото ѝ излизане на сцената олекна до жалка гротеска на неукротимите ни национални комплекси.

Май е време да започнем да се харесваме, както ни го показаха европейците.

Материал по темата - четете ТУК.