Мечка уби човек под носа ни, премахнете арогантния монопол на "екологичните" лобисти

Смъртта на млад човек на Витоша след сблъсък с мечка поставя още веднъж въпроса за непоетата отговорност на държавата за регулиране проблемите на отношенията между обществото и природата. Тези отношения са предоставени за управление в ръцете на идеологически надъхани и жадни за пари и власт "зелени" лобисти.

За съжаление, радикалните идеологически възгледи и арогантната концентрация на "екологична" власт в ръцете на малка група безскрупулни зелени активисти непрекъснато води до абсурди в поредица национални и регионални политики, свързани по някакъв начин с природата. Тези хора блокират значими инфраструктурни проекти - като магистрала Струма, налагат вето върху строителството на ключови съоръжения като тунела под Шипка, водят щедро финансирани от международни "зелени мрежи" съдебни и законодателни битки. На повърхността - това е борба за екологични ценности, но под повърхността става дума за блокираща монополна власт и наистина много пари.

Имам лична представа от начина на живот на хората в един от най-красивите и - за съжаление - обезлюдяващи се райони на България - Централен Балкан. Там мечките непрекъснато нарастват като популация и никакви държавни институции нямат отговорност за тяхното съжителство с немногобройните общности от хора, все още живеещи в региона и прехранващи се с нарастващи трудности в една обезкръвена от десетилетия локална и регионална икономика. В региона има много пчелари, които са принудени да търпят нашествието на гладните животни. В минали времена местните горски стопанства и управи на резервати са подпомагали изхранването на малкото останали тогава мечки, но това е далечно минало.

Според закона, ако пчелинът ви е нападнат от гладуващи животни, регионалните екологични власти (в случая - във Велико Търново) трябва да ви изплатят компенсации. Те обаче хитруват и не плащат. Не са им достатъчни снимките на разбития пчелин - искат повече "доказателства": "Донеси ми л@йно от мечка", поискал от мой приятел-пчелар екологичният чиновник в Търново. Но не само пчелините са обект на вниманието на скитащите гладни животни. Възрастни хора не смеят да излязат до тоалетните си в двора, особено нощем. Опазването на всяко имущество, свързано с храна също е под въпрос. Преди години имаше случай на обезобразен от мечка местен човек - но това се е случило по време на лов.

Щом споменахме лов, нека отбележим, че мечките са абсолютно защитени от закона и дори не съм сигурен, че мечката, извършила убийството на Витоша може по законен път да бъде отстранена. Арогантността на "екологичното" законодателство и "екологичните" политики, предоставени на зелените лобисти не е частен случай - българската държава с удоволствие върши всичко, от което може да ваеме пари и системно се разсейва, когато трябва да предостави някакви услуги на гражданите. Втората поправка на американската конституция узаконява притежаването и използването на оръжие от гражданите при определени условия. Америка е била в продължение на столетия огромен и див континент, където защитата на отделния човек и на общностите е в техните ръце - няма кой да дойде и да те защити във фермата от мечка, вълк или местен разбойник, ако не се защитиш сам.

България е в Европа и публичната култура на нашия континент предполага държавата да поеме грижата за защитата на живота, имуществото и достойнството на гражданите при целенасоченото им похищение от когото и да било. Не пиша роман и няма да изреждам сферите, в които българската държава подценява или неглижира тези свои отговорности. В случая - тя го прави и по отношение на диви или хищни животни. Нямаш право да стреляш - нито по мечка, нито по нищо друго, което те застрашава. Но и държавата не стреля. Добре, това е проява на високо екологично съзнание. За съжаление - не прави и нищо друго за да разреши проблема.

Трябваше на пешеходно разстояние от София да бъде убит човек, за да поставим отново този въпрос - не сред най-важните, но твърде значим за доста наши съграждани, обитаващи селища в непосредствена близост до дивата природа. Моля, премахнете арогантния монопол на идеологически фрустрирани и властово и финансово облагодетелствани "екологични" лобисти и възстановете разумните - и прилично действащи - политики на държавата в отношенията между обществото, икономиката и природата!

(От Фейсбук)