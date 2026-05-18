Депутатите с шанс да опровергаят тъжната приказка “А дано, ама надали”

Правителството ще се обърне към депутатите с искане да се откажат от актуализирането на заплатите им на всеки три месеца.



Намерението е повече от похвално не само защото “24 часа” го предложи още в деня след парламентарните избори. А най-вече заради това, че няма нито един друг работещ в държавата, чието възнаграждение да се индексира 4 пъти годишно.

Но за да се превърне този призив в действителност, е нужна промяна в правилника на Народното събрание. Имайки предвид, че “Прогресивна България” има пълно мнозинство, би било логично депутатите да се вслушат в призива на правителството си.

А и пред тях се отваря рядък шанс да обърнат поговорката, която е станала същинско истинско въплъщение на недоверието на хората, събрано само в четири думи: “А дано, ама надали”.

И не, не искаме бедни депутати, а да получават заплати, които се променят като на всички останали според инфлацията.

