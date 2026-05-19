34% у нас обидени онлайн, в Ирландия - 66% (Графика)

34,2% от интернет потребителите у нас са попадали на съдържание в мрежата, което определят като обидно, враждебно и унизително спрямо определени групи хора или отделни лица. Това сочат данни от проучване на Евростат сред 20 държави от Европейския съюз (ЕС) за 2025 г.

Става дума за директни съобщения, публикации и коментари в социалните мрежи, форуми, чатове и други платформи, които потребителите субективно смятат за накърняващи достойнството.

Въпреки сравнително високия процент у нас все пак сме под средното ниво за ЕС - 42%. А зад нас се нареждат Литва (33,84%), Германия (33,74%), Гърция (29,35%) и Латвия (29,29%).

Лидер в класацията е Ирландия - 66,19% от интернет потребителите там се натъквали на враждебно и унизително съдържание в мрежата и социалните медии.