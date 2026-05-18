На какво се дължи успехът на Дара и на "Бангаранга"

Изумително!

Несравнимо!

Браво, Дарина!

Суперлативните епитети не стигат!

България се задъхва от сълзи!

Сълзи на радост, дух на гордост, свидетелство, че можем!

Едно крехко момиче ни изведе на световен връх.

Заслужено!

516 гласа!

Дарина отреди на останалите участници място в ъгъла. Остави ги да се чудят дали те изобщо са част от този конкурс или са просто масовка.

И песента, и изпълнението заслужават адмирации.

Успехът на Дара, успехът на екипа ѝ и успехът на песента несъмнено се дължат на цял конгломерат от качества и способности, на тънък усет за мелодия, ритъм, текст, хореография, костюми, изпълнение.

Дарина безспорно е красива! Освен с външна красота Господ я е дарил и с глас, и с превъзходно чувство за ритъм и танц. Тя обладава пластика, на която не малко танцьорки биха завидели. И дух, и издръжливост, и работоспособност, и борбеност, и мъжество, и ..., и ..., и ...

Екипът на Дара без съмнение също заслужава огромни адмирации.

Грабващата хореография, изпълнена с нелеки елементи, ще „придърпа" почти всеки младеж на дансинга. Заслужава си да отбележим, че танц-групата е постигнала доста добър синхрон.

Костюмите на Дарина са умело подбрани - младежки, с леко загатната провокативна женственост, стояща далеч от пошлата вулгарност.

Не зная кой е авторът на мелодията, но който и да е, той е проявил в творбата си изключително умение как да докосне и да възбуди у огромната младежка аудитория желание за танц, за жизнерадост, за „куфеене". Композиторът, а най-вероятно и аранжорът, несъмнено са проявили усет как да запалят искрата у почти всеки младеж по света.

Ритъмът на песента удачно се сменя, което допълнително провокира пренастройване у слушатели и танцуващи. Не може да се отрече, че и двата варианта на ритъма са мелодични и танцувални.

Песента е адресирана именно към света. Авторът на текста безпогрешно е подбрал заглавието, набиващо се на слуха с ясно и запомнящо се фонетично звучене - изключително лесно за произнасяне и за припяване. Всеки ще го запее. Веднага привлича погледа майсторски създадената дума със звучно редуване на гласни и съгласни, като е избегнато каквото и да е струпване на съгласни в една сричка. Не можем да не отбележим, че изписването на думата Бангаранга е безпогрешно на латиница - всякакви звукове като Ж, Ч, Ш, за които няма букви в латинската азбука, са оставени извън борда. (Да не говорим, че в немската книжовна норма звукът Ч се изписва с четири букви - tsch.)

Благодарим на целия екип за поднесената ни радост!

Разбира се ще има критикари (с папионки или без), за които нито песента, нито изпълнението няма да могат да се доближат до техните „възвишени" изисквания. Да са живи и здрави! Ще подминем забележките им със снизходително мълчание. Както казваше баща ми, Бог да го прости, „има хора, които до обед мразят другите, след обед себе си".

Благодарим ти, Дарина!

Господ да те поживи!

Авторът е филолог, който от години живее в Германия.