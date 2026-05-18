Защо Пеевски не е нарушил закона като наема частни самолети - реалността и пропагандата

Според декларациите му в Сметната палата политикът има средства да плати тези пътувания. Санкцията му по „Магнитски" няма приложение у нас, т.е. не налага ограничения на разплащанията и на дейността на превозвачите, защото те вероятно не са американски фирми

През последния месец темата за полетите на Делян Пеевски често присъства в медийни публикации и в публичното говорене.

Възникнала в жълти сайтове, където трудно се открива къде свършва реалността и започва клюката, заредена доза с манипулация, после доразвита с публични изяви на определени политици и представители на властта.

Всичко обаче създава внушението, че Пеевски е извършил нещо нередно, като е летял с частен самолет.

Нека обаче да разгледаме обективно фактите, за да си отговорим на въпроса има ли наистина нещо нередно в тези полети или повтаряните твърдения на авторите на внушението не отговарят на реалността.

Първо – какво закононарушение е извършил Пеевски, като е наел частен самолет, с който е летял извън страната?

На практика няма нарушение. Тези услуги са достъпни за всеки, който, разбира се, може да си позволи цената.

Може ли Пеевски да си я позволи? Явно може. От декларациите за доходите му, които са публични на интернет страницата на Сметната палата е видно, че притежава необходимите средства. Има и други българи, които ползват частни самолети - едни имат собствени, а други наемат.

Кое прави случая на Пеевски толкова различен, че темата с полетите му създаде този необичаен публичен интерес. А служебният министър Емил Дечев дори предостави нарочна информация за тези полети заради медия.

Дебатите във и извън парламента дават приблизителен отговор – различното е във фиксацията в личността на Пеевски от политическите му противници. И в желанието им да превръщат всеки факт от живота на председателя на ДПС в пропаганда.

Във време на криза, когато българите имат реални финансови проблеми, е меко казано липса на добър вкус твърдението, че санкционирано по американския закон „Магнитски" лице не може да пазарува в супермаркет.

В правовите и демократични държави, каквито са САЩ и държавите от ЕС, включително и България, няма фигура на гражданин, лишен в пълен обем от права (дори родните затворници имат права), както и няма понятие като „гражданска смърт". Обратното би било характерно за автокрациите и тоталитарните режими, каквато България категорично не е. Санкционният режим на американския OFAC, който се налага единствено спрямо чужди на САЩ граждани, изисква от американските фирми и американските граждани да не влизат в търговски отношения със санкционираното лице. Ограничението се отнася и за американските банки, през които минават всички доларови плащания в света. Става дума единствено за административна санкция спрямо чужденец, която му налага ограничения на територията на САЩ. Но не и на територията на държавата, чиито гражданин е той. Защото гражданството е защитена от Конституцията на всяка демократична държава връзка между лицето и дадена страна, която е длъжна да защитава правата и свободите на всеки свои гражданин (пък бил той и българин) и да му осигури достойни условия на живот.

Именно в защита на правата на европейските граждани, Съветът на Европейския съюз е приел т.н. „блокиращ" Регламент (Регламент (ЕО) № 2271/96), според който чуждестранните санкции нямат никакво правно действие на територията на Европейския съюз. Нещо повече, този регламент е правен инструмент, чиято основна цел е не само да прокламира този принцип, но и реално да защитава с всички възможни юридически средства европейските граждани от действието на екстериториални санкции, наложени от трети държави.

Иначе казано, регламентът възпира именно поривите на псевдодемократи да се саморазправят със своите противници, използвайки чужди на Европейския съюз санкционни режими.

Преди години дори се появи ентусиазъм със закон да се съставят т.н. „черни списъци", които да включат санкционирани от чужди държави лица и техни близки, като ги лишат от граждански права директно, без съд и присъда.

С едно изречение - Пеевски не нарушава закона като наема частни самолети за своите пътувания, защото има средствата да ги плати. А санкцията му по „Магнитски" няма приложение у нас, т.е. не налага ограничения на разплащанията му и на дейността на превозвачите, защото те вероятно не са американски фирми.

Дори и друго лице да плаща полетите му (ако неоснователно някоя банка откаже превод), това също не е ограничено от американската санкция. Това лице може да е негов близък или приятел.

Според изискванията на Сметната палата декларират се само плащания в полза на декларатора от лица, които биха имали изгода от публичната му дейност.

Каква изгода би имал някой от дейността на Пеевски като народен представител, след като той не е бил част от което и да е правителството или друг орган на изпълнителната власт, както и не е бил член на регулаторен орган, където възможностите за корупционни зависимости са големи.

Което основателно поставя и следващия въпрос - трябвало ли е Пеевски да декларира полетите си или нещо свързано с тях. Очевидно е, че не е трябвало.

А и за толкова години, през които Пеевски е следен под лупа и всяко негово действие е излизало наяве, все е можело се установи някакво неправилно деклариране в Сметната палата. При всичките сигнали срещу него и проверки на прокуратура, на закритата вече КОНПИ, на данъчните служби и прочие.

За съжаление на авторите на бурята „полетите на Пеевски", подобни факти не са установени досега. Да, тази реалност не се харесва на политическите му противници, но нали затова живеем държава, в която искаме да се спазват правилата.