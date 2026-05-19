Медийна компания, свързана с Иран, вкарва имигранти във Великобритания - шпиони ли са те

Британският вестник „Телеграф" разкри, че компанията RAD Media World, със седалище в Лондон, е свързана с Иран и внася имигранти в Великобритания по законен път чрез предоставяне на визи за квалифицирани работници.

Сред тези организации са каналът Press TV, принадлежащ на иранската държавна телевизия, който е обвинен в управлението на мрежа за рекрутиране на шпиони в полза на Иран, както и испаноезичният канал Hispan TV, принадлежащ на иранския режим.

Визата за квалифицирани работници може да бъде валидна до пет години, преди да се наложи нейното удължаване. Само работодатели, одобрени от британското Министерство на вътрешните работи, имат право да гарантират този вид визи, които позволяват на притежателите им да доведат и членове на семейството си.

Експерти по разузнаване предупредиха, че издаването на такива визи може да създаде „отворена врата" за хора, които да пътуват до Обединеното кралство и евентуално да извършват враждебни действия от името на Иран.

Това предупреждение дойде след повишаване на нивото на терористична заплаха във Великобритания до „високо" след вълна от атаки, насочени срещу евреи, синагоги и еврейски благотворителни сдружения.

Компанията RAD Media World твърди, че е телевизионна продуцентска компания със седалище в Северен Лондон. Тя е свързана с Ravenor Farm Studios – продуцентски студия в Западен Лондон, където е заснета поредицата „Palestine Declassified" на канала Press TV. Миналия месец студиото получи писмо от правителството, в което се посочва вероятността от предприемане на правни действия съгласно Закона за националната сигурност.

Длъжностни лица призоваха Министерството на вътрешните работи да отнеме правото на компанията RAD Media World да бъде гарант по визи за квалифицирани работници и да започне цялостен преглед на политиките и процедурите за гарантиране на визи.

Правителствени източници потвърдиха, че компанията действително е успяла да доведе работници в Обединеното кралство чрез визи за квалифицирани работници, но посочиха, че броят им е бил ограничен.

„Индипендънт Арабия" изпрати запитване до RAD Media World по електронна поща и поиска отговор на отправените към компанията обвинения, засега отговор няма.

Дейвид Тейлър, депутат от Лейбъристката партия за избирателния район „Хемъл Хемпстед", заяви, че правата на компанията за издаване на визи трябва да бъдат „незабавно отменени" и че компанията „очевидно се нуждае от спешно разследване".

Той добави, че Министерството на вътрешните работи трябва „незабавно да провери кои лица са получили визи и да разследва всеки един от тях, ако се налага".

Роджър Макмилан, специалист по борба с иранския тероризъм и бивш шеф на охраната на телевизия „Иран Интернешънъл", която излъчва на персийски от Лондон, заяви, че е необходим цялостен преглед на политиките и процедурите за издаване на визи.

Джонатан Хакет, бивш офицер от американското разузнаване и специалист по тайните операции на Иран, заяви пред вестник „Телеграф", че Иран „се възползва от снизходителния подход на Великобритания, като провежда голяма част от дейностите си чрез медиите и културните институции".

Говорител на Министерството на вътрешните работи заяви: Вземаме много на сериозно заплахата, която представлява Иран, и наш най-голям приоритет е защитата на британските интереси и човешки животи.

Въведохме цялостен набор от допълнителни мерки за противодействие на заплахите, които представлява иранският режим, включително налагане на санкции срещу цялата Иранска революционна гвардия, както и срещу повече от 550 ирански лица и организации."