Виж ти, “Евровизия” не била нагласена!

Как изглеждаше песента на Дара сред останалите - като единствената, която не е гледана 100 пъти и сдъвкана

Водех си записки, докато за първи път гледам “Евровизия”. Ако някой е изпуснал, да знае:

1. Дания – старание да погъделичкат домакините с ъпгрейдната ангелогласна версия на местния полубог Фалко, който пък е нещо като австрийския Дейвид Бауи.

2. Германия – нагледен пример какво би представлявала Ариана Гранде през 90-те без липосукцията и ботокса + щипка Army of Lovers.

3. Израел - цивилизован Тони Стораро, пооткраднал от Michelle, ma belle на “Бийтълс”. Всъщност спрямо него е и най-грандиозното постижение на Дара, защото обърка класическите политически сметки на конкурса и

предотврати международния скандал

от победа на Израел в тазгодишната “Евровизия”.

4. Белгия - Лейди Гага от “Али експрес” с излъчване на ранната Рут Колева и извивките на късната Sia.

5. Албания - “Ку-ку бенд” с Фики Стораро, който има подобна сърцераздирателна балада “Майко”, но албанската е без Аня Пенчева, мъжка русалка и торти “Неделя”.

Демек има какво още да се желае, братя.

6. Гърция - детската градина. Или Gangnam версия на грижoвните мечета.

7. Украйна - Елза от Frozen. “Дисни” трябва да я вземат да озвучава следващото им филмче за принцеси.

8. Австралия - хибрид между Селин Дион и Шаная Туейн. Артистичен пърформанс и героичното парче, с които се разигра миниоткриване на Super Bowl.

9. Сърбия - кахърен Рамщайн, граничещ с хора на вълците. В низините – далечен Пит Стийл от Type O Negative, във висините – нещо като Accept. Все пак

балканците си падаме по немски хевиметъл

10. Малта – младият Лоренцо Ламас, пристегнат в субкултурни кожени дрехи, изпълняващ песен от филм за Джеймс Бонд като в пиано бар. Ако носеше и кожен каскет, полицейски рей-банки и камшик, щях да си помисля и друго.

11. Чехия – силно неуверен Шон Мендес, в чиято песничка авторите са вкарали мелодии от OK Computer на “Рейдиохед”. Стори ми се, че изпълнението няма край, и леко ми се стегна вратът.

12. България - ЕКСПЛОЗИЯ. Креолското Bangaranga е синоним на суахилското Hakuna matata, но в завсимост от светогледа си българинът го възприема или като “пачанга”, или като шаманска псувня. Сравнението с Дженифър Лопес е неуместно, защото

на възрастта на Дара 26-годишната Джей Ло е била просто танцьорка

на Джанет Джаксън. Истината е, че догодина новите звезди ще искат да приличат на нашето момиче.

13. Хърватия - импулсивен, сърцераздирателен балкански хорал. Овладяна и респектираща екзотика. Настръхнах.

14. Великобритания - Pulp, Blur, пънк, айн, цвай, полицай... Момчето оплеска индирока с непукизъм и посредственост и не мога да разбера дали си е просто такова, или се опита да изопачи основния маниер на съвременната реалност. При всички положения остана неразбрано.

15. Франция – синеока мулатка с изрусени расти изпълнява пародия на Едит Пиаф + псевдоарии от Phantom of the Opera, които никой никога не би си запял. Явно няма как Франция да мине без Конго, но

светът спокойно може да съществува и без тази песен

Убиха ни няколко мозъчни клетки.

16. Молдова - флейтата на Енио Мориконе прелива в “Дубиоза колектив”. Жизнерадостна, цветна игра на думи и звуци, директна реклама на родината им.

17. Финландия - Енрике Иглесиас пее на странен език, а женски викинг свири на цигулка. Повече южноевропейско, отколкото скандинавско звучене, въпреки мотива “Апокалиптика”. Накрая свърши с ескалация на фалцет + цигулка точно преди да изгърмят лампите в залата.

18. Полша - необясним госпъл. Липсваше мисисипски пастор и 10-ина шармантни чернокожи дебеланки да се веят зад убийствените танцьори, които пребориха гравитацията на сцената.

19. Литва - костюм на Ридли Скот, надянат върху сребристия грим на студено момче с роботски движения, което бе представено като бивша драг кралица. Мисля че нашата Африка Бенедикшън, дори цивилна, е по-артистична, а с това парче започна да се попресолява манджата на псевдооперата за вечерта.

20. Швеция - подобие на Everytime We Touch. Напомняне, че Швеция е суперсила в диското, ала на певицата ѝ липсваха Dr. Alban или DJ BoBo. Малко ме стресна ковид маската ѝ, но когато си я сложи на очите, се успокоих.

21. Кипър - ориенталска Шакира. Превъзбудена, лъчезарна, мисля, че с тази визия Европа ѝ е тясна, спокойно може да се казва Кимбърли, да спечели “Мис Флорида” и да се бори за световен мир.

22. Италия - фестивалът в Сан Ремо '86, но

Веско Маринов е по-ефектен,

а Здравко от “Ритон” е по-чаровен. Много се учудих, че този архаичен италианец на видима възраст между 25 и 65 дръпна толкова много от вота на журитата.

23. Норвегия - Greta Van Fleet и Youngblood в едно. С гащеризона на Демиано от Mаneskin и мустаците на Фреди Меркюри. Иначе доста силни, с повече от един стил и песничката веднага ми се заби в главата.

24. Румъния – истинският Phantom of the Opera и по-добрата Таря Турунен. Артистични, ексклузивни, просто брутални румънци.

25. Австрия - отбиване на номера със спорно произведение, в което типичната австрийска слабост към маршовете е залегнала в дървен танц. “Балетът” е украсен с футуристични животински маски, а очната ябълка на певеца е оцветена със звездата на Пол Стенли. Пълен парадокс.

Изводът ми от цялата дандания е, че единствено нашето момиче не изглеждаше като нещо, гледано стотици пъти, сдъвкано и изплюто. Просто Дара показа, че с талант, добронамереност, мисъл, труд и дисциплина човек може да надмине всички очаквания, да разбие всички класации и дори да обърка политическата коректност в международен конкурс, известен със своята предопределеност.

А моята лична национална гордост се изразява в това, че котката ми от Румянка вече се казва Румянгаранга.